ליגה לאומית 25-26
205-159מכבי הרצליה1
178-198מכבי פ"ת2
167-119הפועל ראשל"צ3
155-158מ.ס קריית ים4
1411-159הפועל ר"ג5
149-118הפועל כפר שלם6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

"זה צריך להיות המקום שלנו עד סוף העונה"

שביעות רצון במכבי פ"ת אחרי ה-1:2 על מודיעין והעלייה לפסגה: "לא היה פשוט לשחק, התנאים גרועים". לפני בני יהודה: סלם מוצהב, לא יסכנו את דזנט

|
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

שביעות רצון במכבי פ"ת לאחר הניצחון אמש (רביעי) 1:2 על עירוני מודיעין וההעפלה למקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית, לראשונה העונה. "הגענו למקום הראשון וזה גם צריך להיות המקום שלנו עד סוף העונה", אמרו במועדון. "הייתה לנו מחצית ראשונה טובה ומחצית שנייה פחות טובה, אבל לא היה פשוט לשחק במגרש הזה כי התנאים שלו היו גרועים".

לקראת המשחק ביום שני מול בני יהודה, מי שייעדר הוא המגן השמאלי אביב סלם, בשל צבירת חמישה כרטיסים צהובים, כאשר גל מעתוק, שנכנס כמחליף במשחקים האחרונים והציג יכולת טובה, יפתח.

לאור היכולת הטובה של עומר שירזי בעמדת המגן הימני, בצוות המקצועי לא יסכנו את גיא דזנט, שעדיין מחלים מקרע קטן בשריר ההמסטרינג והוא צפוי לנוח שבוע נוסף ולחזור למשחק הליגה הבא מול הפועל עפולה.

