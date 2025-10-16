טענות קשות בהפועל י-ם על השיפוט מול מנרסה

טענות קשות לשיפוט בהפועל ירושלים לאחר ההפסד אמש (רביעי) 101:94 למנרסה במסגרת המחזור השלישי של היורוקאפ, במשחק אליו הגיעה הקבוצה של יונתן אלון ללא הכנה מספקת. כזכור, ירושלים נתקלה בקשיים עוד לפני המשחק, כשבמנרסה ביטלו לה את הזמנת המלון בטענה ל"סיבות ביטחוניות", והקבוצה נאלצה לשהות בברצלונה. אלא שגם שם היא לא קיבלה גישה למתקני האימון של קבוצת הכדורסל המקומית, והנסיעה למנרסה – שנמשכת מעל שעה – פגעה בהכנות באופן משמעותי.

הבעיות מחוץ לפרקט, עם זאת, לא הכינו את הירושלמים למה שהתרחש במהלך המשחק ואחריו. זהו השבוע השני ברציפות בו הקבוצה שומטת יתרון דו-ספרתי – לאחר שבמחזור הקודם איבדה יתרון מול צדביטה אולימפיה לובליאנה, אתמול כבר הובילה ב-13 נקודות על מנרסה. ריצת 0:7 של חניכיו של יונתן אלון בתחילת הרבע השלישי נענתה מיד בריצת 0:11 של המקומיים, והמשחק התהפך.

הטענות הקשות ביותר מגיעות מכיוונו של השיפוט. מנרסה זרקה לא פחות מ-40 זריקות עונשין, בעוד ירושלים נשלחה לקו רק 15 פעמים. אמנם לא כל הנקודות של הספרדים הגיעו מהעונשין במהלך הקאמבק, אך הפער במספר הזריקות יצר תחושת חוסר שוויון ברורה בקרב אנשי הקבוצה.

קשיוס ווינסטון זורק (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

ברבע השלישי זרקה מנרסה שמונה זריקות עונשין, וברבע הרביעי ההגנה הירושלמית נעלמה – זו שהובילה את הקבוצה עד רבע גמר היורוקאפ בעונה שעברה, לא מצליחה בינתיים לשחזר את היכולת. מנרסה, שקלעה 69 נקודות במחזור הפתיחה ו-74 מול שלאסק ורוצלאב (יריבתה הבאה של ירושלים), סיימה את המשחק עם לא פחות מ-101 נקודות – במשחק שבו הגיעה לקו 25 פעמים יותר מירושלים.

על אף תנאי הפתיחה הקשים, הפועל ירושלים הצליחה להציג התקפה טובה וקלעה 94 נקודות. המאמן יונתן אלון הורחק במהלך המשחק, וארבעה שחקנים בולטים בקבוצה סיפקו יחדיו 76 נקודות. מנגד, ארבעה שחקנים קלעו יחד רק 18, וארבעה נוספים לא קלעו כלל.

ובתוך כך, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הפועל ירושלים צפויה להודיע בימים הקרובים על נותנת החסות הראשית החדשה שלה – חברת "ישראל קנדה”, שתיכנס במקומו של "בנק יהב" ששימש כספונסר הראשי מאז 2014.

הקבוצה תשוב היום לישראל ותתחיל בהכנות למשחק הליגה הקרוב מול הפועל חולון שייערך במוצאי שבת.