ברדה: נצטרך משחק מושלם כדי לנצח את מכבי

ליגת העל תשוב אלינו בסוף השבוע הקרוב לאחר פגרת הנבחרות, אך כל העיניים נשואות אל עבר יום ראשון (20:30), כשהפועל תל אביב תארח בבלומפילד את מכבי תל אביב לדרבי לוהט, אחרי ששבה אל הבמה המרכזית בכדורגל הישראלי. אחרי שהפסידה 2:1 להפועל באר שבע במחזור האחרון, העיניים נשואות אל עבר היריבה הגדולה, אותה לא ניצחה מעל לעשור. מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, התכונן להתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מבחינה מקצועית, רוי קורין ומור בוסקילה לא כשירים למפגש היוקרתי וייעדרו אצל המאמן של הפועל תל אביב. אגב, בעלי הקבוצה אדמונד ספרא ובנו מואיז ספרא ינחתו היום בישראל ויגיעו לצפות בדרבי נגד מכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד, מפגש אותו כאמור הקבוצה שלהם מארחת.

ברדה פתח: “חיכיתי לדרבי, זה משחק גדול, משחק טוב, משהו שאתה מאוד רוצה להגיע אליו. הפועל תל אביב שואפת תמיד להיות בצמרת, אני שמח שהמשחק הוא משחק צמרת, אני מקווה שנהיה מספיק טובים כדי להראות שאנחנו ראויים למעמד הזה. אני לא מסתכל על הלמעלה מעשור בלי ניצחון כי לא הייתי, אני מסתכל על איך אני רוצה שהקבוצה שלי תיראה, ואני מקווה שזה יביא לתוצאות טובות יותר”.

על חזרת החטופים החיים: “סגירת מעגל, זה קרה בשמחת תורה ונסגר בשמחת תורה. שמחים כל כך שהחטופים החיים חזרו למשפחות שלהם וחיבקו אותו, מקווים שיחזירו מהר את החללים ומקווים שהכל מאחורינו, זו הייתה תקופת אבל של כל המדינה, שנתיים קשות. כעת אנחנו מתעסקים בספורט רק בגלל החיילים הגיבורים שלנו והצלחנו לשמור על שגרה כלשהי, אבל הכל מתגמד. אנחנו מתעסקים בספורט ויש כאלה שמתעסקים בחיים, אז הכל בפרופורציות”.

עוד אמר: “אני יודע שעל מנת שנוכל לדבר על לנצח דרבי אנחנו צריכים להיות במשחק מושלם, להיות הכי טובים שאנחנו יכולים ובאמת לבוא ולעשות משחק מושלם. יריבה מצוינת, מאוד מכבדים אותה, אבל רוצים להתרכז בעצמנו, להשתפר מהמשחק הקודם כי איבדנו שלוש נקודות ואנחנו רוצים להחזיר אותה. האם אנחנו מסוגלים? הקבוצה הזו מסוגלת לנצח כל קבוצה בכל רגע נתון ולשם אנחנו שואפים”.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

ברדה המשיך: “אף אחד לא שם לי למטרה לנצח דרבי, אנחנו קבוצה שעברה מהפכה מליגה לאומית לליגה הראשונה, ואנחנו שואפים לשחק את אותה הכדורגל כמו שם גם פה, ולשם מכוונים את השחקנים ואת הקבוצה. השאיפות כאן תמיד מקסימליות, ושם אנחנו רוצים להיות. מחמאות זה כיף, אבל בסוף חזרנו מב”ש עם 0 נקודות, רק שעם הרבה כבוד לאיך שיחקנו, וגם אמרתי את זה לשחקנים, שמחמאות זה כיף אבל לא עזר לנו לבוא הביתה עם נקודות. רוצים לבסס את מקומנו בצמרת, והפסדנו וחזרנו בלי נקודות, ולכן לא נהיה מסוג הקבוצות שמסתפקות במחמאות”.

לגבי הפצועים: “אין לי מה לחדש, רק לומר שנעלה למשחק הזה עם 11 נגד 11. נחכה עוד יום ונוכל לראות לגבי הפצועים, אבל נעלה עם 11 שחקנים, הכי טובים שיש לנו, לא בוכים על מה שפצוע. ההכנה קצת נפגעה כי היו שחקנים בנבחרות, עשינו אימון או שניים יותר מהרגיל כדי שנוכל להתרגל בהיעדרם דברים טקטיים ולשמחתי הספקנו. כמובן שכעת השחקנים חזרו ונעשה איתם השלמות, ביומיים שנשארו. הקהל? גאווה גדולה לשמוע שכל כך הרבה אוהדים רכשו כרטיסים ושהאצטדיון היה מלא, ואני בטוח שאם היו 50,000 מקומות אז גם אז הוא היה מלא, אנחנו צריכים להיות ראויים לקהל הזה, והשחקנים יצטרכו להוכיח שאנחנו ראויים, הלוואי שנוכל לשמוח עם האוהדים בסוף”.

אליניב ברדה ודורון ליידנר (חגי מיכאלי)

לגבי הטעות של סתיו טוריאל בנבחרת: “כולנו ראינו, אני חושב שזה יכול לקרות. הוא עשה חילוץ יפה של הכדור, ניסה לברוח, צריך להגיד כל הכבוד למסיים, חטיפה וסיבוב כדור של אומן לרחוק. אבל זה חלק מהמשחק, מי שלא עושה טעויות לא לומד, ככה לומדים, ככה משתפרים, ודווקא אהבתי לראות אותו, אני גאה בזה שהוא קיבל דקות, אני בטוח שיקבל עוד בעתיד ויוכיח. כל החטופים בשבילנו, כולם, בכל הצבעים, מרגישים חלק, רוצים שיהיו בבית”. דובר הפועל, ארז נאמן, אמר: “המנכ”ל גיא פרימור הזמין את גלי וזיו ברמן באופן רשמי, אבל הם קיבלו הזמנה”.

דורון ליידנר, שחווה כמה דרבים, אמר: “הייתי כאן בתקופות שלא הצלחנו להביא את הדרבי, אבל אין מה להסתכל על זה, רק על המשחק הקרוב. אני חושב שיש לנו שחקנים מאוד טובים, אנחנו מרגישים טוב, ונרצה להביא את זה לדרבי. בסופו של דבר נצטרך להיות מרוכזים, שיחקתי הרבה דרבים כאן, צריך ריכוז ב-90 דקות, את הדברים הקטנים לעשות הכי טוב שאפשר”.

דורון ליידנר (חגי מיכאלי)

לגבי הצד המנטלי: “כל העניין המנטלי יושב בראש עד לשריקה, בסופו של דבר מהדקה הראשונה זה מרגיש כמו משחק כדורגל, אולי לאוהדים זה עדיין יושב בראש, אבל ברגע שאתה על הדשא, זה לא במחשבות שלך, אתה פשוט רוצה לנצח את המשחק כמו בכל משחק. אני לא הייתי במועדון 11 שנים, זה כל פעם שחקנים אחרים, אבל כמו שאמרתי, הפן המנטלי משחק תפקיד רק עד השריקה”.

עוד אמר: “ברור שניצחון בדרבי ישחרר הרבה דברים במועדון, אבל בעניין הזרים ולהסביר להם כמה המשחק חשוב – כל בן אדם שמביאים אותו לכאן הוא ישר מבין את החשיבות, הקהל מסבירים בצורה טובה את החשיבות. בסופו של דבר נצטרך לבוא חזקים, אגרסיביים, וכמו שאמרתי, כל משחק אותו דבר. ברור שאני מאמין שאפשר לנצח את מכבי, אני לא חושב שיש מישהו בסגל שלא מאמין, זו קבוצה כמו כל קבוצה, וכל קבוצה מנצחת ומפסידה”.

לגביו בפן האישי: “קודם כל עברתי שנתיים לא פשוטות, לקח לי קצת זמן לחזור לעצמי, אני מרגיש טוב ויזן נאסר שחקן נהדר והתחרות היא תחרות טובה, ואני שמח שלקחתי את ההזדמנות והצלחתי להוכיח. לא הסתכלתי על זה שחזרתי כמו כוכב, באתי לכאן כדי לשחק פעם נוספת, כדי לקבל את הדקות שאני צריך, ולא הייתי מוטרד, אני אוהב תחרות, כל שחקן מכבד תחרות, בסוף זה מוציא ממך גם דברים טובים. לנצח דרבי זו אחת המטרות”.