יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עבד יאסין מושעה עד ועדת המשמעת ביום שני

סכנין הודיעה שהשוער שיצא לייצג את פלסטין, לא יתאמן עד שיוחלט על עונשו. במועדון טוענים: "אין מניעה ברמת חוקי המדינה מהשתתפותו במוק' המונדיאל"

|
עבד יאסין (רועי כפיר)
עבד יאסין (רועי כפיר)

בני סכנין הודיעה הבוקר (חמישי) שעבד יאסין קיבל זימון לוועדת משמעת ביום שני הקרוב ב-18:00. בהודעת המועדון נכתב גם שהשחקן הודיע שהוא חזר לארץ, זאת אחרי החלטתט לצאת לייצג את נבחרת פלסטין.

“המועדון העביר לשחקן שאין ביכולתו להיות שותף בפעילויות של המועדון לרבות אימונים וזאת עד לקבלת החלטה בגין עבירת המשמעת אשר הוא עבר”, נכתב בהודעת סכנין.

“המועדון יתמקד בעבירת המשמעת לגופה, קריא היעדרות ויציאה לחו״ל ללא הגשת בקשה למועדון וללא אישורו. המועדון ערך סבב בירורים והתייעצויות מול רשויות הכדורגל בארץ וקיבל תשובה שאין מניעה חוקתית ברמת ההתאחדות, המנהלת, וחוקי המדינה מהשתתפות השחקן במוקדמות המונדיאל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */