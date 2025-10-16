אחרי קיץ של רכבת הרים: אולימפיאקוס מול מכבי

אולימפיאקוס היא חברת קבע של מועדון הנוסע המתמיד לפיינל פור היורוליג, זו שמרגע שחזרה למעמד היוקרתי נחשבת לשושבינה אך לא לכלה. זה התחיל עם הפסד על הבאזר לאנדולו אפס בחצי הגמר, בשנה לאחר מכן זה המשיך עם הפסד על הבאזר במשחק הגמר מול ריאל מדריד ואז בשנה שבה היא הייתה אמורה ללכת עד הסוף – בכל זאת כל שנה צעד אחד קדימה, היא שוב הפסידה לריאל מדריד הפעם בחצי הגמר הפעם זה היה קצת פחות צמוד, אבל עדיין שובר לב. בשנה שעברה שוב נכנעה בחצי הגמר והערב (חמישי, 22:00) אולימפיאקוס, זו שרוצה להיות הכלה בסוף העונה הנוכחית, תפגוש את מכבי תל אביב במסגרת המחזור החמישי כשהשתיים מגיעות לאחר הפסד במחזור הקודם.

הקיץ של הקבוצה מפיראוס היה כזה שאפשר לתארו כסוג של רכבת הרים, מלא תהפוכות וכזה שסיפר את סיפורם של כלל הסנטרים או יותר נכון היעדרם ביבשת הישנה. כבר בתום העונה שעברה היה ברור שהקבוצה היוונית רוצה לעשות שינויים או שדרוגים לקו הקדמי שלה, את מוזס רייט היא איבדה למחטף של ז'לגיריס קובנה, לוקה וילדוזה שלא קיבל הזדמנויות בפנאתינייקוס לא קיבל אותן באמת גם בפיראוס והוא עזב לווירטוס בולוניה בתום העונה, נייג'ל וויליאמס גוס גם הוא עזב לטובת מחטף ליטאי. כן השניים האחרונים היו גארדים והם פשוט היו אנקדוטה בסיפור הקיץ של יורגוס ברצוקאס, והשם האמיתי זה שאולי סימל יותר מהכל את התופעה שהתחרשה בקיץ.

שחקני אולימפיאקוס (IMAGO)

איכויותיו של מילוטינוב ידועות לכל, סנטר של ממש שמביא עימו אורך וחוכמה ובגדול יכולות משובחות עליהן אולימפיאקוס הייתה מוכנה לוותר, במועדון חשבו כבר ללכת בכיוון אחר וההצעה הטובה ביותר הגיעה ממילאנו, הצעה גבוהה יותר משל הקבוצה היוונית שפתאום הבינה שהחצי השני של מילוטינוב הלא הוא מוסטאפה פאל גמר את העונה עוד לפני שהחלה. וכך, היוונים נכנסו לסוג של סחרור כי פתאום מהחלפה של שני סנטרים הם פתאום מצאו את עצמם בלי סנטרים בכלל, ואז הגיע לו סיבוב הפרסה מילוטינוב שהיה אמור להגיע למילאנו שב הביתה – בעצם הוא לא באמת עזב אז נלך עם נשאר בהיכל השלום והאחווה.

יורגוס ברצוקאס (רויטרס)

היוונים ביצעו מהלך גם על דונטה הול ופתאום הקו הקדמי שלהם שרד במים הסוערים שהיו אך כפי שאתם לבטח יודעים אולימפיאקוס זו לא קבוצה שידועה רק בשל הקווים הקדמיים שלה בשנים האחרונות, כי אם בזכות העומק והאיכות בכל אחת מהעמדות. כמו גם את הפנים המוכרות הרי לא לשווא גם את העונה הזו פתחה הקבוצה מפיראוס כאחת הקבוצות לה שוב חוזים כי היא יכולה ללכת עד הסוף. בהינתן סיום עונה סדירה בשמינייה הראשונה להוציא את המקום הראשון כי שוב כזכור מאז שהשתנה לו הפורמט ובהתאם לחוקי הקללות לא הייתה ולו קבוצה אחת שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון וגם הניפה את גביע היורוליג בסוף השבוע החלומי של היורוליג שמשוחק כל שנה בחודש מאי.