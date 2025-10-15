יום רביעי, 21.01.2026 שעה 01:28
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
78%4072-434937דטרויט פיסטונס
63%4161-446138בוסטון סלטיקס
59%4260-435437פילדלפיה 76'
55%4718-477240קליבלנד קאבלירס
54%4418-443439טורונטו ראפטורס
54%4242-430837ניו יורק ניקס
50%4177-415536אורלנדו מג'יק
50%4511-451538מיאמי היט
50%4534-446438שיקגו בולס
44%4879-481641אטלנטה הוקס
42%4388-423638מילווקי באקס
38%4488-454039שארלוט הורנטס
30%4235-404237ברוקלין נטס
24%4670-428438וושינגטון וויזארדס
22%4773-441240אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%4113-458338אוקלהומה ת'אנדר
69%4571-475039דנבר נאגטס
68%4160-434637סן אנטוניו ספרס
64%3977-422136יוסטון רוקטס
64%4499-468339מינסוטה טימברוולבס
61%4240-437838פיניקס סאנס
60%4515-469740גולדן סטייט ווריורס
58%4200-415136לוס אנג'לס לייקרס
50%4715-466140פורטלנד בלייזרס
45%4256-423738לוס אנג'לס קליפרס
42%4635-455640דאלאס מאבריקס
41%4302-424437ממפיס גריזליס
33%4966-469039יוטה ג'אז
31%4685-432639סקרמנטו קינגס
24%5005-470041ניו אורלינס פליקנס

מפתיע: מלקולם ברוגדון פרש מכדורסל גיל 32

הגארד, שרק לפני שנתיים זכה בתואר השחקן השישי של העונה, החליט לתלות את הנעליים בגיל יחסית צעיר ורגע לפני שהיה אמור לפתוח עונה יחד עם הניקס

מלקולם ברוגדון (רויטרס)
מלקולם ברוגדון (רויטרס)

גארד ניו יורק ניקס, מלקולם ברוגדון, החליט לפרוש מכדורסל אחרי תשע עונות בליגה הטובה בעולם בצורה די מפתיעה. ברוגדון, שהיה אמור להיות חלק מסגל הניקס בעונה הקרובה, שיתף את ההחלטה עם ראשי המועדון אתמול (רביעי), כך מדווחים ב-ESPN.

ברוגדון (31) נבחר במקום ה-36 בדראפט 2016, ובמהלך הקריירה שלו הצליח לבסס את עצמו כאחד השחקנים היציבים והחכמים בליגה. בעונת הרוקי שלו (2016/17) נבחר לרוקי השנה, וב-2023 זכה בתואר השחקן השישי של העונה במדי בוסטון סלטיקס.

על פי הדיווח, ברוגדון שקל את צעדיו בשבועות האחרונים, ולמרות שהיה צפוי לפתוח את העונה הקרובה במדי הניקס, הוא החליט לסיים את הקריירה. במהלך תשע עונותיו ב-NBA שיחק ברוגדון במילווקי, אינדיאנה, בוסטון וניו יורק, ורשם ממוצעים של 15.4 נקודות, 4.6 אסיסטים ו-4.2 ריבאונדים למשחק.

