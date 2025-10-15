יום שבת, 18.10.2025 שעה 08:27
ספורט אחר  >> כדוריד

ברגל שמאל: נבחרת ישראל נשים הפסידה לאוסטריה

כדוריד: הנבחרת רשמה הפסד אצל האוסטריות במחזור הפתיחה של מוקדמות אליפות אירופה. בראשון, היא תארח בסלובקיה את ספרד, סגנית אלופת העולם לשעבר

|
נבחרת ישראל הערב באוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)
נבחרת ישראל הערב באוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד פתחה אתמול (רביעי) את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, בהפסד לאוסטריה 39:30 (18:12). משחק חוץ ראשון בקמפיין, ולאחריו צפוי המשחק ה"ביתי" ביום ראשון מול ספרד, שייערך בברטיסלבה שבסלובקיה. ספרד, מי שהייתה סגנית אלופת העולם לפני שש שנים (ופעמיים סגנית אלופת אירופה), תפגוש מחר את נבחרת יוון במסגרת מחזור הפתיחה.

הנבחרת בהדרכתו של גלעד מאור, התארחה כאמור באוסטריה. היא פתחה טוב ואף הוליכה בדקות הפתיחה, אבל ההמשך היה של האוסטריות שהפכו והוליכו כבר ביתרון של שישה שערים במהלך המחצית הראשונה. האוסטריות ברחו לפלוס שמונה בפתיחת המחצית השנייה, אבל שם הנבחרת הראתה אופי, ידעה לקזז למינוס חמישה שערים. ההפרש צמח לשיא בדקות הסיום, דווקא בערב שבו הנבחרת הראתה איכויות בהתקפה, בהופעה שמעניקה תקווה להמשך.

בסיכומו של משחק, מדובר בהפסד צפוי לנבחרת איכותית, ובעלת מסורת הופעות במשחקים אולימפיים, באליפויות עולם ואירופה, כאשר המטרה הריאלית והמוצהרת היא לסיים את הקמפיין במקום השלישי ולהתמודד על אחד מארבעת הכרטיסים שיוליכו לאליפות אירופה מבין ששת בתי המוקדמות. הדרך המסתמנת במאבק היא מול נבחרת יוון, כשהתקווה היא שעד לחודש מרץ יהיה ניתן לארח משחקים בישראל (מפגשי הסיום מול אוסטריה וספרד ייערכו באפריל).

נבחרת ישראל נשים הערב באוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)נבחרת ישראל נשים הערב באוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)

כבשו לנבחרת ישראל הערב: מור שאול 7 שערים, שיר וקרט 6, שיר גבזה ואנה לזינסקי 4 כ"א, אניה סטורוזוק, מאי יולזרי, קרן טפליצקי ושרון אקלר 2 כ"א, יעל שהם 1. בשער חלקו דקות: גאיה בן זיקרי (2 עצירות) ונעמה זליג (אחת).

המאמן גלעד מאור סיכם: ״אנחנו מחלקים את הערב לשניים. מצד אחד, אני לא זוכר מתי נבחרת ישראל כבשה 30 שערים מול אוסטריה, ויכולנו אפילו יותר. שיחקנו כדוריד התקפי מצוין, הבנות נתנו הכול. מצד שני, אני מאוכזב, כי רציתי לסיים בפער של 5-6 שערים. פספסנו תוצאה גדולה, אבל כולן נלחמו, נתנו מעצמן ויש מקום להיות גאה בהן מאוד. 15 שחקניות שותפו היום, וכולן עשו את העבודה ועזרו אחת לשנייה. צריך להבין מאיפה באנו, באירופה הפערים גדלים, במיוחד כשמשחקים בחוץ. הפנים קדימה למשחק ביום ראשון מול ספרד, אחת הנבחרות הטובות באירופה. אני מקווה שבמשחק הבא נשיג תוצאה טובה יותר. המטרה העיקרית שלנו היא במרץ, במפגשים מול יוון".

אניה לזינסקי במשחק הערב מול אוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)אניה לזינסקי במשחק הערב מול אוסטריה (Eva Manhart, ההתאחדות האוסטרית)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */