דרמה במנרסה, המשטרה לי-ם: אל תחזרו למלון

הפועל ירושלים ספגה את הפסדה השני ביורוקאפ בשלושה מחזורים עם 101:93 נגד מנרסה, אך החוויה שהייתה לירושלמים לפני ההגעה לעיר ולאחר המשחק עצמו הייתה לא פחות מאירוע חסר תקדים מבחינתם. סיפור המשחק ידוע, כלומר כבר בשבוע שעבר החלו לצוץ דיווחים על כך שברצלונה לא הסכימה לקבוצה מהבירה להתאמן במגרשה הביתי כהכנה למשחק מול מנרסה, רק שהיה אירוע שגם קדם לשימוש במתקנים של ברצלונה והאירוע המדובר התרחש כאמור לפני שיונתן אלון וחניכיו נחתו בספרד.

התכנון המקורי היה הגעה למנרסה, שהייה שם במלון, אימונים ועזיבה לאחר המשחק, רק שעוד לפני שהירושלמים הגיעו בכלל לספרד נאמר להם כי מסיבות ביטחוניות שהם יצטרכו למצוא לעצמם מקום אחר לשהות בו, וכשלא הצליחו הפעילו קשרים ובסופו של דבר סגרו מלון בברצלונה בידיעה שהדבר עשוי למנוע מהם את אימון הקליעות ביום המשחק.

רק שהסוף ידוע מבחינת כל מה שקרה לפני שכן ברצלונה לא אישרה את השימוש בפלאו בלאוגרנה, וכך נפגעו ההכנות המקצועיות למשחק עצמו שהפך ללא רלוונטי עם החוויה שהייתה לקבוצה לאחר המשחק. יום המשחק יונתן אלון וחניכיו יצאו למשחק כארבע שעות לפני הג’אמפ-בול, כאשר על פי בקשת המשטרה הקבוצה צריכה להתחלק לשלושה אוטובוסים שונים.

בדרך, כפי שמספרים, היו הפגנות בהן לקחו חלק אלפים כשמתוכם היו מי שניסו לתקוף את האוטובוסים, אך הדבר נבלם על ידי המשטרה וההגעה להיכל הייתה חלקה מבחינתה של הפועל ירושלים, שקיבלה הודעה במהלך המשחק מהמשטרה כי הם לא יכולים לאפשר לחזור למלון בברצלונה היות והמפגינים הבינו היכן הם שוהים ובעקבות כך הם לא יכולים להבטיח את ביטחון הקבוצה, כאשר אנשי הקבוצה עמלו על למצוא מלון חדש עוד במהלך המשחק. האדומים לבנים מצאו מלון וכעת הם עובדים על הבאת הציוד מהמלון בברצלונה למלון החדש בו הם שוהים.