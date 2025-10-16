יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:38
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דור פרץ ינסה להתאמן מחר באופן מלא כדי לפתוח

מכבי ת"א מקווה שהקפטן יהיה כשיר לדרבי ומאמינה שהמנוחה עזרה. יחזקאל וניקולאסקו לא אמורים להיות כשירים. נוי, סיסוקו ושחר נאבקים על מקום בהרכב

|
דור פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב שערכה אתמול משחק אימון בו ניצחה 0:1 את כפר שלם, נהנית מיום חופשי ומחר (שישי) תשוב לאימונים לקראת הדרבי. דריכות גדולה תהיה באימון כאשר הקפטן, דור פרץ, ינסה להתאמן באופן מלא. בקבוצה מקווים שהוא יהיה כשיר למשחק אחרי ששוחרר מהנבחרת בשל כאבים בברכו, ומאמינים כי המנוחה בשבוע האחרון עזרה. אם אכן יצליח להתאמן באופן מלא ובלי מגבלות, הוא גם יפתח ב-11 של ז'רקו לאזטיץ'. 

מי שייעדר הוא שגיב יחזקאל, הסובל מכאבים בשרירי הבטן וצריך מנוחה נוספת. יון ניקולאסקו, שעדיין מתמודד עם הפציעה שספג בקרסול במשחק מול הפועל ירושלים ולא שיחק מאז, היה אמור לשחק עם נבחרת מולדובה אך שוחרר ממחנה הנבחרת שלו אחרי שלא הצליח להתאמן שם והמשיך לסבול מכאבים בקרסול החבול. הוא בספק גדול למשחק ולא מן הנמנע כי ייעדר שוב. 

בניגוד לשניהם, איסוף סיסוקו ישוב לסגל והוא נאבק עם איתמר נוי ועידו שחר על המקום בקישור לצידו של כריסטיאן בליץ'. קיימת אפשרות שקרווין אנדרדה יזוז לאגף בעקבות הפציעה של יחזקאל והחזרה המאוחרת של חליו וארלה שהעפיל למונדיאל עם כף ורדה. התחרות על המשבצות האלה תלויה גם בשאלה הגדולה היא האם לאזטיץ' ימשיך עם דור פרץ בעמדת החלוץ, בהנחה והוא כשיר, או יחזיר אותו לקישור ויפתח עם אלעד מדמון בשפיץ. 

אלעד מדמון (רדאד גאלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

אם פרץ ימשיך כחלוץ, אנדרדה יכול לזוז לשחק בעמדת הכנף ובכך בעצם יהיו לנוי, שחר וסיסוקו שתי משבצות בקישור לצד בליץ'. אם פרץ יחזור לקישור ומדמון יפתח, אז התחרות תישאר על משבצת אחת בלבד באמצע.

בגזרת הקהל, 3,000 אוהדי מכבי ת"א יגיעו לשער 11, זאת כאשר בין מכבי והפועל ת"א יש הסכם בין ההנהלות כי זו הכמות שכל קבוצה תקבל במשחקי הדרבי העונה. המשטרה כבר הודיעה לארגון "מכבי פנטיקס" כי היא לא תאפשר הכנסת דגל פריסה שהוכן מראש ובעצם מונעת מהם תפאורה מיוחדת שהם הכינו למשחק.

