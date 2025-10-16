יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
6123-5127פלמייראס1
5813-5327פלמנגו2
5321-4128קרוזיירו3
4930-4728מיראסול4
4326-3728בוטאפוגו5
4330-3426באהיה6
3833-3426פלומיננזה7
3828-3127סאו פאולו8
3641-4428ואסקו דה גמה9
3643-3428ברגנטינו10
3525-2727סיארה11
3335-3028קורינתיאנס12
3333-2827גרמיו13
3331-2627אתלטיקו מיניירו14
3241-3327אינטרנסיונל15
3139-2827סאנטוס16
2542-2427ויטוריה17
2443-2627פורטלזה18
2352-2227ג'ובנטוד19
1742-2127ספורט רסיפה20

ב-24 שעות: ערך בכורה בארגנטינה וכבש בברזיל

יש לו כפיל? פלאקו לופס בישל במשחקו הראשון באלביסלסטה ב-0:6 על פוארטו ריקו, טס במטוס פרטי שסידרה נשיאת פלמייראס והבקיע גם ב-1:5 על ברגאנטינו

|
פלאקו לופס חוגג עם ויטור רוקה (IMAGO)
פלאקו לופס חוגג עם ויטור רוקה (IMAGO)

סיפור לא שגרתי מגיע מדרום אמריקה: פחות מ-24 שעות לאחר הבכורה שלו בנבחרת ארגנטינה, חוסה "פלאקו" לופס לא קיבל אפילו רגע של מנוחה – ובכל זאת, הצליח להותיר חותם גם על המגרש בברזיל. רק שעות לאחר שהרשים עם בישול בניצחון 0:6 של האלביסלסטה על פוארטו ריקו במשחק ידידות במיאמי, החלוץ בן ה-24 עלה הלילה (בין רביעי לחמישי) מהספסל של פלמייראס והבקיע את השער הרביעי ב-1:5 מול בראגנטינו בליגה הברזילאית.

לופס נכנס בדקה ה-78 ובדקה ה-84 כבר כבש שער נוסף לעונה הנהדרת שלו עם פלמייראס, בה רשם עד כה 23 שערים ב-52 הופעות. ההופעה המרשימה שלו עם הנבחרת כללה בישול לאלכסיס מק אליסטר, רגע לפני שהוחלף בדקה ה-63 על ידי לאוטרו מרטינס.

גם חברו לקבוצה אניבל מורנו, שרשם הופעת בכורה עם הנבחרת במחצית השנייה מול פוארטו ריקו, שותף מול בראגנטינו כשנכנס בתחילת המחצית השנייה. השניים שבו לברזיל במטוס פרטי ממיאמי, שאורגן במיוחד עבורם על ידי נשיאת פלמייראס, ליילה פריירה, שרצתה לוודא שעמוד התווך שלה יעמוד לרשות הקבוצה בזמן למאבק הצמרת מול פלמנגו.

פלאקו לופס כובש (IMAGO)פלאקו לופס כובש (IMAGO)

בפלמייראס מבינים שכל נקודה קריטית – הקבוצה מוליכה את הטבלה בפער של שלוש נקודות בלבד מפלמנגו, כשנותרו עוד 10 מחזורים לסיום הברזילראו. שיתוף של שלושת השחקנים שחזרו מנבחרותיהם – לופס, מורנו והקשר האורוגוואי אמיליאנו מרטינס (ששותף גם הוא ל-12 דקות) – מסמל עד כמה המועדון נחוש ללכת עד הסוף, גם במחיר עומס ושחיקה.

אגב, גם אקס ברצלונה, ויטור רוקה, כיכב. הוא כבש צמד במחצית השנייה (בדקות 58 ו-89). גם ברונו פוקס (בתוספת הזמן של המחצית הראשונה) ופליפה אנדרסון (73) כבשו לפלמייראס.

