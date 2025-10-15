יום חמישי, 16.10.2025 שעה 02:03
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

מיציץ': כל משחק עבורי הוא גמר, מרגיש כמו רוקי

כוכב הפועל תל אביב שיתף בתחושות אחרי ה-93:100 על ולנסיה בחוץ: "כמובן שאנחנו רוצים להשתפר מבחינה קבוצתית, גם היום למדנו עוד קצת על עצמנו"

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

אחרי המהלומה שספגה בדרבי היורוליג הראשון אי פעם מול מכבי תל אביב, הפועל חזרה אתמול (רביעי) למוטב עם 93:100 בוולנסיה, במשחק שנערך ללא קהל, ובסיומו האדומים עלו למאזן של שלושה ניצחונות מול הפסד בודד בזירה האירופית.

וסיליה מיציץ’ אמר בסיום הניצחון: “כמובן שאנחנו רוצים להשתפר, גם היום למדנו עוד קצת על עצמנו. אנחנו רוצים להמשיך לנצח, אבל להתחבר יחד עוד כקבוצה”.

“בכל אופן אני אגיד שכל משחק עבורי הוא כמו גמר, והנוכחי הוא היה עבורי טוב מהקודם. אני מרגיש כמו רוקי כשאני מגיע למשחקים, אבל יש משחקים יותר טובים ופחות טובים”.

