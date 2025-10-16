יום חמישי, 16.10.2025 שעה 15:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"טעות משמעותית בפסק הדין, היה מצג לא נכון"

עורך דינו של עטר, שי אליאס, חשף פרטים חדשים מאחורי הגשת הערעור כשדיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "לא יכול להיות שהאישור ממשרד התמ"ת תקף"

|
אלירן עטר (איציק בלניצקי)
אלירן עטר (איציק בלניצקי)

על רקע הערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים מטעם אלירן עטר נגד מכבי תל אביב, עורך דינו שי אליאס, התראיין היום (חמישי) לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. הערעור, שהוגש בעקבות פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שדחה ברובו את תביעתו של עטר, עוסק בעיקר בזכאותו לפיצויי פיטורים ובטענות למחדלים בהסדר "השכר הכולל" שנחתם מול המועדון, שלטענתו בוצע בניגוד להנחיות ולחוק.

מה קורה עם התביעה של שרון מימר נגד ריינה?
”קיבלנו תשלום אחד, אבל זה ממתין לדיון. אמור להיות דיון בחודשים הקרובים”.

מה אתה יכול לספר על התביעה של אלירן עטר?
”אני חושב שיעשו פה קצת סדר בעניין פיצויי הפיטורים. מתברר שלמעשה, כשמציגים מצג לא נכון למשרד התמ”ת, אז לא יכול להיות שהאישור הזה יהיה תקף. לפי ההנחיות שלהם, צריך להציג שאין שום פגיעה בזכויות מגן כמו פנסיה”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

למה אתה בטוח שיצא מזה משהו בבית הדין הארצי?
”זה לא נכון שלא קיבלנו כלום, קיבלנו כמעט 70,000 שקלים, אבל בית הדין קבע שזה שהם לא הפרישו פיצויי פנסיה זה לא חוקי. יש פה בעיה, כי לא יכול להיות שאתה בא למשרד התמ”ת או לבקרה, מצהיר שאתה משלם הכל בצורה חוקית ועל יסוד זה אתה מקבל למעשה אישור של המשרד שמאפשר לך לשלם שכר כולל ובסוף מסתבר שהמצג שהצגת לא נכון. מבחינתי יש טעות משמעותית בפסק הדין ועל זה הגשנו ערעור”.

