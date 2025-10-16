בארסה, אמבפה וסולומון: הליגה הספרדית חוזרת

פגרת הנבחרות הגיעה לסיומה. ברצלונה שהובסה מול סביליה ואיבדה את הפסגה תשוב לפעילות כשתארח את ג’ירונה לדרבי, אליו לאמין ימאל נמצא בספק (סבירות של 50% שיפתח), בעוד ריאל מדריד, עם קיליאן אמבפה ופרנקו מסטנטואונו בספק (גם כן 50-50 בשלב הזה), תשחק בדרבי משלה נגד חטאפה. ויאריאל ומנור סולומון שעשוי לפתוח ב-11 מול בטיס ואתלטיקו מדריד תפגוש את אוססונה.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

אוביידו - אספניול (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, אריק ביילי (דני קאלבו), דויד קוסטאס (דויד קרמו), רחים אלחסן (חאבי לופס), סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, הייסם חסן, איליאס שיירה, אלברטו ריינה וסולומון רונדון.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, קלמנס רידל (פרננדו קאלרו), קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, טייריס דולאן, פרה מייה ורוברטו פרננדס (קיקה גארסיה).

פרה מייה חוגג (IMAGO)

סביליה - מיורקה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, סזאר אספיליקווטה, מרקאו, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, ג’יבריל סו, בטיסטה מנדי, אלכסיס סאנצ’ס, רובן ורגאס ואיסאק רומרו (אקור אדאמס).

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, טוני לאטו (יוהאן מוחיקה), סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, מארק דומנק, פבלו טורה (יאן וירג'יל) ו-ודאט מוריצ’י.

ודאט מוריצ'י ורובין לה נורמן (La Liga)

ברצלונה - ג'ירונה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו (פאו קוברסי) אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, פרנקי דה יונג, פדרי, רוני ברדג’י (לאמין ימאל), מרקוס רשפורד ופראן טורס.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, ג’ון סוליס, כריסטיאן פורטו (ג’ואל רוקה), בריאן חיל (יאסר אספרייה), ו-ולדיסלב ואנאט.

יקבל צ'אנס ב-11? ברדג'י (IMAGO)

ויאריאל - בטיס (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ויאריאל: ארנאו טנאס (לואיז ג'וניור), פאו נבארו, רנאטו וייגה, רפא מארין, סרג'י קרדונה, טייג'ון ביוקנן (איליאש אחומאש), סנטי קומסנייה, דני פארחו (פאפה גיי), אלברטו מוליירו (מנור סולומון), ניקולה פפה וז'ורז' מיקאוטאדזה.

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס (אלברו ואייס), הקטור ביירין, נתן, ולנטין גומס, ריקרדו רודריגס (ג’וניור פירפו), פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, ג’ובאני לו סלסו, עבדה אזלזולי וקוצ’ו פרננדס.

עשוי לפתוח, אך מסתמן שלא. מנור סולומון (La Liga)

אתלטיקו מדריד - אוססונה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מתאו רוג’רי (חאבי גלאן), קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה (ניקו גונסאלס), אלכס באאנה, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס, רובן גארסיה (חואן קרוס) ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס (IMAGO)

אלצ'ה - אתלטיק בילבאו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה (מתיאס דיטורו), אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, במבו דיאבי (ג’ון דונלד), פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, מרטים נטו (רודריגו מנדוסה), אנדרה סילבה ורפא מיר.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אמריק לאפורט (אייטור פארדס), דני ויויאן, יורי ברצ'יצ'ה, מיקל חאורגיסאר, רוברט נבארו, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (מרואן סנאדי).

ניקו וויליאמס (IMAGO)

סלטה ויגו - ריאל סוסיאדד (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, איליאש מוריבה, דמיאן רודריגס (הוגו סוטלו), יאגו אספאס, בריאן סראגוסה (פבלו דוראן) ובורחה איגלסיאס (פראן ז’וטגלה).

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר, איגור סובלדייה, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, ברייס מנדס, קרלוס סולר (יאנחל הררה), גונסאלו גדש (טאקה קובו), אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

מיקל אויארסבאל (La Liga)

לבאנטה - ראיו וייקאנו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, מאנו סאנצ’ס, קרלוס אלברס, אונאי ונסדור, קווין אריאגה, רוג’ר ברוגה, איבן רומרו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, פתה סיס (ג’וזוע ורטרוד), פפ צ'באריה, אונאי לופס (פדרו דיאס), אוסקר ולנטין, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

איסי פלאסון (La Liga)

חטאפה - ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס (דז’נה דקונם) עבד אל-אבקאר, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, אדר מיליטאו (פראן גארסיה), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנטואונו (דני סבאיוס), ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה (גונסאלו גארסיה).

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

אלאבס - ולנסיה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס (דניס סוארס), קרלוס ויסנט, עבדה רבאש (קרלס אלנייה), טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה (תיירי קוראה), ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה (חסוס ואסקס), לואיס ריוחה, פפלו (בטיסט סנטמריה), חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (דני ראבה).