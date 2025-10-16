דיווח: גלזר מחזיק בהצעה מנאשוויל מה-MLS

על פי דיווחים בתקשורת הסרבית, השוער הישראלי עומרי גלזר, שעמד בין הקורות בנבחרת ישראל בהפסד 3:0 לאיטליה, עשוי לעבור לליגה האמריקאית.

באתר "Maxbet Sport" נכתב כי נאשוויל מה־MLS מגלה עניין בגלזר, ששייך לכוכב האדום בלגרד, אך איבד את מקומו בהרכב עם הגעתו של מתאוש.

העונה שיחק גלזר רק בשני משחקים רשמיים, ובמועדון כבר נשמעות הערכות כי דרכיו עשויות להיפרד מהמארקנה בחלון ההעברות של החורף.

על פי הפרסום, עונת ה־MLS מסתיימת בתחילת נובמבר, ולאחר מכן מתקיימים פלייאוף האליפות והאפשרות למעבר בין חלונות ההעברות.

גלזר, שחתום בכוכב האדום עד קיץ 2026, עשוי לבחון את ההצעה מארצות הברית במטרה לזכות בדקות משחק סדירות אחרי תקופה ממושכת מחוץ להרכב.