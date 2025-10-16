ריאל מדריד פוגשת את פ.ס.ז' בליגת האלופות

אחרי הניצחון הגדול שלה במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, כשהביסה 2:6 את רומא, פוגשת הערב (22:00) ריאל מדריד את פאריס סן ז’רמן למשחק השני של המפעל החשוב ביותר ביבשת במסגרת כדורגל הנשים בשידור חי ב-ONE.

הבלאנקאס כאמור, פתחו את הקמפיין האירופי שלהן עם ניצחון מוחץ כשאלבה רדונדו וקרוליין ווייר כיכבו עם צמד כל אחת, כשמאהלה לאקרר ואווה נבארו הצטרפו לחגיגה.

מנגד, הקבוצה מעיר האורות שהגיעה לחצי הגמר בעונה שעברה, נחלה תבוסה 4:0 בפתיחה מול וולפסבורג ותגיע להתמודדות בביתה כ’חיה פצועה’, כולל שני שערים מעבר לדקה ה-90 כשג’קי חרואנן פתחה את הסכר עם שער עצמי.