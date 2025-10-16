"טעות משמעותית בפסק הדין, היה מצג לא נכון"

על רקע הערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים מטעם אלירן עטר נגד מכבי תל אביב, עורך דינו שי אליאס, התראיין היום (חמישי) לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. הערעור, שהוגש בעקבות פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שדחה ברובו את תביעתו של עטר, עוסק בעיקר בזכאותו לפיצויי פיטורים ובטענות למחדלים בהסדר "השכר הכולל" שנחתם מול המועדון, שלטענתו בוצע בניגוד להנחיות ולחוק.

מה קורה עם התביעה של שרון מימר נגד ריינה?

”קיבלנו תשלום אחד, אבל זה ממתין לדיון. אמור להיות דיון בחודשים הקרובים”.

מה אתה יכול לספר על התביעה של אלירן עטר?

”אני חושב שיעשו פה קצת סדר בעניין פיצויי הפיטורים. מתברר שלמעשה, כשמציגים מצג לא נכון למשרד התמ”ת, אז לא יכול להיות שהאישור הזה יהיה תקף. לפי ההנחיות שלהם, צריך להציג שאין שום פגיעה בזכויות מגן כמו פנסיה”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

למה אתה בטוח שיצא מזה משהו בבית הדין הארצי?

”זה לא נכון שלא קיבלנו כלום, קיבלנו כמעט 70,000 שקלים, אבל בית הדין קבע שזה שהם לא הפרישו פיצויי פנסיה זה לא חוקי. יש פה בעיה, כי לא יכול להיות שאתה בא למשרד התמ”ת או לבקרה, מצהיר שאתה משלם הכל בצורה חוקית ועל יסוד זה אתה מקבל למעשה אישור של המשרד שמאפשר לך לשלם שכר כולל ובסוף מסתבר שהמצג שהצגת לא נכון. מבחינתי יש טעות משמעותית בפסק הדין ועל זה הגשנו ערעור”.