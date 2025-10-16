יום חמישי, 16.10.2025 שעה 15:14
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
6249-2973בחצ'שהיר קולג'י1
6212-2553א. לובליאנה2
5232-2443מנרסה3
5237-2423אריס סלוניקי4
5252-2513שלאסק וורוצלאב5
4247-2443רייר ונציה6
4294-2903קלוז'7
4285-2783הפועל ירושלים8
3291-2563נפטונאס9
3304-2463המבורג10
 בית 2 
6184-2333בורק1
6283-2973אולם2
5246-2713בשיקטאש3
4249-2603שמניץ4
4245-2543בודוצ'נוסט5
4256-2523טורק טלקום6
4255-2413פאניוניוס7
4263-2463לייטקבליס8
3175-1552טרנטו9
2185-1322לונדון ליונס10

"משלימים דו"ח ביקורת על אבטחת קבוצות בחו"ל"

אחרי האירועים שעברה הפועל ירושלים בספרד, מבקר המדינה הודיע: "אסור לחכות לאסון, אסור שקבוצות וקהל יותקפו פעם אחר פעם. יש להבטיח את שלומם"

|
שחקני הפועל ירושלים (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
שחקני הפועל ירושלים (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

ימים לא קלים עברו על הפועל ירושלים בספרד. האדומים מבירת ישראל חוו הפגנות, אווירה אנטי ישראלית ולבסוף, המשטרה הודיעה להם לא לחזור למלון שלהם כי המקומיים הבינו איפה הם ישנים, ומחכים להם, ואי אפשר להבטיח את הביטחון שלהם, כל זאת אחרי ההפסד למנרסה.

לאחר האירוע, דוברות מבקר המדינה מסרה: “צהריים טובים. בעקבות האירוע החמור אמש בספרד, שבו הגיעו אלפי מפגינים פרו פלסטינים למלון שבו שהו כדורסלני הפועל ירושלים, נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שמבקר המדינה משלים בימים אלה דו”ח ביקורת בנושא אבטחת קבוצות ספורט ואוהדיהן בחו"ל. הביקורת בנושא החלה לאחר תקיפת אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם בנובמבר 2024, והדוח צפוי להתפרסם בקרוב”.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "אסור לחכות לאסון. לא יעלה על הדעת שקבוצות ישראליות בחו"ל והאוהדים הישראלים המלווים אותן יותקפו פעם אחר פעם. על המל"ל, משרד החוץ, משרד הספורט, משרד התפוצות ועל כלל הגורמים הרלוונטיים להבטיח את שלום הקבוצות הישראליות המתחרות בחו"ל ואת שלום אוהדיהן"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */