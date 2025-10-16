יום חמישי, 16.10.2025 שעה 19:01
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנשים
ליגת האלופות לנשים 25-26
61-112ברצלונה 1
61-62וולפסבורג 2
61-52ליון3
41-52צ'לסי 4
43-42לובן5
30-61אתלטיקו מדריד6
32-61ריאל מדריד7
31-21יובנטוס8
30-11מנצ'סטר יונייטד9
13-22טוונטה10
16-22 פ.צ. פאריס11
02-11בנפיקה12
02-11ארסנל13
03-12ואלרנגה14
04-01פאריס סן ז'רמן15
07-11באיירן מינכן16
010-22רומא17
09-02סט. פולטן18

ריאל מדריד פוגשת את פ.ס.ז' בליגת האלופות

טירוף ליגת האלופות לנשים חוזר לערוץ ONE עם משחק שבו הצרפתיות, שהגיעו לחצי הגמר בעונה שעברה, מגיעות כמו חיה פצועה מול הלבנות שהתפוצצו על רומא

|
שחקניות ריאל מדריד חוגגות (IMAGO)
שחקניות ריאל מדריד חוגגות (IMAGO)

אחרי הניצחון הגדול שלה במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, כשהביסה 2:6 את רומא, פוגשת הערב (22:00) ריאל מדריד את פאריס סן ז’רמן למשחק השני של המפעל החשוב ביותר ביבשת במסגרת כדורגל הנשים בשידור חי ב-ONE.

הבלאנקאס כאמור, פתחו את הקמפיין האירופי שלהן עם ניצחון מוחץ כשאלבה רדונדו וקרוליין ווייר כיכבו עם צמד כל אחת, כשמאהלה לאקרר ואווה נבארו הצטרפו לחגיגה.

מנגד, הקבוצה מעיר האורות שהגיעה לחצי הגמר בעונה שעברה, נחלה תבוסה 4:0 בפתיחה מול וולפסבורג ותגיע להתמודדות בביתה כ’חיה פצועה’, כולל שני שערים מעבר לדקה ה-90 כשג’קי חרואנן פתחה את הסכר עם שער עצמי. 

שחקניות פ.ס.זשחקניות פ.ס.ז' מאוכזבות (IMAGO)
