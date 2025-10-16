יום חמישי, 16.10.2025 שעה 02:16
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
6249-2973בחצ'שהיר קולג'י1
6212-2553א. לובליאנה2
5232-2443מנרסה3
5237-2423אריס סלוניקי4
5252-2513שלאסק וורוצלאב5
4247-2443רייר ונציה6
4294-2903קלוז'7
4285-2783הפועל ירושלים8
3291-2563נפטונאס9
3304-2463המבורג10
 בית 2 
6184-2333בורק1
6283-2973אולם2
5246-2713בשיקטאש3
4249-2603שמניץ4
4245-2543בודוצ'נוסט5
4256-2523טורק טלקום6
4255-2413פאניוניוס7
4263-2463לייטקבליס8
3175-1552טרנטו9
2185-1322לונדון ליונס10

דרמה במנרסה, המשטרה לי-ם: אל תחזרו למלון

האדומים נדרשו לא לשוב למלון כי המקומיים הבינו היכן ישנים ואי אפשר להבטיח את ביטחונם. הקבוצה חיפשה ומצאה מלון בזמן המשחק, מאמץ לחבור לציוד

|
רועי פריצקי ונמרוד לוי (אחר)
רועי פריצקי ונמרוד לוי (אחר)

הפועל ירושלים ספגה את הפסדה השני ביורוקאפ בשלושה מחזורים עם 101:93 נגד מנרסה, אך החוויה שהייתה לירושלמים לפני ההגעה לעיר ולאחר המשחק עצמו הייתה לא פחות מאירוע חסר תקדים מבחינתם. סיפור המשחק ידוע, כלומר כבר בשבוע שעבר החלו לצוץ דיווחים על כך שברצלונה לא הסכימה לקבוצה מהבירה להתאמן במגרשה הביתי כהכנה למשחק מול מנרסה, רק שהיה אירוע שגם קדם לשימוש במתקנים של ברצלונה והאירוע המדובר התרחש כאמור לפני שיונתן אלון וחניכיו נחתו בספרד.

התכנון המקורי היה הגעה למנרסה, שהייה שם במלון, אימונים ועזיבה לאחר המשחק, רק שעוד לפני שהירושלמים הגיעו בכלל לספרד נאמר להם כי מסיבות ביטחוניות שהם יצטרכו למצוא לעצמם מקום אחר לשהות בו, וכשלא הצליחו הפעילו קשרים ובסופו של דבר סגרו מלון בברצלונה בידיעה שהדבר עשוי למנוע מהם את אימון הקליעות ביום המשחק.

רק שהסוף ידוע מבחינת כל מה שקרה לפני שכן ברצלונה לא אישרה את השימוש בפלאו בלאוגרנה, וכך נפגעו ההכנות המקצועיות למשחק עצמו שהפך ללא רלוונטי עם החוויה שהייתה לקבוצה לאחר המשחק. יום המשחק יונתן אלון וחניכיו יצאו למשחק כארבע שעות לפני הג’אמפ-בול, כאשר על פי בקשת המשטרה הקבוצה צריכה להתחלק לשלושה אוטובוסים שונים.

בדרך, כפי שמספרים, היו הפגנות בהן לקחו חלק אלפים כשמתוכם היו מי שניסו לתקוף את האוטובוסים, אך הדבר נבלם על ידי המשטרה וההגעה להיכל הייתה חלקה מבחינתה של הפועל ירושלים, שקיבלה הודעה במהלך המשחק מהמשטרה כי הם לא יכולים לאפשר לחזור למלון בברצלונה היות והמפגינים הבינו היכן הם שוהים ובעקבות כך הם לא יכולים להבטיח את ביטחון הקבוצה, כאשר אנשי הקבוצה עמלו על למצוא מלון חדש עוד במהלך המשחק. האדומים לבנים מצאו מלון וכעת הם עובדים על הבאת הציוד מהמלון בברצלונה למלון החדש בו הם שוהים.

