מסאי דגו: מקווה לזכות בגביע הטוטו בכל שנה

מאמן בני יהודה אמר לאחר הניצחון מול קריית ים: "רציתי לנצח כדי שזה יעלה את הביטחון". מאור סיסו: "הפסד ממש כואב, נמשיך לליגה. בטוח שיהיה טוב"

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

בתום דרמה גדולה, בני יהודה גברה הערב (רביעי) בדו קרב פנדלים 7:8 על מ.ס קריית ים בגמר גביע הטוטו והניפה את התואר הראשון לעונה, רגע לפני המשחק החשוב ביום שני מול מכבי פתח תקווה. מנגד, העולה החדשה, ראויה לכל המחמאות על ההופעה שלה והיא אף הייתה קרובה לנצח גם בתוספת הזמן וגם בדו קרב הפנדלים.

“אני מקווה לזכות בגביע הטוטו בכל שנה. אם אתה מגיע לגמר אתה רוצה לנצח ואני מקווה שנביא את הביטחון מהניצחון הזה למשחק הליגה ביום שני מול קבוצה חזקה (מכבי פ"ת). אמרתי לשחקנים לפני המשחק שמה שחשוב היום הוא לנצח. עשינו את זה, ממחר נקסט ומכבי פ"ת”, סיכם המאמן המנצח מסאי דגו, שרשם זכייה שנייה ברציפות במפעל.

“המשחק דווקא נפתח בסדר, אבל ככל שהזמן עבר נוצר לחץ אצל השחקנים וזה קורה תמיד בתקופה פחות טובה. רציתי שננצח כדי שזה יעלה טיפה את הביטחון ואני מקווה שזה מה שיהיה” הוסיף.

דגו:״נחגוג טיפה וממחר מכבי פ״ת״

על יכולתו של אוהד לויטה: “אוהד עשה הרבה בכדורגל הישראלי. יש לו ניסיון ואני מאוד גאה בו על היום. גם במשחק הוא הציל אותנו בכמה הצלות ובמיוחד בפנדלים, בסוף הוא זה שהציל וכבש את פנדל הניצחון. ביחד עם אוהד היו הרבה שחקנים שנתנו את ה-200%”.

המצב בליגה: “תמיד יש לי בראש את המצב שלנו בטבלה ואת פתיחת העונה שהיא מאכזבת עד היום. חשוב לי שנבוא מוכנים למשחק מול מכבי פ"ת, כי זה משחק חוץ מול הקבוצה הכי טובה בליגה. גם כשהגענו לעכו זה היה משחק עונה מבחינתי וגם נגד יפו. בליגה הזאת כל משחק הוא חשוב וקריטי: ברור לנו שאסור לנו להפסיד שם נקודות ונבוא מהרגע הראשון לנצח ולתת פייט לקבוצה טובה ומאומנת. אני סומך על השחקנים שלי”.

אוהד לויטה הודף. "עשה הרבה דברים בכדורגל" (רועי כפיר)אוהד לויטה הודף. "עשה הרבה דברים בכדורגל" (רועי כפיר)

מנגד, מאור סיסו, מאמן קריית ים, ראוי לכל השבחים על ההופעה של חניכיו, שיצאו מאוכזבים: “זה ממש כואב כי בחצי הראשון היינו שווים שניים או שלושה שערים. הסוף היה עצוב כי בדקה ה-93 כבר ראיתי את הקוון רץ לחצי, אותנו מובילים 0:1 ובדרך לניצחון. אח"כ בפנדלים היה לנו פנדל מכריע שאם שלו דניאל היה מבקיע אותו היינו לוקחים את הגביע.

“כל מיני דברים שקוראים אחד ל... ולנו התחברו לצערנו באותו המשחק. כל הכבוד לבני יהודה, הם זכו בגביע. יש לי שחקנים ומועדון שאני גאה בהם. החבר'ה האלה באים בכל שבוע ונותנים גאווה לעיר קריית ים ולמועדון הזה. היום יצאנו בלי התואר, אבל נמשיך לליגה במסע הארוך הזה. אני בטוח שיהיה טוב”.

מאור סיסו (רועי כפיר)מאור סיסו (רועי כפיר)

איך קמים מנטלית: “זאת העבודה שלי, אני ארים אותם ונתכונן ברמה הכי גבוהה למשחק מול כפר קאסם. נבוא באותה הגישה, לנצח ולהביא שלוש נקודות. השחקנים האלה הם שחקנים גברים ואיכותיים ואני בטוח שביום שני הם יבואו ויעשו את העבודה.

בעזרת השם נחזור למעמדים הללו. זאת השאיפה שלנו, זה מועדון ששואף גבוה יותר מגמר גביע הטוטו ואלו גם החלומות שלי. בעזרת השם נחזור למאבקים הללו בעתיד”.

