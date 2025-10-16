יום חמישי, 16.10.2025 שעה 15:49
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"ענבר גיבורת ישראל, הייתה מפקדת בקרקל"

דודתה של אוהדת חיפה, ענבר הימן ז"ל, שגופתה הוחזרה לישראל, ב"שיחת היום": כשמחזירים חטוף חי, מצילים את חייו. כשמחזירים חלל, מצילים את משפחתו

|
ענבר הימן (באדיבות המשפחה)
ענבר הימן (באדיבות המשפחה)

אחרי הרבה יותר מדי זמן, גופתה של אוהדת מכבי חיפה, ענבר הימן ז”ל, הוחזרה הלילה (בין רביעי לחמישי) מעזה לישראל. דודתה חנה כהן שעמדה במוקד המאבק להחזרתה של ענבר, דיברה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, ביום שבו נערך טקס הזיכרון הממלכתי לחללי המלחמה.

קיבלנו את הבשורה יחד אתכם בשעות הבוקר המוקדמות. שולחים לכם מכאן חיבוק גדול, קיווינו לבשורות טובות, אבל לצערנו זה המצב. מה את יכולה לומר ביום כזה?
”קיבלנו את ענבר שלנו, גיבורת ישראל שהייתה שלוש שנים מפקדת בקרקל, היום כבר אפשר לספר את זה, הגיעה למסיבת הנובה להתנדב כתומכת רגשית והיא תקבל את הכבוד האחרון שמגיע לה, לארץ שהיא כל כך אהבה. החזרנו את ענבר הביתה, אבל זה עצוב כי החזרנו אותה בתוך ארון והכל בזכות חיילי צה”ל המקסימים ועם ישראל היפה שלנו. תודה רבה באופן אישי לשר ישראל כ”ץ שהיה איתנו לאורך כל הדרך”.

את במשך שנתיים התנתקת מהכל ונלחמת כדי שיגיע היום הזה ותוכלו לסגור את המעגל.
”אני רוצה להסביר פה משהו. כשמחזירים מהשבי חטוף חי, מצילים את החיים שלו. כשמחזירים מהשבי חלל, מצילים את החיים של ההורים והמשפחה שלו. זו צריכה להיות המשוואה. עבור אנשים מסוימים, אולי מדובר בגופות, עבורנו מדובר בילדים שלנו, ביקירים שלנו, בחלק מהגוף שלנו ולכן נלחמנו עבור ענבר, ויש לנו 19 אחים בשבי שאנחנו נלחמים עבורם מלחמה עצימה להחזיר אותם לקבורה בארץ ישראל. כל מי שנמצא שם הוא גיבור מלכות, זה הילד שלנו, האבא שלנו, הסבא שלנו, הוא חלק מאיתנו”.

פרויקט הכיסא הריק: ענבר הימן ז"ל

היה מצב שחשבת שלא תצליחו לסגור את המעגל הזה?
”בהחלט. היה מצב שמאוד פחדתי שענבר שלנו תיעלם בחורבות עזה. זה התסריט שהכי פחדתי ממנו”.

אני מקווה שמחר, במסע הלווייה יחלקו לה כבוד אחרון.
”אני מזמינה את כולם לבוא ולהצדיע לענבר, גיבורת ישראל, ולתת לה כבוד אחרון”.

איפה המסע יעבור לפני ההגעה לבית הקברות בפתח תקווה?
”הוא מתחיל בראשון לציון ויעבור בפתח תקווה, ליד הבית שלה. היא כל כך אהבה את מכבי חיפה, זה היה חלק בלתי נפרד ממנה”.

