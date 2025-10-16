יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:39
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
78-75מ.ס. דימונה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
710-65בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

האבחנה בעניין מלול: מתיחה קלה בשרירי הבטן

שוערה של קריית גת צפוי לפתוח ב-11 מול רמת השרון. כפר סבא תארח את שמשון תל אביב. מכבי יבנה תחפש ניצחון ראשון בעידן טסלפפה מול ירמיהו חולון

עידו שרון, אלמוג מלול ופיליפ חאיכ (יונתן גינזבורג)
עידו שרון, אלמוג מלול ופיליפ חאיכ (יונתן גינזבורג)

החגים מאחורינו והכדורגל עדיין כאן. המחזור השישי בליגה א' דרום יחל כבר הערב (חמישי) עם שלושה משחקים. מחר יתקיימו ארבעה משחקים נוספים וב-20.10 המחזור יינעל כשמ.כ ירמיהו חולון תפגוש את מכבי יבנה. בין היתר, ייפגשו מ.כ כפר סבא ושמשון תל אביב, מ.כ ירושלים ובית"ר נורדיה ירושלים וכן הפועל ניר רמת השרון מול מכבי קריית גת.

ביתר המשחקים שייערכו במסגרת המחזור, יתמודדו מ.כ צעירי טירה ומ.ס דימונה, שישחקו להן בטייבה, נוכח הודעת העירייה המקומית. בית"ר יבנה, שצירפה אליה זה עתה את יהונתן מרדכי וליאן נגר (בנו של שוקי), תארח את מכבי קריית מלאכי. הפועל אזור תפגוש את מכבי עירוני אשדוד והפועל מרמורק תארח בסינתטי המקומי ברחובות את הפועל הרצליה.

מ.כ כפר סבא – שמשון פזטל תל אביב

המשחק ייערך הערב באצטדיון לויטה שבכפר סבא, בשעה 19:30. שתי הקבוצות מגיעות לאחר תוצאות תיקו מול יריבותיהן. מה גם ששמשון תל אביב איבדה את בן רייכרט שראה את הכרטיס האדום בשבוע שעבר.

עומר פדידה (יונתן גינזבורג)עומר פדידה (יונתן גינזבורג)

על הנייר, משחק קצוות. האחת, מגיעה מהמקום השני, בעוד השנייה מהמקום הלפני האחרון. ובכל זאת, שמשון הוכיחה בשבועיים האחרונים שהם לא פראיירים. בספסל כפר סבא יהיה אפשר למצוא, בשעה טובה, את עומר פדידה.

בשמשון תל אביב עוד מחפשים חלוץ. גם שמו של ליעד רמות עלה באחרונה במצבת השמות, אך נכון לכרגע אין משהו רשמי. יהיה מסקרן לראות המשחק מתפתח בין שמשון שהבקיעה שבעה שערים בצמד משחקיה האחרונים, לבין כפר סבא שספגה הכי מעט שערים עד כה העונה.

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

מ.כ ירושלים – בית"ר נורדיה ירושלים

המשחק ייערך מחר במגרש הסינתטי הר חומה שבירושלים, בשעה 12:30. הדרבי הירושלמי שצפוי להיות מעניין כבשנים עברו. נורדיה ירושלים תפגוש את האקס שלה, מתן שוורץ, שהתכבד העונה בחמישה שערי ליגה.

למרות צמד הפסדים, מ.כ ירושלים ודיוויד ברמן במרחק שתי נקודות בלבד מהמקום הראשון, בו נמצאת מכבי קריית גת. נורדיה ירושלים, מנגד, חולקת את המקום ה-11 יחד עם עוד שלוש קבוצות, כשבמאזנה ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים.

נורדיה ירושלים השאילה אתמול את אגם סולטן לעירוני בית שמש מליגה ב' דרום ב', בעוד יהונתן מרדכי הושאל לבית"ר יבנה מליגה א' דרום. על הנייר, למ.כ ירושלים יתרון על נורדיה ירושלים שהבקיעה רק שלושה שערים העונה, אבל לדרבי חוקים משלו, כבר אמרנו.

מתן שוורץ חוגג עם חבריו. ינסה לעשות זאת גם מול האקסית (יונתן גינזבורג)מתן שוורץ חוגג עם חבריו. ינסה לעשות זאת גם מול האקסית (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – מכבי קריית גת

המשחק ייערך מחר באצטדיון טוטו ע"ש גרונדמן שברמת השרון, בשעה 12:40. משחק קצוות בין היורדת הטרייה מהליגה הלאומית שנמצאת לה במקום האחרון לבין העולה הטרייה מליגה ב' שמוליכה את הטבלה עם 11 נקודות.

לאחר בדיקת אולטרסאונד לאלמוג מלול, שוערה של קריית גת, הצוות הרפואי הודיע לו כי "אין משהו רציני" וכי מדובר במתיחה קלה בשרירי הבטן, כך שטיפול או שניים ואלמוג יחזור לעצמו כבעבר. למרות זאת, צפוי להיות בין ה-11 שרומן זולו יפתח איתם מול רמת השרון.

אין ספק שהפערים מדברים בעד עצמם. הקבוצה של רונן ויינשטיין וצוותו מורכבת ברובה מחבר'ה צעירים, בעוד לקריית גת סוללת כוכבים. למרות זאת, את קריית גת הפתיעה כבר חולון, מחלקו התחתון של הטבלה ורמת השרון ניצחה, בביתה, את עירוני אשדוד. הכל פתוח בהתמודדות הזו.

שחקני קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

יתר משחקי המחזור:

מ.כ צעירי טירה – מ.ס דימונה (16.10, טייבה, 19:30)

בית"ר יבנה – מכבי קריית מלאכי (16.10, אצטדיון טוטו יבנה, 19:30)

הפועל אזור – מכבי עירוני אשדוד (17.10, אזור, 12:45)

הפועל מרמורק – הפועל הרצליה (17.10, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 12:55)

מ.כ ירמיהו חולון – מכבי יבנה (20.10, טוטו חולון, 18:15)

