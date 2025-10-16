רבע 4, 08:49: מכבי ת"א - אולימפיאקוס 67:73

אחרי שהובסה מול ברצלונה רק לפני יומיים, שבוע היורוליג של מכבי תל אביב ממשיך בשעה זו, עם משחקה מול אולימפיאקוס, זאת במסגרת המחזור החמישי של המפעל.

כאמור, עודד קטש ושחקניו נחלו תבוסה במשחק האחרון, עם ה-92:71 לקטלונים, זאת אחרי שתי תצוגות התקפיות גדולות של הצהובים הן באירופה ובזירה המקומית עם ניצחון גדול בדרבי הישראלי הראשון אי פעם ביורוליג ולאחר מכן עוד ניצחון על הפועל באר שבע במחזור הפתיחה בליגה, כשבשני המשחקים הם קולעים מעל ל-100 נקודות.

מהצד השני, הקבוצה היוונית, שנחשבת לאחת המועמדות ללכת עד הסוף בטורניר, עדיין לא מצאה יציבות ולצד ניצחון גדול על היריבה הגדולה פנאתינייקוס בליגה המקומית, היא הפסידה לאנדולו אפס במחזור האחרון במפעל, ומאזנה כרגע עומד על שני ניצחונות לעומת שני הפסדים.

בחמשת המפגשים האחרונים בין הצדדים, המשחק התנהל במעמד צד אחד כשאולימפיאקוס ניצחה את כל חמשת המאבקים הרשמיים. הניצחון האחרון שהלך לזכות מכבי תל אביב היה בנובמבר 2022, אז גברו הצהובים 84:90 בזכות 22 נקודות של ווייד בולדווין. האם הרצף יישבר הערב?

רבע ראשון: 22:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית אולימפיאקוס: טייסון וארד, פרנק ניטיליקינה, טיילור דורסי, סאשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב.

הכדור הראשון הלך למכבי, כאשר שתי הקבוצות לא קלעו במשך דקה שלמה, עד שבלאט צלף שלשה ופתח עם 0:3 צהוב, מילוטינוב החזיר סל מנגד, ווקר השיב עם לייאפ בהתקפת מעבר, דורסי צימק לנקודה, אך הצהובים השלימו ריצת 0:9 ועלו ליתרון, 6:14. וזנקוב חימם את היד וצלף שלשה ראשונה של היוונים, ווקר דייק פעמיים מהעונשין מנגד.

תמיר בלאט זורק (Djordje Kostic)

הקבוצות ירדו לפסק זמן, השחקנים חזרו לפרקט ולא קלעו במשך כמעט שתי דקות, עד שדורסי השלים שתי שלשות גדולות והוריד את ההפרש לנקודה אחת בלבד, 16:15, דאוטין ג’וניור הרגיע מנגד עם סיבוב וסל מחצי מרחק, הקבוצות החליפו סלים עד 19:22, קלארק חדר לצבע וקלע, אך פאפאניקולאו צלף שלשה מהפינה על הבאזר וחתם את הרבע.

לוני ווקר (Djordje Kostic)

רבע שני: 40:48 למכבי תל אביב

וזנקוב פתח את הרבע עם שתי נקודות וקבע שוויון, 24:24, דאוטין ג’וניור צלף שלשה מנגד, הול קלע מחצי מרחק, סורקין השלים ארבע נקודות רצופות משלו והגדיל את ההפרש מעט, סייבן לוי החזיר שתיים מנגד וזה 28:31 למכבי. הורד התעופף נהדר ושם דאנק, בריסט ופיטרס החליפו סלים, לי צלף שלשה גדולה, חילק אסיסט גדול למילוטינוב, 35:35 וקטש הזעיק פסק זמן, ממנו הצהובים יצאו מצוין, ווקר ובריסט הובילו ריצת 0:8 ומכבי שוב ברחה ליתרון, 35:43. הקבוצות החליפו סלים, ווקר לקח את ההתקפה האחרונה ועם סל גדול על הבאזר עשה 40:48.

טיילר דורסי ותמיר בלאט (IMAGO)

רבע שלישי: 65:70 למכבי תל אביב

כמו הרבע הקודם, גם הפעם וזנקוב קלע, כשעכשיו זה היה עם סל נהדר מחוץ לקשת, היוונים השלימו ריצת 1:8 והורידו את ההפרש לנקודה אחת, הורד דייק מהעונשין פעם אחת, וזנקוב קבע שוויון, אך סורקין קלע ארבע נקודות וגם הוסיף בלוק גדול, 50:54. הקבוצות החליפו סלים, ניטיליקינה השלים חמש נקודות רצופות והפך, 58:59 לאולימפיאקוס, היתרון עבר מצד לצד, כשאז דאוטין ג’וניור צלף שלשה גדולה, ווקר קלע שתי נקודות על הבאזר ונתן יתרון למכבי בירידה לרבע האחרון.

רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)

רבע רביעי: