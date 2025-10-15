"בני יהודה? יהיה מעניין, נראה מי רוצה יותר"

אחרי פתיחת עונה פחות מרשימה, נראה שמכבי פתח תקווה עלתה על הגל. המלאבסים רשמו היום (רביעי) ניצחון שלישי ברציפות, ובכך סיימו את המחזור השמיני בליגה הלאומית במקום הראשון, זאת לאחר 1:2 על עירוני מודיעין במשחק קצבי ומהנה.

מאמן הקבוצה, נועם שהם, אמר בסיום: “הכי חשוב קודם כל שלקחנו את הנקודות הערב ועלינו למקום הראשון. הייתה לנו מחצית ראשונה טובה מאוד, מחצית שנייה לא טובה, ונצטרך לתת את הדעת על כך, אבל גם לקחת את הדברים הטובים מהמשחק. הליגה הזו היא מרתון ועברתי אותה כבר שנה שעברה, קבוצות צמודות וכל משחק לגופו, אתה יכול להוריד טיפה רגל מהגז ועוקצים אותך, מה שיכול להלחיץ קבוצה, במיוחד קבוצה שרוצה לעלות ליגה, אבל שמח מהניצחון ומהמקום הראשון, ומסתכלים לכיוון יום שני למשחק הקשה מול בני יהודה, שבנו קבוצה איכותית כדי גם לעלות ליגה אז יהיה מעניין”.

עוד אמר: “אנחנו רואים במכבי פתח תקווה העונה שחקנים מאוד מגוונים, עובדים במגרש ורוצים מאוד להתקדם, גם שחקני נבחרות כמו יהושוע, כהן, דזנט, חזן, וגם מחליפים שעולים במקום שחקנים פצועים כמו שירזי שהיה השחקן הכי טוב על המגרש בשני המשחקים האחרונים שלנו. אז אנחנו קבוצה מחויבת שעובדת קשה, עם סגל טוב וגדול, אז נתקדם משחק משחק, המשחק הבא במושבה נגד בני יהודה עם קהל גדול, זה יהי קרב בין שתי קבוצות שרוצות לעלות ליגה ונראה מי רוצה יותר”.

שחקני מכבי פתח תקווה שמחים (שחר גרוס)

מנגד, ארז בנודיס שיתף בצד המפסיד: “אני חושב שבחצי הראשון מכבי פתח תקווה שלטו והגיעו למצבים שלהם, הם קבוצה איכותית מאוד, והחצי השני היה החצי שלנו, חזרנו למשחק, ואין מה לעשות, שרקו פנדל שאני לא יודע מאיפה הגיע, ומכבי פתח תקווה נתנו את הגול שהפסיד לנו את המשחק. צריך לזכור שאנחנו מנסים לעשות הכל בכל משחק, והגענו לשחק מול קבוצה איכותית מאוד ומאומנת, והיינו שמה ולדעתי היינו שווים נקודה, אבל בכדורגל אין שווה, אנחנו כבר שלושה משחקים משחקים טוב, אבל לא מנצחים, ואני מבחינתי מקווה שבמשחק הבא יגידו לנו ששיחקנו גרוע ואנחנו ניקח את הנקודות”.

לסיכום: “האצטדיון בבת ים זה כביכול הבית שלנו, אבל זה לא הבית האמיתי, ואנחנו מנסים לשחק פה כדורגל, גם במשחקי חוץ מנסים, כל הזמן מנסים לנצח ולהשיג את מירב הנקודות, לפעמים הולך יותר ולפעמים פחות, נצטרך להרים ולחבק את השחקנים אחרי התצוגה שלהם היום, ולהתכונן לכפר שלם ביום שני בחוץ כי כל משחק הוא מלחמה בליגה הזו ואסור למצמץ כי אפשר לשלם על זה ביוקר”.