ברגל שמאל: נבחרת ישראל נשים הפסידה לאוסטריה

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד פתחה אתמול (רביעי) את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, בהפסד לאוסטריה 39:30 (18:12). משחק חוץ ראשון בקמפיין, ולאחריו צפוי המשחק ה"ביתי" ביום ראשון מול ספרד, שייערך בברטיסלבה שבסלובקיה. ספרד, מי שהייתה סגנית אלופת העולם לפני שש שנים (ופעמיים סגנית אלופת אירופה), תפגוש מחר את נבחרת יוון במסגרת מחזור הפתיחה.

הנבחרת בהדרכתו של גלעד מאור, התארחה כאמור באוסטריה. היא פתחה טוב ואף הוליכה בדקות הפתיחה, אבל ההמשך היה של האוסטריות שהפכו והוליכו כבר ביתרון של שישה שערים במהלך המחצית הראשונה. האוסטריות ברחו לפלוס שמונה בפתיחת המחצית השנייה, אבל שם הנבחרת הראתה אופי, ידעה לקזז למינוס חמישה שערים. ההפרש צמח לשיא בדקות הסיום, דווקא בערב שבו הנבחרת הראתה איכויות בהתקפה, בהופעה שמעניקה תקווה להמשך.

בסיכומו של משחק, מדובר בהפסד צפוי לנבחרת איכותית, ובעלת מסורת הופעות במשחקים אולימפיים, באליפויות עולם ואירופה, כאשר המטרה הריאלית והמוצהרת היא לסיים את הקמפיין במקום השלישי ולהתמודד על אחד מארבעת הכרטיסים שיוליכו לאליפות אירופה מבין ששת בתי המוקדמות. הדרך המסתמנת במאבק היא מול נבחרת יוון, כשהתקווה היא שעד לחודש מרץ יהיה ניתן לארח משחקים בישראל (מפגשי הסיום מול אוסטריה וספרד ייערכו באפריל).

נבחרת ישראל נשים הערב באוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)

כבשו לנבחרת ישראל הערב: מור שאול 7 שערים, שיר וקרט 6, שיר גבזה ואנה לזינסקי 4 כ"א, אניה סטורוזוק, מאי יולזרי, קרן טפליצקי ושרון אקלר 2 כ"א, יעל שהם 1. בשער חלקו דקות: גאיה בן זיקרי (2 עצירות) ונעמה זליג (אחת).

המאמן גלעד מאור סיכם: ״אנחנו מחלקים את הערב לשניים. מצד אחד, אני לא זוכר מתי נבחרת ישראל כבשה 30 שערים מול אוסטריה, ויכולנו אפילו יותר. שיחקנו כדוריד התקפי מצוין, הבנות נתנו הכול. מצד שני, אני מאוכזב, כי רציתי לסיים בפער של 5-6 שערים. פספסנו תוצאה גדולה, אבל כולן נלחמו, נתנו מעצמן ויש מקום להיות גאה בהן מאוד. 15 שחקניות שותפו היום, וכולן עשו את העבודה ועזרו אחת לשנייה. צריך להבין מאיפה באנו, באירופה הפערים גדלים, במיוחד כשמשחקים בחוץ. הפנים קדימה למשחק ביום ראשון מול ספרד, אחת הנבחרות הטובות באירופה. אני מקווה שבמשחק הבא נשיג תוצאה טובה יותר. המטרה העיקרית שלנו היא במרץ, במפגשים מול יוון".