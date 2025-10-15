יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:58
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

פנאתינייקוס התקשתה מול וילרבאן אך ניצחה

היוונים גברו 85:91 בזכות בריחה ברבע הראשון ומשחק ענק לנאן (26 נק') והולמס (24). ריאל מדריד ניצחה את פרטיזן 86:93, מונאקו הופתעה מול בולוניה

קנדריק נאן מטביע (IMAGO)
קנדריק נאן מטביע (IMAGO)

בזמן שהפועל תל אביב רשמה ניצחון שלישי אתמול (רביעי) כשניצחה את ולנסיה, התקיימו מספר משחקים נוספים במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג כשפנאתינייקוס, ריאל מדריד ופאריס עשו את המוטל עליהן, בעוד שמונאקו הופתעה.

פנאתינייקוס (1:3) – וילרבאן (3:1) 85:91

זה לא היה קל עבור היוונים, שהגיעו אחרי הפסד ליגה ליריבה הגדולה, אולימפיאקוס. אך למרות הטעם המר שנותר, במסגרת האירופית הם הצליחו להשיג ניצחון דחוק על הצרפתים, זאת בזכות הופעה גדולה של קנדריק נאן, שסיים עם 26 נקודות, כשרישואן הולמס תורם את חלקו עם 24 משלו (10 ריבאונדים). 

ריאל מדריד (1:3) – פרטיזן (2:2) 86:93

למרות רבע רביעי בשליטה סרבית, הבלאנקוס הצליחו לרשום לעצמם ניצחון שלישי ביורוליג ולצאת מההפסד לבאסקוניה בליגה הספרדית, כשהפעם, לא פחות מחמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות עבור הספרדים, בהובלת אדי טבארש (19 נקודות, 8 ריבאונדים). ג’בארי פארקר (23) בלט אצל המפסידה, שרשמה הפסד שני במפעל.

וירטוס בולוניה (2:2) – מונאקו (2:2) 73:77

אחת הפייבוריטיות הגדולות ללכת עד הסוף העונה נחלה הפסד מפתיע, שני במספר, בארבעה משחקים בלבד.  קארסן אדוארדס נתן את משחקו הטוב ביותר עד כה במדי קבוצתו החדשה עם 24 נקודות, וכשמייק ג’יימס לא מופיע בצד השני, זה הולך קל יותר. הקבוצה מהנסיכות הסתמכה בעיקר על ניקולה מירוטיץ’ המנוסה (16), אך זה לא הספיק להם.

פאריס (1:3) – באסקוניה (4:0) 87:105

למרות הניצחון על ריאל בליגה המקומית, הבאסקים עדיין לא תחושת הצלחה במפעל האירופי כשהם רושמים הפסד רביעי, הפעם ליריבה הבאה של הפועל תל אביב בטורניר. נאדיר חיפי המשיך לשמור על ממוצע הנקודות שלו העומד על מעל 20 נקודות למשחק עם 29 נקודות ב-23 דקות ונעזר בחברו לקו האחורי, ג’סטין רובינסון, שהוסיף 21 משלו.

