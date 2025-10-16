מארק ברנאל 'מבקש' את חוליאן אלברס בברצלונה

מארק ברנאל חוזר בהדרגה לכושר תחרותי אחרי הפציעה הקשה שסבל ממנה בעונה שעברה. הקשר שב לשחק בניצחון הסוחף על ולנסיה לאחר היעדרות של יותר משנה, ואף קיבל דקות מול פאריס סן ז'רמן, אך הוא עדיין עובד על שיקום מלא ועל חזרה לשיאו.

בראיון שערך, השחקן השתתף במדור שאלות מהירות שבו נשאל על האוכל האהוב עליו, יעד נופש מועדף, הזמר האהוב, ואצטדיון שבו היה רוצה לשחק בחוץ (הוא ענה סנטיאגו ברנבאו, אגב). אבל כשנשאל איזה שחקן היה רוצה שברצלונה תחתים, תשובתו הייתה ברורה: חוליאן אלברס.

הארגנטינאי הוא אחד השמות הבולטים שמוזכרים בהקשר של חיזוק עתידי לחלק ההתקפי של ברצלונה. הוא הרשים את כולם בשתי עונותיו הראשונות בספרד ונחשב לכוכב הגדול של אתלטיקו מדריד. ברנאל אף ציין אותו גם כשנשאל מול איזה שחקן היה רוצה לשחק במיוחד.

חוליאן אלברס (IMAGO)

למזלו, הפציעה בברך כבר מאחוריו, וברנאל מסתכל קדימה: "כן, זה מאחוריי. כשאני משחק אני לא חושב על זה. לכל היותר היו כמה תחושות לא נעימות, לא יותר. זה משהו שחששתי ממנו, אם תהיה אי נוחות או לא. אבל כרגע, כלום".

השחקן נעדר מהמגרשים במשך יותר משנה. הצוות הרפואי של ברצלונה לא רצה להחיש את הקצב וחיכה עד שיחלים לחלוטין, אף שהיו תקופות קשות מאוד. "הייתי אומר שהלילה הראשון היה הכי גרוע. הוא היה ארוך מאוד. וגם אחרי הניתוח, אתה לא יכול ללכת, לא יכול לעשות כלום. אפילו להתלבש לבד לא יכולתי! זה היה חודש וחצי מאוד קשה. גבי כבר הזהיר אותי שזה מה שיקרה, שיהיה קשה מאוד בהתחלה, אבל אחר כך, כשתחזור למגרש, לרוץ, לעבוד עם הכדור, תרגיש שוב כמו אדם חזק", סיפר ברנאל.

בתקופות הקשות האלו הוא חשב על התסריט הגרוע ביותר, אבל הארכת החוזה שלו עם ברצלונה עזרה לו להשתקם מבחינה נפשית: "בהתחלה יש רגעים קשים, אבל המועדון עזר לי המון. מחוות כמו הארכת החוזה באמת עזרו. אז באמת לא הרגשתי שאיבדתי תקווה, בכנות".

מארק ברנאל (IMAGO)

פליק היה אחד מאלה שעודדו אותו הכי הרבה, ואף העניק לו ספר: "זה היה ספר על מנטליות. זה קרה אחרי הניתוח, כשכמה שחקנים באו לבקר אותי. גם פליק. הוא תמיד היה קרוב מאוד, שאל איך ההחלמה מתקדמת וגילה עניין גדול בי. לא ציפיתי לזה. הוא קפדן, יש לו גישה שונה משלנו והוא שינה הרבה דברים. אבל אני חושב שבעניין של דיוק בזמן, הוא טוב, מתוך כבוד לכל מי שנמצא בחדר ההלבשה".

ובכל זאת, היום המיוחד ביותר היה הבכורה מול ולנסיה במסטאייה: "במהלך השבוע באימונים אתה מרגיש אם יש סיכוי שתשחק או לא, אבל לפתוח בהרכב... זה היה מדהים. גם בשבילי וגם בשביל המשפחה שלי. הם הגיעו לראות אותי, לא כי ידעו שאני משחק, אלא כי זו הייתה הזמנה ראשונה שלי למשחק ליגה. זו הייתה הזדמנות גדולה ואני מאוד אסיר תודה. ניסיתי להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. האמת, לצאת בפעם הראשונה לדשא כזה, במגרש כמו מסטאייה, הייתי קצת לחוץ. בהתחלה החברים תמכו בי. חלקם, כמו כריסטנסן, נתנו לי עצות. וככל שהמשחק התקדם, הרגשתי טוב יותר".