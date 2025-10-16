האוסן, גולר וקובארסי ברשימה הסופית לגולדן בוי

ג’וד בלינגהאם, ארלינג הולאנד, פדרי, גאבי וקיליאן אמבפה הם רק חלק מהזוכים האחרונים של פרס ‘הגולדן בוי’ בשנים האחרונות, פרס המוענק לשחקן הצעיר של העונה, אליו מגיעים 25 מועמדים סופיים בני 21 ומטה ומוענק על ידי עיתון ה’טוטוספורט’ האיטלקי, כשלאמין ימאל הוא האחרון שזכה בתואר.

כשאנחנו מתקרבים לסוף שנת 2025, רשימת אותם 25 השחקנים המבטיחים ביותר פורסמה, ובין השמות שנכנסו ניתן למצוא את גיבור גמר ליגת האלופות, דזירה דווה, יחד עם חבריו לקבוצה וורן זאיר אמרי וסני מאיולו. פאריס סן ז’רמן היא לא היחידה ששלחה שלושה נציגים, כשגם ריאל מדריד מיוצגת על ידי שלושה שחקנים: דין האוסן, ארדה גולר ופרנקו מסטנטואונו.

שלוש קבוצות מלונדון שולחות שני נציגים, כשאת צ’לסי מייצגים אסטבאו וג’ורל האטו, ארסנל עם מיילס לואיס סקלי ואיתן אנוונרי, ואצל טוטנהאם אלו שני הקשרים לוקאס ברגוול וארצ’י גריי. בנוגע לבלוז, גם ממאדו סאר שייך לה, אך שיחק בשטראסבורג, בה הוא מבלה כמושאל גם העונה.

לאמין ימאל עם פרס הגולדן בוי. הוא כבר לא יכול לזכות בתואר הזה (IMAGO)

ומה בנוגע לברצלונה? הקטלונים שלחו נציג אחד לרשימה: פאו קובארסי. הסיבה לכך טמונה בעובדה שלאמין ימאל זכה בעונה שעברה, ולפי חוקי הפרס, הכוכב הגדול של הקבוצה לא יכול להתחרות בפרס אם הוא כבר זכה בו בעבר. מעט מזרחה, ג’וב בלינגהאם ינסה לרשום הישג משפחתי, כשאם יזכה יהפוך לראשון שזכה אחרי שגם אחיו הניף את הפרס. גם קנאן יילדיז שמצעיד את יובנטוס נכלל.

הרשימה הסופית

דזירה דווה (פאריס סן ז’רמן)

פאו קובארסי (ברצלונה)

דין האוסן (ריאל מדריד)

קנאן יילדיז (יובנטוס)

מיילס לואיס סקלי (ארסנל)

ארדה גולר (ריאל מדריד)

וורן זאיר אמרי (פאריס סן ז’רמן)

דזירה דואה. ההופעה בגמר האלופות תוביל לזכייה? (רדאד ג'בארה)



פרנקו מסטנטואונו (ריבר פלייט, ריאל מדריד)

אית’ן אנוונרי (ארסנל)

ג’ורל האטו (אייאקס, צ’לסי)

אסטבאו (צ’לסי)

ג’יובאני קוונדה (ספורטינג ליסבון)

לני יורו (מנצ’סטר יונייטד)

סני מאיולו (פאריס סן ז’רמן)

אסטבאו. הפריצה הענקית תסתיים בתואר הגולדן בוי? (IMAGO)



ניקו או’ריילי (מנצ’סטר סיטי)

ויקטור פרוהולט (קופנהגן, פורטו)

אליאס בן סגיר (מונאקו, באייר לברקוזן)

לוקאס ברגוול (טוטנהאם)

ארצ’י גריי (טוטנהאם)

ממאדו סאר (שטראסבורג, מושאל מצ’לסי)

ג’יובאני לאוני (פארמה, ליברפול)

פרנצ’סקו פיו אספוסיטו (ספציה, אינטר)

אלכסנדר סטנקוביץ’ (קלאב ברוז’)

רודריגו מורה (פורטו)

ג’וב בלינגהאם (סנדרלנד, בורוסיה דורטמונד)