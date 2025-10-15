מפתיע: מלקולם ברוגדון פרש מכדורסל גיל 32

גארד ניו יורק ניקס, מלקולם ברוגדון, החליט לפרוש מכדורסל אחרי תשע עונות בליגה הטובה בעולם בצורה די מפתיעה. ברוגדון, שהיה אמור להיות חלק מסגל הניקס בעונה הקרובה, שיתף את ההחלטה עם ראשי המועדון אתמול (רביעי), כך מדווחים ב-ESPN.

ברוגדון (31) נבחר במקום ה-36 בדראפט 2016, ובמהלך הקריירה שלו הצליח לבסס את עצמו כאחד השחקנים היציבים והחכמים בליגה. בעונת הרוקי שלו (2016/17) נבחר לרוקי השנה, וב-2023 זכה בתואר השחקן השישי של העונה במדי בוסטון סלטיקס.

על פי הדיווח, ברוגדון שקל את צעדיו בשבועות האחרונים, ולמרות שהיה צפוי לפתוח את העונה הקרובה במדי הניקס, הוא החליט לסיים את הקריירה. במהלך תשע עונותיו ב-NBA שיחק ברוגדון במילווקי, אינדיאנה, בוסטון וניו יורק, ורשם ממוצעים של 15.4 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-4.2 ריבאונדים למשחק.