"משלימים דו"ח ביקורת על אבטחת קבוצות בחו"ל"

ימים לא קלים עברו על הפועל ירושלים בספרד. האדומים מבירת ישראל חוו הפגנות, אווירה אנטי ישראלית ולבסוף, המשטרה הודיעה להם לא לחזור למלון שלהם כי המקומיים הבינו איפה הם ישנים, ומחכים להם, ואי אפשר להבטיח את הביטחון שלהם, כל זאת אחרי ההפסד למנרסה.

לאחר האירוע, דוברות מבקר המדינה מסרה: “צהריים טובים. בעקבות האירוע החמור אמש בספרד, שבו הגיעו אלפי מפגינים פרו פלסטינים למלון שבו שהו כדורסלני הפועל ירושלים, נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שמבקר המדינה משלים בימים אלה דו”ח ביקורת בנושא אבטחת קבוצות ספורט ואוהדיהן בחו"ל. הביקורת בנושא החלה לאחר תקיפת אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם בנובמבר 2024, והדוח צפוי להתפרסם בקרוב”.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "אסור לחכות לאסון. לא יעלה על הדעת שקבוצות ישראליות בחו"ל והאוהדים הישראלים המלווים אותן יותקפו פעם אחר פעם. על המל"ל, משרד החוץ, משרד הספורט, משרד התפוצות ועל כלל הגורמים הרלוונטיים להבטיח את שלום הקבוצות הישראליות המתחרות בחו"ל ואת שלום אוהדיהן"