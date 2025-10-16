יום חמישי, 16.10.2025 שעה 15:32
לאומית גברים סל 25-26
3162-1402הפועל חיפה
261-881מכבי קריית גת
270-952עירוני נהריה
277-891מכבי אשדוד
276-871אליצור יבנה
298-1081אליצור אשקלון
277-861מכבי רחובות
2176-1532מכבי חיפה
179-741אליצור שומרון
186-771הפועל אילת
1108-981הפועל מגדל העמק
195-701מ.כ. עוטף דרום
00-01א.ס. רמה"ש
00-00מ.ס צפת
00-00מכבי אליצור פ"ת
00-00מכבי מעלה אדומים

פלג: ככה צריך לנהוג, הקהל של נהריה לא אשם

מאמן עוטף דרום יכול היה לנצח טכני בגלל התקלות הנהריה, אך ויתר. ב"שיחת היום" שיתף: "אמרתי לשחקנים לא הולכים עד שהשופטים לא הולכים, ככה צריך"

|
ברק פלג (ראובן שוורץ)
ברק פלג (ראובן שוורץ)

אמנם שוב החשמל באולם הביתי של נהריה נפל והיו בעיות, אך לבסוף הצפוניים רשמו 70:95 על מ.כ עוטף דרום. למאמן הדרומיים, ברק פלג, הייתה את ההזדמנות לקבל בשלב מסוים ניצחון טכני על התקלות, אך הוא בחר שלא לקחת את זה ולהמשיך את המשחק באקט מאוד הגון. פלג עלה לדבר ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לקחת החלטה, יכולת להגיד ‘נמאס לי’, אבל בחרת שלא למרות שיכולתם לקבל ניצחון טכני ונשארתם על המגרש.
”זה קרה גם שבוע שעבר. יש שם תקלה גם בשעונים, בתקשורת, לא נכנסתי באמת לעומק הדברים. זה הפסיק את המשחק כמה פעמים, כל התקפה בערך השעון נעצר, זו לא סיטואציה אופטימלית והדרישה שלי מהשחקנים היא תמיד להיות מוכנים גם כשהסיטואציה לא נוחה, אבל אמרתי לשחקנים שעד שהשופטים לא הולכים מהאולם אנחנו נשארים”.

זה גם יום זיכרון לאומי, ואתם מייצגים משהו שהוא הרבה מעבר לכדורסל.
”מול כל קבוצה ובאותה סיטואציה, אני יודע שהיינו עושים את אותו הדבר כי ככה אנחנו נוהגים ואני חושב שככה צריך לנהוג. הקהל של נהריה בא לראות כדורסל, אין להם חלק בזה שהשעונים לא עובדים”.

הקבוצה שלכם העונה יותר טובה?
”כן. היה לנו הסכם לשנתיים שאנחנו לא יכולים לרדת והחלטנו לוותר על ההגנה הזו, כדי להיות תחרותיים. זה מאפיין את האזור שלנו, יש לה ערך גדול מאוד בעוטף, מעבר לרק קבוצת ספורט, אתה רוצה להיות תחרותי בשביל זה ולא רק לבוא ולהעביר שנה, אז הבאנו שחקנים יותר טובים. עוד נחזק את הקבוצה כי לא השלמנו את הכל. היה מה שהיה אתמול, לא נשתמש בזה תירוץ, והפנים קדימה”.

