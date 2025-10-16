"הנבחרת לא הייתה מופקרת, כשלנו מול נורבגיה"

אחרי שני ההפסדים לנורבגיה ואיטליה, בהם ספגה שמונה שערים, נבחרת ישראל איבדה סיכוי להגיע לפלייאוף המונדיאל דרך שלב המוקדמות. עוזרו של המאמן רן בן שמעון, גל כהן, התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על מצבה של הנבחרת.

אתם כבר בארץ, יש כבר מסקנות לגבי הקמפיין?

”יש הרבה מסקנות, אנחנו כל הזמן מנתחים וחושבים מה עבד ומה לא, לקראת מה אנחנו הולכים. אפשר היה גם לראות את ההבדל בין שני המשחקים עם נורבגיה ואיטליה. יש לנו גם הרבה זמן עד מרץ”.

ראינו גם יותר מחויבות במשחק מול איטליה. ראיתם את שחרור החטופים. איך זה התקבל אצלכם?

”אני חושב שמשהו שמאוד מיקד אותנו עם איטליה הייתה התבוסה לנורבגיה, התחושות שליוו אותנו מההפסד, אפשר היה להרגיש את זה מהחימום שהם מרוכזים, מפוקסים ומבינים את גודל השעה”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

אבל כרגיל, דקה הלפני המחצית קיבלנו פנדל.

”אנחנו נופלים בקטנות ואנחנו צריכים לתקן את זה. לא נתקן את הכל, אנחנו יודעים שלנבחרת יש בעיות ואנחנו כצוות מחויבים למצוא לזה פתרונות ולהקטין את התלות בשחקן כזה או אחר. בהתכנסות האחרונה גם לא היו סתיו למקין, עידן נחמיאס, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, שגיב יחזקאל - אלו הרבה שחקנים שחסרים.

“אחרי המשחק עם איטליה דיברנו על איך אנחנו מסתכלים קדימה, ועם הבשורה המדהימה שקיבלנו שאולי בקרוב נארח בישראל. בחו”ל עם השחקנים אנחנו נמצאים ארבעה וחמישה שחקנים לפני משחק, יש מעין בועה כזו שאנחנו ביחד”.

אתם בחרתם להביא קהל לשם וזה בסדר, אתה יכול לסגור אותם גם פה בבית הנבחרות בשפיים.

”אנחנו מתכננים קדימה ואין ספק שאפשר למצוא פתרונות. עם הבשורה שכולנו מייחלים לה, כולנו נשב וננתח מה הכי נכון לנבחרת ישראל ואיך עושים את זה נכון, איפה מתכנסים ומה הנהלים כדי לבוא מפוקסים, אבל ברמה המקצועית צריך למצוא פתרונות הגנתיים”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

גם לאחר הכינוס הקודם עלית לפה. אתה היית בלם, רן בן שמעון בלם, אמיר שלח בלם וההגנה מסננת.

”הדבר הראשון שלי צועק זה ‘הגנה’ ולכולנו. אנחנו החלטנו שכדי לעלות לטורניר גדול, ליורו 2028, אנחנו צריכים לשחק כדורגל ויש לזה מחירים. אני גם לא חושב שהנבחרת הייתה מופקרת”.

במשחק הראשון היא הייתה מופקרת.

”אני חושב שבמשחק מול נורבגיה, בכל פרמטר, כשלנו. בהכנה, בדריכות, בגישה, במודעות, כולם לא היו טובים”.

אבל לא ראינו את הנבחרת מוכנה. איך אתם מתמודדים עם הביקורות האלו?

”לכל ביקורת עניינית אנחנו מקשיבים, שומעים ולומדים. כל ביקורת אישית אנחנו מנטרלים. אנחנו ניקח כל ביקורת מקצועית ואני חושב שאחת התכונות המדהימות ברן זו היכולת שלו לשאול, וללמוד ולהתייעץ”.

גל כהן (שחר גרוס)

לדעתי, בנבחרת צריך להביא רק שחקנים שמשחקים. כבר לפני הכינוס, אמרתי שדניאל פרץ שנתיים לא משחק כדורגל. אין ספק שזה יפגע. אותו דבר מוחמד אבו פאני ששיחק רק כמה דקות. למה לא לתת לשחקנים שנמצאים בכושר באותו מצב נתון?

”אין ספק שזו בעיה, וזו החלטה שצריכים לקבל עליה החלטה עקרונית שיהיו לה יוצאים מהכלל. אני יכול להגיד לך על אלי דסה שלא שיחק תקופה ארוכה, אבל הראה כמה הוא חשוב מול מולדובה ואיטליה. עם זאת, אחד הדברים שאנחנו צריכים לקבל החלטה, זה עד כמה זה באמת נכון זה ללכת עם שחקנים שלאורך זמן לא משחקים, ואלו חלק מהמסקנות שנצטרך לדבר עליהן”.