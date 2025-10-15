ילדי פרדסיה ומ.ס עמק חפר במחווה לשורדי השבי

חזרת פדויי שבי החמאס היא ללא ספק האירוע הלאומי של השבוע האחרון. קבוצות ילדים ב' של הפועל פרדסיה ומ.ס עמק חפר, שנפגשו למשחק במסגרת ליגת צפון השרון, הקדישו את פתיחת המשחק למחווה מרגשת לזכרם, כשקיימו טקס קצר, במהלכו הופרחו בלונים לשמיים, השחקנים, הצוות המקצועי והנוכחים ביציעים מחאו כפיים והביעו יחדיו משאלת לב לחזרתם לחיים טובים ותקינים.

על כר הדשא התפתח משחק כדורגל ספורטיבי ועשיר באירועים ליד השערים. האורחים כבשו ראשונים, שער מרגלו של דוד קושניר העלה את עמק חפר ליתרון 0:1, אך בשלהי המחצית הראשונה שער שכבש מייק סממי בסיומה של התקפה מתפרצת קבע שוויון 1:1.

המחצית השנייה עמדה בסימן בעיטות פנדלים. לצד המצבים שיצרו הקבוצות, נפסקו גם שתי בעיטות עונשין משני הצדדים, שנבעו כתוצאה מהכשלות שחקנים יריבים ברחבה. עם פתיחת החצי השני, פרדסיה הצליחה לחולל מהפך ולעלות ליתרון 1:2 מרגלו של הדר חיון. כרבע שעה לסיום המשחק עמק חפר כבשה מהנקודה הלבנה. על השער חתום גיא שרון, שקבע את תוצאת המשחק, שוויון 2:2.

יניב מדר, מנהלה המקצועי של הפועל פרדסיה, סיכם: “משחק שקול ברמתו, בין שתי קבוצות שוויוניות, ששיחקו כדורגל טוב. שאפו לשופט, שנתן לנו זמן לעשות את הטקס. מברכים את עמק חפר, שהשתתפו ותרמו את חלקם לעניין. כולנו תקווה שמכאן החיים של השבים לחיקינו והחיים במדינה יהיו טובים הרבה יותר".

סוף השבוע מזמן איתו לשתי הקבוצות משחק ביתי. ביום שישי הקרוב הפועל פרדסיה תארח בשעה 14:00 את הפועל חדרה צפון. לעומתה. מ.ס עמק חפר תארח ביום שבת, בשעה 10:35, במגרש בית אליעזר בחדרה, את צעירי קלנסוואה.