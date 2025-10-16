יום חמישי, 16.10.2025 שעה 19:25
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
93-84גרמניה1
92-54סלובקיה2
65-64צפון אירלנד3
010-14לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
103-94צרפת1
77-84אוקראינה2
49-114איסלנד3
111-24אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
104-114פורטוגל1
57-84הונגריה2
45-44אירלנד3
39-24ארמניה4
 בית 7 
163-226הולנד1
134-106פולין2
1013-87פינלנד3
311-67ליטא4
216-16מלטה5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
183-296נורבגיה1
158-186איטליה2
919-157ישראל3
417-77אסטוניה4
126-46מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
180-186אנגליה1
113-66אלבניה2
107-76סרביה3
115-37אנדורה4
  
161-206קרואטיה1
138-127צ'כיה2
126-107איי פארו3
613-46מונטנגרו4
020-26גיברלטר5

"הנבחרת לא הייתה מופקרת, כשלנו מול נורבגיה"

עוזר מאמן הנבחרת, גל כהן, בראיון ל"שיחת היום" ב-ONE: "החלטנו שכדי לעלות לטורניר גדול אנחנו צריכים לשחק כדורגל ויש לזה מחיר. יש הרבה מסקנות"

|
גל כהן ורן בן שמעון (ראובן שוורץ)
גל כהן ורן בן שמעון (ראובן שוורץ)

אחרי שני ההפסדים לנורבגיה ואיטליה, בהם ספגה שמונה שערים, נבחרת ישראל איבדה סיכוי להגיע לפלייאוף המונדיאל דרך שלב המוקדמות. עוזרו של המאמן רן בן שמעון, גל כהן, התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על מצבה של הנבחרת.

אתם כבר בארץ, יש כבר מסקנות לגבי הקמפיין?
”יש הרבה מסקנות, אנחנו כל הזמן מנתחים וחושבים מה עבד ומה לא, לקראת מה אנחנו הולכים. אפשר היה גם לראות את ההבדל בין שני המשחקים עם נורבגיה ואיטליה. יש לנו גם הרבה זמן עד מרץ”.

ראינו גם יותר מחויבות במשחק מול איטליה. ראיתם את שחרור החטופים. איך זה התקבל אצלכם?
”אני חושב שמשהו שמאוד מיקד אותנו עם איטליה הייתה התבוסה לנורבגיה, התחושות שליוו אותנו מההפסד, אפשר היה להרגיש את זה מהחימום שהם מרוכזים, מפוקסים ומבינים את גודל השעה”.

שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מאוכזבים (ראובן שוורץ)

אבל כרגיל, דקה הלפני המחצית קיבלנו פנדל.
”אנחנו נופלים בקטנות ואנחנו צריכים לתקן את זה. לא נתקן את הכל, אנחנו יודעים שלנבחרת יש בעיות ואנחנו כצוות מחויבים למצוא לזה פתרונות ולהקטין את התלות בשחקן כזה או אחר. בהתכנסות האחרונה גם לא היו סתיו למקין, עידן נחמיאס, דור פרץ, מחמוד ג’אבר, שגיב יחזקאל - אלו הרבה שחקנים שחסרים.

“אחרי המשחק עם איטליה דיברנו על איך אנחנו מסתכלים קדימה, ועם הבשורה המדהימה שקיבלנו שאולי בקרוב נארח בישראל. בחו”ל עם השחקנים אנחנו נמצאים ארבעה וחמישה שחקנים לפני משחק, יש מעין בועה כזו שאנחנו ביחד”.

אתם בחרתם להביא קהל לשם וזה בסדר, אתה יכול לסגור אותם גם פה בבית הנבחרות בשפיים.
”אנחנו מתכננים קדימה ואין ספק שאפשר למצוא פתרונות. עם הבשורה שכולנו מייחלים לה, כולנו נשב וננתח מה הכי נכון לנבחרת ישראל ואיך עושים את זה נכון, איפה מתכנסים ומה הנהלים כדי לבוא מפוקסים, אבל ברמה המקצועית צריך למצוא פתרונות הגנתיים”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

גם לאחר הכינוס הקודם עלית לפה. אתה היית בלם, רן בן שמעון בלם, אמיר שלח בלם וההגנה מסננת.
”הדבר הראשון שלי צועק זה ‘הגנה’ ולכולנו. אנחנו החלטנו שכדי לעלות לטורניר גדול, ליורו 2028, אנחנו צריכים לשחק כדורגל ויש לזה מחירים. אני גם לא חושב שהנבחרת הייתה מופקרת”.

במשחק הראשון היא הייתה מופקרת.
”אני חושב שבמשחק מול נורבגיה, בכל פרמטר, כשלנו. בהכנה, בדריכות, בגישה, במודעות, כולם לא היו טובים”.

אבל לא ראינו את הנבחרת מוכנה. איך אתם מתמודדים עם הביקורות האלו?
”לכל ביקורת עניינית אנחנו מקשיבים, שומעים ולומדים. כל ביקורת אישית אנחנו מנטרלים. אנחנו ניקח כל ביקורת מקצועית ואני חושב שאחת התכונות המדהימות ברן זו היכולת שלו לשאול, וללמוד ולהתייעץ”.

גל כהן (שחר גרוס)גל כהן (שחר גרוס)

לדעתי, בנבחרת צריך להביא רק שחקנים שמשחקים. כבר לפני הכינוס, אמרתי שדניאל פרץ שנתיים לא משחק כדורגל. אין ספק שזה יפגע. אותו דבר מוחמד אבו פאני ששיחק רק כמה דקות. למה לא לתת לשחקנים שנמצאים בכושר באותו מצב נתון?
”אין ספק שזו בעיה, וזו החלטה שצריכים לקבל עליה החלטה עקרונית שיהיו לה יוצאים מהכלל. אני יכול להגיד לך על אלי דסה שלא שיחק תקופה ארוכה, אבל הראה כמה הוא חשוב מול מולדובה ואיטליה. עם זאת, אחד הדברים שאנחנו צריכים לקבל החלטה, זה עד כמה זה באמת נכון זה ללכת עם שחקנים שלאורך זמן לא משחקים, ואלו חלק מהמסקנות שנצטרך לדבר עליהן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */