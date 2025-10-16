יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:51
 בית 1 
6249-2973בחצ'שהיר קולג'י1
6212-2553א. לובליאנה2
5232-2443מנרסה3
5237-2423אריס סלוניקי4
5252-2513שלאסק וורוצלאב5
4247-2443רייר ונציה6
4294-2903קלוז'7
4285-2783הפועל ירושלים8
3291-2563נפטונאס9
3304-2463המבורג10
 בית 2 
6184-2333בורק1
6283-2973אולם2
5246-2713בשיקטאש3
4249-2603שמניץ4
4245-2543בודוצ'נוסט5
4256-2523טורק טלקום6
4255-2413פאניוניוס7
4263-2463לייטקבליס8
3175-1552טרנטו9
2185-1322לונדון ליונס10

טענות קשות בהפועל י-ם על השיפוט מול מנרסה

בצל האירועים, בקבוצה לא אהבו שהיריבה הגיעה לקו 25 פעמים יותר מהם בהפסד 101:94. במועדון צפויים להודיע בקרוב על "ישראל קנדה" בתור נותנת החסות

|
ג'סטין סמית' (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
ג'סטין סמית' (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

טענות קשות לשיפוט בהפועל ירושלים לאחר ההפסד אמש (רביעי) 101:94 למנרסה במסגרת המחזור השלישי של היורוקאפ, במשחק אליו הגיעה הקבוצה של יונתן אלון ללא הכנה מספקת. כזכור, ירושלים נתקלה בקשיים עוד לפני המשחק, כשבמנרסה ביטלו לה את הזמנת המלון בטענה ל"סיבות ביטחוניות", והקבוצה נאלצה לשהות בברצלונה. אלא שגם שם היא לא קיבלה גישה למתקני האימון של קבוצת הכדורסל המקומית, והנסיעה למנרסה – שנמשכת מעל שעה – פגעה בהכנות באופן משמעותי.

הבעיות מחוץ לפרקט, עם זאת, לא הכינו את הירושלמים למה שהתרחש במהלך המשחק ואחריו. זהו השבוע השני ברציפות בו הקבוצה שומטת יתרון דו-ספרתי – לאחר שבמחזור הקודם איבדה יתרון מול צדביטה אולימפיה לובליאנה, אתמול כבר הובילה ב-13 נקודות על מנרסה. ריצת 0:7 של חניכיו של יונתן אלון בתחילת הרבע השלישי נענתה מיד בריצת 0:11 של המקומיים, והמשחק התהפך.

הטענות הקשות ביותר מגיעות מכיוונו של השיפוט. מנרסה זרקה לא פחות מ-40 זריקות עונשין, בעוד ירושלים נשלחה לקו רק 15 פעמים. אמנם לא כל הנקודות של הספרדים הגיעו מהעונשין במהלך הקאמבק, אך הפער במספר הזריקות יצר תחושת חוסר שוויון ברורה בקרב אנשי הקבוצה.

קשיוס ווינסטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)קשיוס ווינסטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

ברבע השלישי זרקה מנרסה שמונה זריקות עונשין, וברבע הרביעי ההגנה הירושלמית נעלמה – זו שהובילה את הקבוצה עד רבע גמר היורוקאפ בעונה שעברה, לא מצליחה בינתיים לשחזר את היכולת. מנרסה, שקלעה 69 נקודות במחזור הפתיחה ו-74 מול שלאסק ורוצלאב (יריבתה הבאה של ירושלים), סיימה את המשחק עם לא פחות מ-101 נקודות – במשחק שבו הגיעה לקו 25 פעמים יותר מירושלים.

על אף תנאי הפתיחה הקשים, הפועל ירושלים הצליחה להציג התקפה טובה וקלעה 94 נקודות. המאמן יונתן אלון הורחק במהלך המשחק, וארבעה שחקנים בולטים בקבוצה סיפקו יחדיו 76 נקודות. מנגד, ארבעה שחקנים קלעו יחד רק 18, וארבעה נוספים לא קלעו כלל.

ובתוך כך, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הפועל ירושלים צפויה להודיע בימים הקרובים על נותנת החסות הראשית החדשה שלה – חברת "ישראל קנדה”, שתיכנס במקומו של "בנק יהב" ששימש כספונסר הראשי מאז 2014.

הקבוצה תשוב היום לישראל ותתחיל בהכנות למשחק הליגה הקרוב מול הפועל חולון שייערך במוצאי שבת.

