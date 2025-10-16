יום חמישי, 16.10.2025 שעה 21:44
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
133-96מילאן3
128-176אינטר4
125-96יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20

יורש ללבנדובסקי? ולאחוביץ' שוב מועמד לבארסה

בעקבות חוסר הבהירות בנוגע לעתיד החלוץ הפולני, באיטליה מדווחים כי חלוצה של יובנטוס, שכבר עלה כמועמד בעבר, עשוי להגיע כשחקן חופשי בסוף העונה

|
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

בברצלונה כבר חושבים על היום שאחרי רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני, שכבר בן 37, מסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית ועדיין לא ברור האם ימשיך בקאמפ נואו, כשבמועדון כבר מחפשים את יורשו.

כעת, דיווח מאיטליה מצית מחדש שמועה ישנה. בארץ המגף דווח כי דושאן ולאחוביץ’, חלוצה הסרבי של יובנטוס, הוא אחד השמות המרכזיים בפנקס של הקטלונים, לאחר שקושר למועדון גם בקיץ האחרון.

על פי הדיווח, המשא ומתן בין יובנטוס לוולאחוביץ’ על הארכת חוזהו עלה על שרטון, ונראה כי הסרבי החליט לסיים את דרכו באיטליה ולחפש אתגר חדש. עוד נטען כי דקו כבר יצר קשר עם סוכנו של החלוץ כדי לגשש לגבי מצבו. ולאחוביץ’ עצמו לא מתכוון לעזוב בחלון ההעברות של ינואר, במטרה להפוך לשחקן חופשי בקיץ ולהשיג חוזה משודרג.

החלוץ, שכבש העונה ארבעה שערים במדי יובנטוס, מושך עניין גם ממועדונים גדולים אחרים באירופה. אחת המתעניינות הבולטות היא באיירן מינכן, אך זאת רק במידה והארי קיין לא ימשיך במועדון.

האם ברצלונה תהמר בסופו של דבר על החלוץ הסרבי? עוד מוקדם לקבוע, אך מה שבטוח הוא ששמו יהיה אחד השמות החמים ביותר בשוק ההעברות הקרוב. האפשרות להחתים אותו בהעברה חופשית, היא הזדמנות שמועדון במצבה הכלכלי של בארסה בהחלט ירצה לבחון לעומק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */