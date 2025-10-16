"מתמודדים עם חוסרים שאני לא זוכר בכמות הזו"

פגרת נבחרת נוספת מאחורינו והכדורגל הישראלי ישוב אל קדמת הבמה בסוף השבוע הקרוב עם המחזור השביעי לעונת 2025/26, כשמכבי נתניה תצא למשחק חוץ מול מכבי חיפה בסמי עופר (שבת, 20:00).

אחרי ההפסד 2:1 המאכזב בתוספת הזמן לבני סכנין, היהלומים, שמגיעים בסגל חסר להתמודדות, יקוו לחזור למסלול מול הירוקים שסופרים כבר שלושה משחקים ללא ניצחון. בשעה זו, מאמן הקבוצה יוסי אבוקסיס, מתכונן למפגש במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

על מצב הסגל: “לפני הכל, אני רוצה לברך על חזרתם של החטופים. נכון שאנחנו עם חוסרים שאני לא זוכר דבר כזה, גם בהגנה במיוחד, זה משהו לא נורמלי מה שקרה לנו השנה, גם עם האדומים, אבל שחקנים מקבלים צ’אנסים בעמדות שונות, ונצטרך לבוא מוכנים למשחק. זה לא מצב אופטימלי אבל זה המצב. אני מקווה שנוכל לראות היום את פלקושצ’נקו ודאבו באימון. אנחנו נבוא וננסה להוציא תוצאה טובה”.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

על המפגש הקודם מול מכבי חיפה: “שני המשחקים בסמי עופר בשנה שעברה גם בגביע וגם בליגה היו מהטובים שלנו, אפילו שהפסדנו. אבל זו שנה אחרת, עם שחקנים אחרים, ואנחנו צריכים לבוא ולשחק כמו ששיחקנו שם אבל לצאת עם תוצאה טובה יותר. אנחנו מנסים באמת לסדר את ההרכב בצורה הטובה ביותר כדי לנסות להביא תוצאה טובה”.

על הבעיות במשחק האחרון מול בני סכנין: “דווקא בהפסד הזה שיחקנו יותר טוב מאלו שניצחנו מול טבריה והפועל ירושלים. בכדורגל לפעמים הדברים לא הולכים לפי מי שמנצח. עשינו טעויות ודיברנו על זה, מאוד כאב לי שעשינו שטויות עם האדומים שקבעו את תוצאת המשחק. היינו בעשרה שחקנים יותר ממחצית והחמאתי לשחקנים על משחק אדיר במחצית השנייה, כבשנו שער יפה וחבל שבדקה ה-90 עשינו עוד טעות של פנדל. אני מקווה שנלמד מזה”.

על הזרים: “ברגע שהם הגיעו ידעתי שהם יוסיפו לנו איכות. אמנם הם הגיעו באיחור, אבל חיכינו לשחקנים טובים שיגיעו ואני שמח שהם באו. ג’וניור עוד שחקן צעיר ובעתיד הוא יכול להיות שחקן ברמה גבוהה מאוד, אבל גם עזיז וגם דאבו הם שחקנים שאני מקווה שיעזרו לנו”.

יובל שדה ויוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

על היריבה הקרובה: “אנחנו לא חושבים לבוא ורק להסתגר כי בסופו של דבר למכבי חיפה יש את האיכויות שלה. אנחנו נבוא לתקוף ולהיות קבוצה טובה. אני מחכה לראות את האימון של היום ומחר כדי לקבוע את ההרכב בגלל החוסרים. נבוא לשחק כדורגל”.

על איתן טיבי: “אני באופן אישי חושב שהוא שחקן שיכול לעזור לנו, בטח עם כל הפציעות שיש לנו. אנחנו לא יכולים עוד לדעת לגבי הפציעה של ג’טיי. גם יובל שמעל שנה משחק בקישור ירד לעמדת הבלם. אנחנו בודקים את טיבי, רצינו, אבל מחכים לתוצאות הבדיקה של ג’טיי. גם אין לנו מקומות לזרים, וטיבי מקצוען. הוא שחקן שאני יודע ומכיר אותו”.

גם שחקן הקבוצה, יובל שדה, דיבר: “קודם כל, אנחנו מאוד שמחים על החזרה של החטופים החיים ובעזרת השם גם החטופים החללים יחזרו. בקשר לשאלה, אני תמיד אמרתי ותמיד אומר שאני למען המועדון כי זה התפקיד של כל שחקן. יהיו לי ימים טובים יותר ופחות, כמו לכל שחקן, ואלו הדברים שצריך להביא מעבר. מתי שיצטרכו אותי אהיה פה”.

יובל שדה (שחר גרוס)

על הלחץ: “יש התייצבות במשחקים האחרונים, אז מד הלחץ ירד אבל פספסנו דברים מול סכנין. נראינו טוב וכשאתה נראה טוב זה נותן לך ביטחון, וזה מה שאנחנו צריכים להביא למשחק הקרוב. זה חלק מהכדורגל וזה חלק מהתפקיד שלנו כמקצוענים, לגבות את החסרים ולהביא תוצאה טובה”.

על ההגעה לסמי עופר: “סמי עופר זה אצטדיון שקשה להביא ממנו נקודות, אבל אני חושב שיש הרבה פרמטרים שאנחנו כמכבי נתניה צריכים להסתכל עליהם כדי להביא נקודות. אנחנו עובדים על זה, הסתכלנו על מכבי חיפה, יודעים מה לעשות ונעשה מה שצריך”.

על הקשר עם האוהדים: “אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה ללכת ולשמח משפחות שנפגעו בשבעה באוקטובר. היינו בווינגייט ובשפיים, וגם היום אני הולך לאזכרה של יותם בן בסט ז”ל. הם חוו משהו שאני לא מאחל לאף אחד לחוות, ואני חושב שבתור שחקן כדורגל, אם אני יכול לשמח ילד או משפחה או כל אחד אחר בשם המועדון, אז אעשה את זה תמיד ובלב שלם”.

על הפיכתו לשחקן מוביל: “אני לא חושב שהחיסורים זה מה שגורם לי לרצות להוביל על המגרש. שחקן צריך להיות מוכן לכל רגע, גם אם הוא נכנס כמחליף. זה התפקיד שלנו – לקחת את ההזדמנות, להשתפר ממשחק למשחק ומאימון לאימון, לעבוד קשה ולקחת מנהיגות כשצריך”.