"כשבנבחרת שוחחו עם עיסאת - היה מאוחר מדי"

ליסב עיסאת בחר לייצג את נבחרת רומניה ורשם דקות ראשונות במדיה בפגרת הנבחרות האחרונה. בלמה של מכבי חיפה הפך העונה לשחקן הרכב אצל הירוקים ונמצא במגמת עלייה מתמדת. סוכנו בעז גורן התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף בנוגע למצבו.

צהריים טובים, מה שלומך?

“ברוך השם, מה שלומכם?”

איך היה לליסב עיסאת ברומניה?

”חוויה יוצאת דופן. בכלל, כשהתחילה ההתעניינות מהנבחרת. צריך לראות ולהבין את התמונות כדי להבין איזה יחס הוא קיבל”.

למה לוותר על נבחרת ישראל? הוא בחור צעיר, משחק במכבי חיפה, הוא בטוח שבנבחרת רומניה יהיה לו עתיד? יש ברומניה גם שחקנים טובים. אני יודע שבישראל אמרו לו להתאזר בסבלנות.

”כמו כל דבר בכדורגל, לוקחים החלטות ואפשר להגיד עליהם לפה או לפה. אני מבין מה העיסוק של התקשורת בדבר הזה. אני יודע שאפשר לדבר על זה יומם וליל אבל הצעד הוא אישי, פרטי”.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

אני חושב ששחקן שמשחק פה, צריך לשחק בנבחרת ישראל. עם כל הכבוד לנבחרת רומניה, מבלי לפגוע בה, הצעד שעשה הוא לא נכון לדעתי.

”הנבחרת יודעת על המהלך הזה יותר מחצי שנה, והפעם היחידה שבה ניסו לדבר איתו מהנבחרת היה כבר מאוחר מדי. בסופו של דבר אנשים מקבלים החלטות ולא תמיד חוזרים אחורה”.

אני חושב ששחקן ישראלי, צריך לייצג את הנבחרת, בטח כשהוא גר פה.

”זו החלטה שלו, כמו גם יואן סטויאנוב שמייצג את בולגריה. יש לליסאב הזדמנות מקצועית טובה מאוד”.

אני לא מקבל את זה כל כך, כי אתה חי פה במדינת ישראל, ונבחרת ישראל מבחינתי היא מעל הכל, אז אני לא מקבל את זה שאתה מנסה לייפות אותו.

”זכותי לייצג אותו וזכותך להגיד את דעתך. זה מים מתחת לגשר כי זה גמור”.

ליסב עיסאת (שחר גרוס)

שיעבור אז לשחק בליגה הרומנית.

”הוא משחק כרגע במכבי חיפה והוא מאוד מרוצה, אם תגיע הצעה אולי הוא יעבור. גם יואן סטויאנוב צריך לעבור לשחק בבולגריה?”

אני גם לא חושב שסטויאנוב בחר אחרת כשהלך לשם למרות שהסיפורים שונים. נדבר על עיסאת עוד שלוש שנים ונראה כמה הוא ישחק.

”אני לא חושב שזה קשור לבחירה שלו. בנבחרת ישראל לא זימנו אותו אפילו לסגל הרחב, נדבר עליו בעוד שלוש שנים באהבה”.

בוא נדבר על ענאן חלאילי. מבלגיה, יש מצב לקפיצת מדרגה גדולה יותר הלאה?

”קפיצת המדרגה היא מאוד טבעית, אבל זה לא ייעשה בדיבורים, זה יהיה רק כשכל שבוע הוא יהיה טוב. כל מועדון שירצה אותו יצטרך לשלם עליו. ברגע ששילמו את הסכום ששילמו עליו, ברור שהסכום יהיה גבוה, והמועדון שלו קיבל סכומים יפים מאוד על שחקנים אחרים. זה יכול לקרות וצריך לקרות”.

ענאן חלאילי (IMAGO)

לאיזו ליגה אתם מכוונים?

”אנחנו עסוקים כרגע בליגה הבלגית ולא מסתכלים קדימה, אבל אחרי שיצליח שם יותר תהיה לנו אפשרות לבחור”.