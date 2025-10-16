יורש ללבנדובסקי? ולאחוביץ' שוב מועמד לבארסה

בברצלונה כבר חושבים על היום שאחרי רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני, שכבר בן 37, מסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית ועדיין לא ברור האם ימשיך בקאמפ נואו, כשבמועדון כבר מחפשים את יורשו.

כעת, דיווח מאיטליה מצית מחדש שמועה ישנה. בארץ המגף דווח כי דושאן ולאחוביץ’, חלוצה הסרבי של יובנטוס, הוא אחד השמות המרכזיים בפנקס של הקטלונים, לאחר שקושר למועדון גם בקיץ האחרון.

על פי הדיווח, המשא ומתן בין יובנטוס לוולאחוביץ’ על הארכת חוזהו עלה על שרטון, ונראה כי הסרבי החליט לסיים את דרכו באיטליה ולחפש אתגר חדש. עוד נטען כי דקו כבר יצר קשר עם סוכנו של החלוץ כדי לגשש לגבי מצבו. ולאחוביץ’ עצמו לא מתכוון לעזוב בחלון ההעברות של ינואר, במטרה להפוך לשחקן חופשי בקיץ ולהשיג חוזה משודרג.

החלוץ, שכבש העונה ארבעה שערים במדי יובנטוס, מושך עניין גם ממועדונים גדולים אחרים באירופה. אחת המתעניינות הבולטות היא באיירן מינכן, אך זאת רק במידה והארי קיין לא ימשיך במועדון.

האם ברצלונה תהמר בסופו של דבר על החלוץ הסרבי? עוד מוקדם לקבוע, אך מה שבטוח הוא ששמו יהיה אחד השמות החמים ביותר בשוק ההעברות הקרוב. האפשרות להחתים אותו בהעברה חופשית, היא הזדמנות שמועדון במצבה הכלכלי של בארסה בהחלט ירצה לבחון לעומק.