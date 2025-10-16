האבחנה בעניין מלול: מתיחה קלה בשרירי הבטן

החגים מאחורינו והכדורגל עדיין כאן. המחזור השישי בליגה א' דרום יחל כבר הערב (חמישי) עם שלושה משחקים. מחר יתקיימו ארבעה משחקים נוספים וב-20.10 המחזור יינעל כשמ.כ ירמיהו חולון תפגוש את מכבי יבנה. בין היתר, ייפגשו מ.כ כפר סבא ושמשון תל אביב, מ.כ ירושלים ובית"ר נורדיה ירושלים וכן הפועל ניר רמת השרון מול מכבי קריית גת.

ביתר המשחקים שייערכו במסגרת המחזור, יתמודדו מ.כ צעירי טירה ומ.ס דימונה, שישחקו להן בטייבה, נוכח הודעת העירייה המקומית. בית"ר יבנה, שצירפה אליה זה עתה את יהונתן מרדכי וליאן נגר (בנו של שוקי), תארח את מכבי קריית מלאכי. הפועל אזור תפגוש את מכבי עירוני אשדוד והפועל מרמורק תארח בסינתטי המקומי ברחובות את הפועל הרצליה.

מ.כ כפר סבא – שמשון פזטל תל אביב

המשחק ייערך הערב באצטדיון לויטה שבכפר סבא, בשעה 19:30. שתי הקבוצות מגיעות לאחר תוצאות תיקו מול יריבותיהן. מה גם ששמשון תל אביב איבדה את בן רייכרט שראה את הכרטיס האדום בשבוע שעבר.

עומר פדידה (יונתן גינזבורג)

על הנייר, משחק קצוות. האחת, מגיעה מהמקום השני, בעוד השנייה מהמקום הלפני האחרון. ובכל זאת, שמשון הוכיחה בשבועיים האחרונים שהם לא פראיירים. בספסל כפר סבא יהיה אפשר למצוא, בשעה טובה, את עומר פדידה.

בשמשון תל אביב עוד מחפשים חלוץ. גם שמו של ליעד רמות עלה באחרונה במצבת השמות, אך נכון לכרגע אין משהו רשמי. יהיה מסקרן לראות המשחק מתפתח בין שמשון שהבקיעה שבעה שערים בצמד משחקיה האחרונים, לבין כפר סבא שספגה הכי מעט שערים עד כה העונה.

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

מ.כ ירושלים – בית"ר נורדיה ירושלים

המשחק ייערך מחר במגרש הסינתטי הר חומה שבירושלים, בשעה 12:30. הדרבי הירושלמי שצפוי להיות מעניין כבשנים עברו. נורדיה ירושלים תפגוש את האקס שלה, מתן שוורץ, שהתכבד העונה בחמישה שערי ליגה.

למרות צמד הפסדים, מ.כ ירושלים ודיוויד ברמן במרחק שתי נקודות בלבד מהמקום הראשון, בו נמצאת מכבי קריית גת. נורדיה ירושלים, מנגד, חולקת את המקום ה-11 יחד עם עוד שלוש קבוצות, כשבמאזנה ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים.

נורדיה ירושלים השאילה אתמול את אגם סולטן לעירוני בית שמש מליגה ב' דרום ב', בעוד יהונתן מרדכי הושאל לבית"ר יבנה מליגה א' דרום. על הנייר, למ.כ ירושלים יתרון על נורדיה ירושלים שהבקיעה רק שלושה שערים העונה, אבל לדרבי חוקים משלו, כבר אמרנו.

מתן שוורץ חוגג עם חבריו. ינסה לעשות זאת גם מול האקסית (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – מכבי קריית גת

המשחק ייערך מחר באצטדיון טוטו ע"ש גרונדמן שברמת השרון, בשעה 12:40. משחק קצוות בין היורדת הטרייה מהליגה הלאומית שנמצאת לה במקום האחרון לבין העולה הטרייה מליגה ב' שמוליכה את הטבלה עם 11 נקודות.

לאחר בדיקת אולטרסאונד לאלמוג מלול, שוערה של קריית גת, הצוות הרפואי הודיע לו כי "אין משהו רציני" וכי מדובר במתיחה קלה בשרירי הבטן, כך שטיפול או שניים ואלמוג יחזור לעצמו כבעבר. למרות זאת, צפוי להיות בין ה-11 שרומן זולו יפתח איתם מול רמת השרון.

אין ספק שהפערים מדברים בעד עצמם. הקבוצה של רונן ויינשטיין וצוותו מורכבת ברובה מחבר'ה צעירים, בעוד לקריית גת סוללת כוכבים. למרות זאת, את קריית גת הפתיעה כבר חולון, מחלקו התחתון של הטבלה ורמת השרון ניצחה, בביתה, את עירוני אשדוד. הכל פתוח בהתמודדות הזו.

שחקני קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

יתר משחקי המחזור:

מ.כ צעירי טירה – מ.ס דימונה (16.10, טייבה, 19:30)

בית"ר יבנה – מכבי קריית מלאכי (16.10, אצטדיון טוטו יבנה, 19:30)

הפועל אזור – מכבי עירוני אשדוד (17.10, אזור, 12:45)

הפועל מרמורק – הפועל הרצליה (17.10, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 12:55)

מ.כ ירמיהו חולון – מכבי יבנה (20.10, טוטו חולון, 18:15)