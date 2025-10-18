"היו כל מיני הצעות, לא הרגשתי שזה נכון לי"

כבר קרוב לשנה שאורן גולן מחוץ לכדורגל. האיש שהוביל את הפועל חדרה מליגה א’ עד לליגת העל ולמקום בפלייאוף העליון, סיים בחודש נובמבר שעבר קדנציה בת שנתיים בהפועל חיפה, שהסתיימה עם מקום בפלייאוף העליון, וכעת מחפש יעד חדש.

גולן היה בעברו האיש הכל יכול בחדרה שירדה בעונה שעברה לליגה הלאומית, אך עזב אותה וכעת כאמור הוא ללא קבוצה. בקיץ האחרון שמו הוזכר כמועמד להצטרף למכבי נתניה כחלק ממבנה הבעלות החדש תחת עמוס זוארץ, אך הדבר לא יצא אל הפועל.

כעת, בראיון מיוחד ל-ONE, הוא מדבר על התקופה בחדרה, סיום דרכו בהפועל חיפה ומערכת היחסים עם יואב כץ, מה יחזיר אותו לכדורגל והאם ההגעה שלו כדרך קבע למשחקי בני יהודה מסמלת משהו.

אורן, מתי תחזור לכדורגל?

”סיימתי בהפועל חיפה שנתיים מוצלחות מאד מקצועית וניהולית. בקיץ ניהלתי משא ומתן עם מספר מועדונים, שיחות שלא הבשילו לסיכום. החלטתי להמתין לאתגר הניהולי הנכון עבורי. אני יכול לספר לך שגם קבוצות שהן לא מליגת העל, אבל עם אתגר מקצועי מעניין וראייה עתידית, יכולות להיות אופציה מעניינת וראויה מבחינתי”.

אורן גולן, "גם קבוצות שלא מליגת העל יכולות להיות אופציה" (פרטי)

אז אתה לא פוסל להיות בליגה הלאומית?

“אני מכיר מצוין את הליגה הלאומית. זו ליגה קשה המצריכה הבנה וניסיון מוכח. עליתי עם חדרה מהליגה הלאומית לאחר עונה אחת בלבד לליגת העל, עם תקציב זעום השארתי אותם בליגה הבכירה במשך 6 שנים עד שעזבתי להפועל חיפה”.

למה בעצם לא מצאת מקום חדש עד היום?

”היה לי קיץ מאוד מעניין עם כל מיני הצעות. הייתי קרוב לסגור במכבי נתניה עם רוכש חדש במתווה מאוד מעניין, אבל זה לא צלח. היו עוד כמה מועדונים, אבל לא הרגשתי שזה נכון לי והרגשתי שאני רוצה לבחור נכון את הקבוצה הבאה שלי. חשוב לבחור מועדון עם אתגרים שמסתכל קדימה ורוצה לשנות את פניו. לא הסכמתי לכל דבר, אבל אני מאמין שהקבוצה הנכונה תגיע ואמשיך את התהליך שעשיתי בשנים האחרונות”.

כמה חשוב תפקיד המנהל המקצועי?

“אני חושב שאם נסתכל על ליגת העל והליגה הלאומית, הרבה מועדונים לקחו את התפקיד הזה ורואים את העבודה שם. גם במכבי ת”א, גם במכבי חיפה וגם בבית”ר ירושלים רואים יד מכוונת. זה לא רק בבחירת שחקנים, אלא גם בדרך. זה תפקיד מאוד מהותי ולא תמיד רואים את התוצאות שלו בשטח.

"מי שעובד בתוך המועדון מכיר ויודע כמה העבודה היא קשה, זה לבנות מועדון ואת ה-DNA שלו. זה לקחת חלק גדול בהחלטות מהותיות במועדון כמו זרים, אנשי צוות וחוזים ארוכי טווח לשחקנים מסוימים”.

אורן גולן, "מי שעובד בתוך המועדון יודע כמה העבודה קשה" (איציק בלניצקי)

אולי זה קשה לאנשים שאתה דומיננטי ואוהב לקבוע?

“בחדרה הייתי סוג של כל יכול, אבל מהר מאוד הפועל חיפה גרמה לי להבין שזה לא ‘וואן מן שואו’. אגב, גם בחדרה עבדתי עם המנכ”ל אלי דגני ועם איציק טפירו והיינו מעין שלישייה שמובילה את המועדון שאני בראשה. בהפועל חיפה הגעתי ופגשתי מנכ”ל בדמות איתי רק, רוני לוי ויואב כץ. להיות דומיננטי בין שלושתם היה לא פשוט, אבל למדתי איך לעמוד על שלי איפה שצריך ולעבוד על מרפקים. כן לתת את כובד המשקל בהחלטות ובנושאים מסוימים שהם חשובים למועדון. המון החלטות שלקחתי בהפועל חיפה, גם אם היו נראות כושלות או אמיצות, הוכיחו את עצמן.

“אתן כדוגמא את הסיפור עם עזיבת קרית חיים. עשיתי את הכול כדי שנעזוב את המקום הזה: זה מקום שורשי ומיתולוגי, אבל כשנכנסים למתחם רואים כמה זה לא שייך ל-2025. זו החלטה שהייתה מאוד קשה ואף אחד לא רצה לקחת על עצמו את האחריות הזאת. אני הייתי מוכן לקחת את זה עליי ולצאת עם זה לתקשורת כי זה מה שנכון להפועל חיפה. זו החלטה שהביאה לכעס מצד הקהל, אבל הלכנו עם זה והיום הילדים של הפועל חיפה מתאמנים במגרשים ברמה גבוהה. אני בטוח שבאיזשהו מקום ההורים שלהם מודים לי. גם אם יואב לקח קרדיט, אני יכול להגיד שבלעדיי זה לא היה יוצא לפועל”.

אמרת קודם מכבי נתניה... למה זה נפל?

“התנהלתי מול אייל סגל ונציגים נוספים תקופה ארוכה, גיבשנו מתווה, אך בסופו של התהליך זה לא יצא לפועל”.

אייל סגל, המתווה לא יצא לפועל (ראובן שוורץ)

זה הרגיש שהסיום בהפועל חיפה היה בטונים קצת צורמים…

“כנראה שליואב כץ אין את הכרת הטוב. הובלתי את הפועל חיפה במשך שנתיים לפלייאוף עליון, החתמתי כוכבים שאף אחד לא חשב עליהם כמו איתמר נוי, יואב גראפי ופרנאן מאיימבו ותראה איפה הם היום. את הרעיון למינויו של גל אראל כמאמן ראשי אני שמתי על השולחן. שכנעתי את יואב לבצע את המהלך. הדגשתי ליואב שגל למד מרוני לוי המון, וביום שרוני יעזוב גל חייב להיות המאמן הראשי ואני שמח מאד שכך קרה. אני עוקב אחרי הפועל חיפה ומאחל להם ולגל המון הצלחה”.

היום אתה בקשר עם יואב?

“עד לפני חודש יואב כץ ניהל איתי שיחות כמעט ליליות מדי יום עם המון רעיונות שאני אחזור לנהל את הפועל חיפה. יש בינינו עדיין מחלוקות כספיות על השנתיים בהן הייתי במועדון ולכן לא הצלחנו להגיע למתווה שנכון לי ולכן לא חזרתי. אבל כן נשארנו בקשרים טובים”.

כמה כאב לך שחדרה ירדה ליגה?

“לצערי, מיום עזיבתי ועד היום זה הולך ומתדרדר. עצוב לראות את מפעל חיי מתפרק, זה כואב לי מאוד”.

אורן גולן, "עצוב לראות את מפעל חיי מתפרק" (איציק בלניצקי)

דיברו איתך על לחזור?

“מאז שעזבתי את הפועל חיפה וגם במשך השנתיים שם, עקבתי אחרי הנעשה והייתי בקשר טוב עם ראשי המועדון וחברי ההנהלה. היו גישושים אם יש לי את האנרגיות והרצון לחזור, אבל תמיד הבהרתי בצורה נעימה ויפה שאני לא רואה את עצמי חוזר. זה פרק שנחתם מבחינתי בספרי ההיסטוריה עם כל ההישגים אליהם הגענו, אבל אני עם הפנים למקומות אחרים. אני מאחל להם בהצלחה”.

פעם אמרו שאתה יכול להצליח רק בחדרה. הוכחת שלא?

“כשעזבתי את חדרה הייתה הרגשה שאני יכול להצליח רק בעיר קטנה או במועדון קטן כמו חדרה. בגלל זה הלכתי קדימה להפועל חיפה שהוא מועדון גדול יותר מחדרה מבחינת ההישגים, הקהל והתקציבים. אני שמח שגם שם הוכחתי את עצמי וזה הוכיח לי ולסובבים שלי שזה לא חשוב באיזה מועדון אתה נמצא, אלא עם מי אתה עובד ומה היעדים. כל מועדון ולא משנה מהו שמו או באיזו עיר הוא נמצא, ניתן לקידום”.

היו גרעונות, או יותר נכון עדיין יש. היו שניסו לצייר כאילו זה נוצר כתוצאה מהתקופה שלך במועדון…

“אנשים בכדורגל הישראלי תמיד ידברו. לגבי הסתבכויות כלכליות, ניהלתי מועדון במשך שמונה שנים עם תקציבים זעומים, מתחת לקו המינימום מה שנקרא. ברוך השם זה לווה בהצלחה מקצועית מטאורית: עליה מליגה א’ לליגה הלאומית, גם מהליגה הלאומית לליגת העל עם תקציב של 700,000 שקלים וזה מצחיק להגיד את זה.

“אני רואה קבוצות שמשקיעות מיליונים ולא מצליחות לעלות מהליגה הלאומית כבר כמה שנים. במשך חמש שנים היינו בצמרת הכדורגל הישראלי שזו ליגת העל. אז נכון, היו חריגות וכמו כל משפחה גם אנחנו היינו לא מעט במינוס. אבל האנשים שמנהלים את המועדון קיבלו תקציבים שאני לא קיבלתי, שבעה מיליון שקלים בעקבות מכירת אלעד מדמון. זה ילד שאני גידלתי בחדרה והמועדון נהנה מהפירות שלו גם אחרי עזיבתי. אז העניין התקציבי הוא לא האישיו”.

אלעד מדמון, המועדון נהנה מהפירות שלו (רדאד ג'בארה)

מה הגדרת התפקיד שלך אבל? מנהל מקצועי? מנהל טכני?

“ההגדרה של מנהל מקצועי או כמו שיואב כץ הגדיר אותי “מנהל מועדון” היא ההגדרה הנכונה. מבחינתי ההגדרה עצמה פחות רלוונטית ובסופו של דבר צריך להוביל מועדון על כל המשתמע מכך. בסוף הצד המקצועי הוא הדומיננטי והשולט”.

מה דעתך על הנבחרת והופעותיה?

“רן בן שמעון הוא מאמן מאוד ראוי ואני מאוד מחזיק ממנו גם כאישיות, גם כמאמן וגם כמוביל דרך. יש עוד כמה מאמנים מצוינים, אבל אם הוא בתפקיד הייתי משאיר אותו והולך איתו לדרך ארוכה. צריך להיות סבלניים ובעיקר מציאותיים: בסופו של דבר היריבות שלנו בנויות משחקנים שמשחקים בליגות הטובות בעולם, מה שאצלנו לא כל כך קורה. בסך הכל נתנו כמה הופעות מעודדות להמשך והדברים יסתדרו”.

לסיום, אתה נראה המון במשחקי בני יהודה יש סיבה לכך?

“אני מגיע למשחקי בני יהודה בעקבות האוהדת הכי שרופה שלהם שבמקרה היא גם אשתי. אני מאוד אוהב את הקהל, המועדון והאנשים שמנהלים אותו. אני מאחל להם מפה שיעלו ליגה ויהפכו להיות חברי קבע בצמרת הכדורגל הישראלי”.