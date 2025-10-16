מימר: מבחינתי עבד יאסין סיים את דרכו בסכנין

שוער בני סכנין, עבד יאסין, יצא לייצג את נבחרת פלסטין, חזר – ועכשיו צריך להתמודד עם ההשלכות. המועדון הודיע היום (חמישי) שהוא מושעה עד ועדת המשמעת שתערך ביום שני, ושאין מניעה חוקית להשתתפותו במוקדמות המונדיאל. מאמן סכנין, שרון מימר, דיבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה הסיפור עם עבד יאסין? איפה זה עומד?

”הוא החליט על דעת עצמו בלי להודיע לאף אחד, ובלי שהקבוצה קיבלה זימון, ללכת לנבחרת שלו, וזו טעות שפגעה גם בנו מבחינה מקצועית וגם במערכת, כי ברגע שבן אדם מחליט בצורה חד צדדית ללכת, זה משהו שלא יכול לקרות במועדון מתוקן, והוא צריך לשלם על זה מחיר”.

למה הוא לא סיפר לכם?

”צריך לשאול אותו”.

הוא סיים את דרכו בבני סכנין?

”מבחינתי כן”.

מה דעתך על הבחירה שלו בפלסטין?

”אני משתדל לא לערבב פוליטיקה וספורט, אבל אם ההתאחדות הפלסטינית הייתה שולחת הזמנה, לנו לא היה מה לעשות עם זה, אין חוק נגד זה, אבל הוא עשה את זה בצורה לא מקצוענית, ומבחינתי הוא לא יכול להמשיך הלאה”.

מה הלאה? ועדת משמעת ומה אחר כך?

”הבהרתי להנהלה את העמדה שלי בצורה חד משמעית, כששחקן מזלזל גם בצוות וגם במועדון, שחקן כזה לא יכול להמשיך. סכנין כמו שאתם יודעים מועדון שמייצר הרבה רעש, ועד שהתחלנו להשתיק את הקולות, הוא שוב החזיר את רעשי הרקע”.

כמה קשה לך העונה?

”לא קשה לי בכלל. אני שמח שאחרי פתיחת עונה עם המון קשיים, הצלחנו לייצב את הספינה וליצור קבוצה עם דינמיקה מאוד טובה. אני מקווה שיתנו לנו את השקט לעבוד ולהתעסק רק בכדורגל”.

יש לכם בשבת את טבריה, אתם מוכנים?

”כן ואני מקווה שנוכל להמשיך את ההתקדמות שלנו כקבוצה”.

יש לך מסר בשביל שי אליאס שעל הקו?

”רק שיהיה לנו בריא. הוא עורך דין וחבר”.