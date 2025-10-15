יום שבת, 18.10.2025 שעה 08:27
איגוד ההתעמלות העולמי מתנצל: "מצטער עמוקות"

לאחר שה-CAS דחה את בקשת ישראל להוציא צו מניעה לקיומה אליפות העולם כל עוד הישראלים לא יהיו בה, הארגון העולמי פרסם התנצלות פומבית: "מצער"

ארטיום דולגופיאט (רועי כפיר)
ארטיום דולגופיאט (רועי כפיר)

לאחר שבית הדין הבינלאומי לבוררות בספורט דחה את בקשת איגוד ההתעמלות הישראלי להוציא צו מניעה לקיום אליפות העולם כל עוד הישראלים לא מורשים להתחרות בה בגלל שהמארגנים ביטלו להם את הוויזות, איגוד ההתעמלות העולמי פרסם אתמול (רביעי) התנצלות פומבית בפני נבחרת ישראל.

בהודעה שפרסם האיגוד העולמי נכתב: “איגוד ההתעמלות העולמי מכיר בכך שבית הדין לבוררות בספורט, ה-CAS, הוציא אתמול שתי החלטות שדחו לחלוטין את הבקשות לסעדים זמניים דחופים שהוגשו על ידי איגוד ההתעמלות הישראלי והמתעמלים הישראלים נגד ה-FIG בנוגע לאליפות העולם בהתעמלות אמנותית שתתקיים בג'קרטה שבאינדונזיה”.

בהודעה נמסר: ״איגוד ההתעמלות העולמי הדגיש בעקביות כי אין לו כל סמכות בנוגע להנפקת אשרות הכניסה לאינדונזיה. החלטת הרשויות הלאומיות של אינדונזיה לסרב להנפיק אשרות לאזרחים ישראלים היא לחלוטין מחוץ לסמכותנו ושליטתנו. איגוד ההתעמלות העולמי מנצל הזדמנות זו כדי להדגיש כי בתור גוף ספורטיבי בינלאומי המנהלת את ענף ההתעמלות ברחבי העולם, הוא ניטרלי מבחינה פוליטית ופועל אך ורק במסגרת חוקיו ותקנוניו, וכן בהתאם לעקרונות הנייטרליות ואי-האפליה העומדים בבסיס התנועה האולימפית”.

יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה (IMAGO)יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה (IMAGO)

כמו כן, הארגון פרסם התנצלות פומבי בפני הישראלים: “איגוד ההתעמלות העולמי מצטער עמוקות על המצב המצער הזה ועל ההשפעה שיש לו על הספורטאים שנפגעו. האיגוד מחויבות באופן בלתי מעורער להבטיח שכל תחרויות ה-FIG יישארו פתוחות לכל המתעמלים הזכאים בהתאם לחוקים ולתקנות שלו, ללא קשר ללאומיותם או לזהותם האישית”.

למעשה, איגוד ההתעמלות העולמי מתנצל בפני הישראלים אבל לא מגנה את החלטתם של המארגנים וממשלת אינדוניזה, שלא מאפשרים למתעמלים מכל העולם להגיע לתחרות היוקרתית, כך שההודעה שמסר היא אומללה ומאכזבת למדי.

