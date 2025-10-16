עבד יאסין מושעה עד ועדת המשמעת ביום שני

בני סכנין הודיעה הבוקר (חמישי) שעבד יאסין קיבל זימון לוועדת משמעת ביום שני הקרוב ב-18:00. בהודעת המועדון נכתב גם שהשחקן הודיע שהוא חזר לארץ, זאת אחרי החלטתט לצאת לייצג את נבחרת פלסטין.

“המועדון העביר לשחקן שאין ביכולתו להיות שותף בפעילויות של המועדון לרבות אימונים וזאת עד לקבלת החלטה בגין עבירת המשמעת אשר הוא עבר”, נכתב בהודעת סכנין.

“המועדון יתמקד בעבירת המשמעת לגופה, קריא היעדרות ויציאה לחו״ל ללא הגשת בקשה למועדון וללא אישורו. המועדון ערך סבב בירורים והתייעצויות מול רשויות הכדורגל בארץ וקיבל תשובה שאין מניעה חוקתית ברמת ההתאחדות, המנהלת, וחוקי המדינה מהשתתפות השחקן במוקדמות המונדיאל”.