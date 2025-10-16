יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:38
רימוני עשן הפסיקו את המשחק, ראשל"צ נענשה

הפועל ראשון לציון ומכבי תל אביב נפגשו בליגת נערים ב', וההתמודדות נעצרה בהתחלה בעקבות רימוני עשן ואבוקה. הכתומים עלו לדין משמעתי, העונש בפנים

הוצאת אבוקה מהמגרש (יונתן גינזבורג)
הוצאת אבוקה מהמגרש (יונתן גינזבורג)

שלוש פעמים עלה לדין העונה (2025/26) מועדון הכדורגל הפועל ראשון לציון. פעמיים קבוצות ממחלקת הנוער ופעם אחת קבוצת הבוגרים, כשלאחר המשחק מול בני יהודה (24.8) נקנסה בסכום כולל של 8,000 שקלים.

לפני כמעט שבועיים, במסגרת המחזור השביעי בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, אירחה הפועל ראשון לציון את מכבי תל אביב, משחק בו הכתומים של אופיר קופל הפסידו 2:1, אלא שתחילתה של ההתמודדות הופסקה לכשתי דקות נוכח רימוני עשן ואבוקה.

בדיון אוטומטי שנערך בבית הדין המשמעתי, נקבע כי הפועל ראשון לציון אשמה בסעיף "התפרעות אוהדים" ועל כן נקנסה בסכום כולל של 2,000 שקלים, בפועל, "בגין הפעלת ארבעה אמצעים פירוטכניים שהביאו לעצירת המשחק", נכתב בתיאור למתן הקנס.

דו"ח השופט, שהועבר בידי שוקי קודיש: "בדקה הראשונה למשחק נזרק לתוך תחומי המגרש מיציע אוהדי הפועל ראשון לציון אשר היו מזוהים עם דגלים כתומים שלושה רימוני עשן ואבוקה אחת מה שגרם להפסקת המשחק למשך שתי דקות , לאחר שהתפזר העשן חידשתי את המשחק".

הקבוצה הצעירה, שהעפילה בתום עונת 2024/25 מליגת נערים ב' ארצית דרום לליגת נערים ב' – על, נמצאת כרגע במקום ה-12 כשלרשותה תשע נקודות. בשבת (18.10) תארח הקבוצה במגרש הסינתטי 'סופרלנד מערבי' את מכבי פתח תקווה בשעה 08:45, כחלק מהמחזור התשיעי בליגה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */