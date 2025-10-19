במבחן תמידי ומחמיר: מה שעובר על רועי משפתי

בתחילתו של קיץ דרמטי, מכבי תל אביב עברה מהפך משמעותי: היא נפרדה מ-11 שחקנים והצטרפה 11 שחקנים חדשים. הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' יצאה לבאצ'קה טופולה כדי "לארח" את הגומלין מול פאפוס בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות. אחרי תוצאה של 1:1 במשחק הראשון בלימאסול, הצהובים הרגישו שיש להם סיכוי טוב להעפיל לשלב הבא ולעשות צעד גדול לעבר ליגת האלופות. אולם, כבר בתחילת המשחק יואב גראפי סימן שהוא סובל מכאבים בשריר האחורי, ומכאן החל אירוע הזוי במיוחד.

גראפי הוחלף ולאזטיץ' החליט להכניס את אופק מליקה. באותו רגע, כאשר שני שוערים ישבו על הספסל כנהוג במשחקים באירופה, התברר בצורה ברורה כי אם השוער הראשון בהיררכיה בתחילת העונה היה גראפי, אז השני הוא מליקה והשלישי הוא רועי משפתי. לצערו של מליקה, בכורתו העונתית לא החזיקה הרבה זמן והוא יצא מהמשחק בכרטיס אדום. משפתי נכנס לשער ומכבי ת"א המשיכה לשחק עם 10 שחקנים. המשחק הסתיים בהפסד 1:0 והדחה, אך מאותו רגע היררכיית השוערים בקריית שלום השתנתה - השלישי הפך לראשון.

מדובר באחד המהפכים המפתיעים של הקיץ בקריית שלום. משפתי כבר היה על סף עזיבה, לפחות כך חשבו כשפורסמו הדיווחים על הסיכום עם גראפי בסוף העונה הקודמת. בתקשורת מיהרו להמליץ למשפתי לחפש קבוצה חדשה, אבל המנכ"ל בן מנספורד, שהפך למנהל מקצועי, טען כל הזמן - זה לא נכון. מנספורד לא היה מוכן לוותר על האופציה בחוזה של משפתי, ואחרי שקיבל בצורה בוגרת ומקצועית את הספסול בעונה הקודמת וברוטציה מול אורלנדו מוסקרה בעונה שלפניה, מנספורד ודומיניק פרייס, המנהל הטכני, סברו שאין סיבה לתת למשפתי לעזוב כשהם מתכוננים לעונה ארוכה נוספת, גם אם זה אומר שהוא יהיה השוער השלישי.

רועי משפתי נשכב על הכדור (שחר גרוס)

במכבי ת"א הסבירו למשפתי את הסיטואציה כשהאופציה עליו מומשה, והוא קיבל זאת באורח רוח ואמר: "כל עוד יש פייר פייט, אין לי בעיה". הצהובים לא שכחו את האליפות תחת רובי קין, שם משפתי ומוסקרה הגיעו למלא את החור שהותיר דניאל פרץ שנמכר לבאיירן מינכן. קין עשה רוטציה ביניהם עד שאיבד אמון במוסקרה באופן סופי ומשפתי היה השוער הראשי ברוב המשחקים בדרך לאליפות. העונה תחת לאזטיץ' החלה כשהוא השוער הראשון ואופק מליקה השני, אך אז מליקה הצעיר שבר את קרסולו באימון ומכבי הביאה את סימון סלוגה כמחליף.

הגעת השוער הקרואטי דחפה את משפתי עוד יותר. עד המשחק בטרנר שנגמר ב-2:2, משפתי היה בתקופה הטובה ביותר בקריירה שלו, כולל הכוכבות במשחקים בליגה ובאירופה, עם עצירת פנדל מפורסמת מול צ'ירו אימובילה ובשיקטאש. גם הטעות מול מיטיולן לא שינתה את מעמדו והוא ידע להתאושש ממנה. אך אז התחיל רצף טעויות, שהחל עם קרן דרמטית בטרנר. אם תשאלו אותו, הוא יגיד שהייתה עליו עבירה, אך זה לא משנה את מה שקרה לאחר מכן.

משפתי איבד ביטחון ביציאות לכדורי גובה, במיוחד במצבים נייחים, והקבוצות החלו לנצל זאת. חוסר הביטחון החריף, כאשר מול ריגאס בליגה האירופית פספוס בכדור גבוה בדקה האחרונה הוביל לפנדל על שחקן היריבה. משפתי עצר את הפנדל ומכבי ניצחה, אך הצטברות המקרים הובילה את לאזטיץ' להחלטה להחליף שוער. סימון סלוגה נכנס לשער מול מכבי חיפה בסמי עופר ולא יצא ממנו עד סיום העונה בדרכה של מכבי לאליפות שנייה ברציפות בקריית שלום.

סימון סלוגה, לקח למשפתי את המקום (רדאד ג'בארה)

קצת לפני שהובטחה האליפות, מנספורד ופרייס הבטיחו לעצמם שוער ראשון חדש - יואב גראפי. אך הסיפור שלו כבר סופר בתחילת הטקסט. גם ההגעה של שחקנים מהנבחרת הישראלית לא הטרידה את ראשי מכבי, שאמרו שהכל שטויות ומשפתי וגראפי יאבקו באופן ספורטיבי על המקום בשער. אך אותו רגע בבאצ'קה טופולה מול פאפוס כמעט ושלח את מכבי להחתים שוער ישראלי נוסף.

הצהובים ניהלו שיחות עם הכוכב האדום בלגרד על עומרי גלזר, אך לא הלכו עד הסוף. הם ניסו לקבל אותו בהשאלה, כאשר הסרבים יהיו צריכים לשאת בעלות של חלק ניכר משכרו, ולא היו מוכנים ללכת למהלך עד הסוף אלא אם כן זה יתאים להם. בסופו של דבר, הכוכב האדום בלגרד הפסיקה את המו"מ שהתנהל באיטיות, ובמכבי ת"א החליטו להמשיך עם משפתי, גראפי ומליקה למרות הכל.

מאז שהצטרף, משפתי לא זז מהעמדה בין הקורות. במכבי ת"א מספרים על שחקן חיובי, שמגיע לכל אימון וממשיך להתאמן באותה הצורה, שחקן שידע לקבל את הספסל ולחיות איתו בלי דרמות, ותמיד מוכן כשנקרא לדגל. בחדר ההלבשה הוא אהוב מאוד, והשחקנים לא אהבו את הדיווחים על כך שהוא ישוחרר. זה אילץ את מנספורד להבהיר לשחקנים במהלך העונה הקודמת: "אין אמת בפרסומים, משפתי יישאר".

רועי משפתי (חגי מיכאלי)

במשחק האחרון לפני היציאה לפגרה מול מכבי חיפה, משפתי היה מצוין, אך הוא עדיין לא זוכה ליותר מדי ימי חסד. כל יציאה פחות טובה שלו מקבלת תלונות מהיציע. אחרי המשחק מול דינמו זאגרב גם ברשתות החברתיות לא ריחמו עליו, ויש תחושה שלא משנה מה יקרה, משפתי נשפט בחומרה יתרה על ידי כולם. בסופו של דבר, משפתי נמצא במבחן תמידי מאז שהוחתם. הוא לא נתפס בעיני הקהל כשוער בכיר, ועם זה הוא צריך להתמודד. זה לא פשוט לשחקן כדורגל, לא משנה מי הוא, לחיות בתחושה הזו.

אך בקריירה של שוערי עבר במכבי ת"א יש תמיד אס בשרוול שיכול לשנות הכל - הדרבי. כבר ראינו בעבר שוערים פחות טובים, שלא נזכיר שמות, שהצליחו להתקדם בקריירה בזכות רשת נקייה בדרבי, לפחות מבחינת היחס מהיציע. והנה, אחרי שנת היעדרות, הדרבי התל אביבי חוזר. משפתי יהיה שם, בשער של מכבי ת"א, וגם הוא יודע - הופעה טובה וניצחון צהוב, וההחמרה כלפיו ככל הנראה תתעדן.