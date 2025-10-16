יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:13
כדורגל עולמי

האוסן, גולר וקובארסי ברשימה הסופית לגולדן בוי

שחקני ריאל מדריד יתחרו על הפרס, גם מסטנטואונו. בלם ברצלונה הוא הנציג היחיד לקטלונים. גם דווה, אסטבאו ויילדיז שם. וגם: הסיבה שימאל לא נכלל

|
דין האוסן וארדה גולר (IMAGO)
דין האוסן וארדה גולר (IMAGO)

ג’וד בלינגהאם, ארלינג הולאנד, פדרי, גאבי וקיליאן אמבפה הם רק חלק מהזוכים האחרונים של פרס ‘הגולדן בוי’ בשנים האחרונות, פרס המוענק לשחקן הצעיר של העונה, אליו מגיעים 25 מועמדים סופיים בני 21 ומטה ומוענק על ידי עיתון ה’טוטוספורט’ האיטלקי, כשלאמין ימאל הוא האחרון שזכה בתואר.

כשאנחנו מתקרבים לסוף שנת 2025, רשימת אותם 25 השחקנים המבטיחים ביותר פורסמה, ובין השמות שנכנסו ניתן למצוא את גיבור גמר ליגת האלופות, דזירה דווה, יחד עם חבריו לקבוצה וורן זאיר אמרי וסני מאיולו. פאריס סן ז’רמן היא לא היחידה ששלחה שלושה נציגים, כשגם ריאל מדריד מיוצגת על ידי שלושה שחקנים: דין האוסן, ארדה גולר ופרנקו מסטנטואונו.

שלוש קבוצות מלונדון שולחות שני נציגים, כשאת צ’לסי מייצגים אסטבאו וג’ורל האטו, ארסנל עם מיילס לואיס סקלי ואיתן אנוונרי, ואצל טוטנהאם אלו שני הקשרים לוקאס ברגוול וארצ’י גריי. בנוגע לבלוז, גם ממאדו סאר שייך לה, אך שיחק בשטראסבורג, בה הוא מבלה כמושאל גם העונה.

לאמין ימאל עם פרס הגולדן בוי. הוא כבר לא יכול לזכות בתואר הזה (IMAGO)לאמין ימאל עם פרס הגולדן בוי. הוא כבר לא יכול לזכות בתואר הזה (IMAGO)

ומה בנוגע לברצלונה? הקטלונים שלחו נציג אחד לרשימה: פאו קובארסי. הסיבה לכך טמונה בעובדה שלאמין ימאל זכה בעונה שעברה, ולפי חוקי הפרס, הכוכב הגדול של הקבוצה לא יכול להתחרות בפרס אם הוא כבר זכה בו בעבר. מעט מזרחה, ג’וב בלינגהאם ינסה לרשום הישג משפחתי, כשאם יזכה יהפוך לראשון שזכה אחרי שגם אחיו הניף את הפרס. גם קנאן יילדיז שמצעיד את יובנטוס נכלל.

הרשימה הסופית

דזירה דווה (פאריס סן ז’רמן)
פאו קובארסי (ברצלונה)
דין האוסן (ריאל מדריד)
קנאן יילדיז (יובנטוס)
מיילס לואיס סקלי (ארסנל)
ארדה גולר (ריאל מדריד)
וורן זאיר אמרי (פאריס סן ז’רמן)

דזירה דואה. ההופעה בגמר האלופות תוביל לזכייה? (רדאד גדזירה דואה. ההופעה בגמר האלופות תוביל לזכייה? (רדאד ג'בארה)


פרנקו מסטנטואונו (ריבר פלייט, ריאל מדריד)
אית’ן אנוונרי (ארסנל)
ג’ורל האטו (אייאקס, צ’לסי)
אסטבאו (צ’לסי)
ג’יובאני קוונדה (ספורטינג ליסבון)
לני יורו (מנצ’סטר יונייטד)
סני מאיולו (פאריס סן ז’רמן)

אסטבאו. הפריצה הענקית תסתיים בתואר הגולדן בוי? (IMAGO)אסטבאו. הפריצה הענקית תסתיים בתואר הגולדן בוי? (IMAGO)


ניקו או’ריילי (מנצ’סטר סיטי)
ויקטור פרוהולט (קופנהגן, פורטו)
אליאס בן סגיר (מונאקו, באייר לברקוזן)
לוקאס ברגוול (טוטנהאם)
ארצ’י גריי (טוטנהאם)
ממאדו סאר (שטראסבורג, מושאל מצ’לסי)
ג’יובאני לאוני (פארמה, ליברפול)
פרנצ’סקו פיו אספוסיטו (ספציה, אינטר)
אלכסנדר סטנקוביץ’ (קלאב ברוז’)
רודריגו מורה (פורטו)
ג’וב בלינגהאם (סנדרלנד, בורוסיה דורטמונד)

גג'וב בלינגהאם. יצליח לעשות היסטוריה משפחתית? (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */