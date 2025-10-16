יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:12
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
62-82באיירן מינכן1
61-72ריאל מדריד2
61-62פאריס סן-ז'רמן3
60-52אינטר4
60-42ארסנל5
62-52קרבאח אגדם6
45-82בורוסיה דורטמונד7
42-42מנצ'סטר סיטי8
42-32טוטנהאם9
34-72אתלטיקו מדריד10
32-52ניוקאסל11
32-52מארסיי12
33-52קלאב ברוז'13
33-52ספורטינג ליסבון14
36-62איינטרכט פרנקפורט15
33-32ברצלונה16
33-32ליברפול17
33-22צ'לסי18
33-22נאפולי19
35-32אוניון סט. ז'ילואז20
35-22גלאטסראיי21
35-22אטאלנטה22
26-62יובנטוס23
24-42בודה גלימט24
23-32באייר לברקוזן25
13-22ויאריאל26
14-22פ.ס.וו. איינדהובן27
14-22פ.צ. קופנהאגן28
12-02אולימפיאקוס29
16-32מונאקו30
15-22סלביה פראג31
15-12פאפוס32
04-22בנפיקה ליסבון33
06-12אתלטיק בילבאו34
06-02אייאקס35
09-12קייראט36

איניגו מרטינס: לא העזתי לומר לפליק שאני עוזב

הבלם דיבר על בארסה ("הרסתי לפליק את הפאזל, לא חושב שמתגעגעים אליי"), לאמין ימאל ("לא מודע לעומס עליו") ורונאלדו: "הופתעתי מקבלת הפנים שלו"

|
איניגו מרטינס והאנזי פליק (IMAGO)
איניגו מרטינס והאנזי פליק (IMAGO)

“לא העזתי לומר להאנזי פליק שאני עוזב", כך סיפר איניגו מרטינס שעזב את ברצלונה במפתיע לאל נאסר הסעודית בקיץ האחרון. בראיון בספרד הבלם הוותיק נפתח על התקופה אצל הקטלונים והוסיף: “מבחינתו של פליק הייתי חלק חשוב בפאזל, וברגע שעזבתי זה קצת הרס לו. יש בינינו הערכה הדדית, שמרנו על קשר. הוא הראשון שהאמין בי מהרגע שהגיע. אני לא חושב שמתגעגעים אליי”.

הבלם הבאסקי שיתף גם על הקשר עם לאמין ימאל: "הייתה לי איתו מערכת יחסים מיוחדת. הוא ראה בי דמות אבהית, מישהו להיאחז בו בחדר ההלבשה. אני לא הייתי מצליח לשחק ברמה כזו בגיל שלו. הוא עדיין לא מודע לעומס שהוא נושא על הגב – לסחוב את בארסה. אני מקווה שהוא לא יפנים את זה עדיין, כי ביום שזה יקרה זה עלול לשים עליו משקל. למזלו, הראש שלו במקום הנכון, והוא מקבל הכוונה טובה".

בנוגע לסערה סביב דגל העצמאות הקטלוני שהונף בחגיגות האליפות, מרטינס הבהיר כי אין קשר בין זה לבין יחסו לנבחרת ספרד: "זה לא קשור. אפשר להאמין שלעם מגיעה הזכות לנהל את ענייניו, מבלי שזה יבוא על חשבון המחויבות לנבחרת. זו לא סתירה". הוא גם התייחס לקשר שעושים בין עמדותיו לבין מוצאו: "אנשים קושרים בין הדברים כי אני באסקי".

איניגו מרטינס באל נאסר (IMAGO)איניגו מרטינס באל נאסר (IMAGO)

מרטינס השאיר גם דלת פתוחה לנבחרת ספרד והבהיר את עמדתו בנוגע לאי הזימונים: "אם לא הייתי רוצה להיות בנבחרת, הייתי הראשון להגיד את זה. כל מה שפורסם אלה שמועות". לגבי חזרה אפשרית לסגל לקראת מונדיאל 2026, אמר: "בגיל 35 זה אולי לא רעיון טוב, אבל אם יהיו פציעות – אני הראשון שאגיע. מי לא היה רוצה לשחק במונדיאל או ביורו?".

שמרה על הפסגה: 0:4 לברצלונה נגד רומא

לבסוף, מרטינס שיתף גם על המפגש עם כריסטיאנו רונאלדו באל נאסר: "הופתעתי מהקבלת הפנים שלו. לפעמים מראה יכול להטעות - הוא טיפוס קרוב, תחרותי, חי את המשחק עד הסוף".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */