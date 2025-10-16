יום חמישי, 16.10.2025 שעה 19:27
ילדים א' - שרון: חגיגה כפולה בנהלל יזרעאל

מ.כ נהלל יזרעאל זכתה בניצחון ליגה ראשון עם 3:4 על הפועל מחנה יהודה. המאמן שחר פוני, לו חגגו יום הולדת בסיום, אמר: "המטרה היא לפתח שחקנים"

נהלל יזרעאל ילדים א' (באדיבות המועדון)
נהלל יזרעאל ילדים א' (באדיבות המועדון)

המחזור השלישי בליגת שרון של שנתון ילדים א' הגיע אתמול (רביעי) לסיומו, במשחק רב שערים שנערך במושב נהלל, שם אירחה מ.כ נהלל יזרעאל את קבוצת "צו פיוס" של הפועל מחנה יהודה. הקבוצה המארחת מהצפון, שהחלה עונה עם ניצחון ביתי בהפרש גבוה במשחק גביע המדינה מול הפועל לב השרון, התייצבה למשחק לאחר שני הפסדים במשחקי הליגה הראשונים.

במשחק הביתי מול מכבי ת"א צפון ספגה הפסד 2:1, במשחק החוץ מול מכבי פ"ת צפון ספגה הפסד 2:1. לעומתה, האורחת מפ"ת, המודרכת ע"י חן בבלי, החלה את העונה עם ניצחון 0:3 ביתי במשחק הגביע מול עירוני הרצליה, ובליגה זכתה בשני ניצחונות: במחזור הפתיחה ניצחה 0:2 בהוד השרון, במחזור השני ניצחה 1:3 בביתה את הפועל ת"א צפון.

מ.כ נהלל יזרעאל הגיעה נחושה לזכות בניצחון ליגה ראשון. מחצית ראשונה מצוינת הסתיימה ביתרון 0:2 לזכות המארחת, משערים שכבשו מרום קדוש ואיתי גורן. במחצית השנייה התפתח משחק צמוד יותר. מחנה יהודה פתחה את המחצית עם שער מצמק, אך לירוי אורצקי הגיב לאחר מכן עם שער בנגיחה והעלה את המארחים ליתרון 1:3.

חגיגות היום הולדת למאמן שחר פוני (באדיבות המועדון)חגיגות היום הולדת למאמן שחר פוני (באדיבות המועדון)

שער בבעיטה חופשית מהצד השני צימק את יתרון המארחת ל-2:3. שער שכבש סלים עלי טאהא העלה את נהלל יזרעאל ליתרון 2:4. שער שכבשה האורחת בתוספת הזמן, קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 3:4 למ.כ נהלל יזרעאל. בשורות מחנה יהודה אורי צרקרי כבש צמד, יהונתן משה כבש שער אחד. לאחר המשחק חגגו שחקני נהלל יזרעאל גם ניצחון ליגה ראשון וגם יום הולדת למאמן, שחר פוני.

שחר פוני, שבתקופה האחרונה הצטרף לצוות המקצועי של קבוצת הבוגרים של הפועל חיפה, סיכם את המשחק:  "משחק כדורגל מאוד איכותי של הקבוצה עם הרבה פעולות טובות הוביל לניצחון על קבוצה איכותית ומאומנת. בסוף המשחק ההורים הפתיעו וחגגו לי גם יום הולדת באווירה טובה, אני מודה להם מאוד על כך".

בנוגע ליעדים שמציב המאמן לקבוצתו, הוסיף פוני: "המטרות בראש ובראשונה – פיתוח שחקנים. בשנתון הזה היו כמה בעיות בשנים הקודמות, עשינו כמה פעולות כדי לשפר את המצב: הצטרפו שחקנים חדשים ,שינינו שיטת עבודה. אנחנו עובדים יחד עם המנהל המקצועי עידן וייצמן, מאמן הכושר פארס מסארווה ומאמן השוערים תום אלמדון. הקבוצה מתאמנת 4-5 פעמים בשבוע ומקבלת את התנאים הכי טובים שיש. המועדון משדרג את עצמו משנה לשנה. אפשר לראות שהנוער בליגה גבוהה יותר, הנערים א' ונערים ב' בליגת העל. אני מאמין שככל שיעברו השנים, נראה יותר ויותר שחקנים מתפתחים במועדון שלנו".

