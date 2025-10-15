יום רביעי, 15.10.2025 שעה 22:18
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
יעד חדש: ראסל ווסטברוק יחתום בסקרמנטו

מי שבעבר היה ה-MVP של הליגה ושיחק בעונה האחרונה בדנבר יחבור לפרויקט החדש של הקינגס וינסה לעזור למועדון לעמוד במטרות. קבוצתו השביעית בקריירה

|
ראסל ווסטברוק (IMAGO)
ראסל ווסטברוק (IMAGO)

ראסל ווסטברוק הוא מהדמויות היותר מוכרות בעידן האחרון ב-NBA, וגם כעת הוא ממשיך לשחק בליגה הטובה בעולם. אחרי עונה בדנבר בא הגיע כדי לנסות ולעזור למועדון לזכות באליפות והנאגטס לא עשו זאת, כעת הוא יחתום ביעד חדש בליגה – סקרמנטו קינגס.

הכתב הבכיר שמסקר את ה-NBA, שאמס צ’ראנייה, פרסם שהרכז, שנבחר תשע פעמים למשחק האולסטאר ובעברו זכה בתואר ה-MVP של הליגה, יחבור לפרויקט החדש של הקינגס וינסה לעזור למועדון לעמוד במטרות.

ווסטברוק הוא ללא ספק מהשחקנים הטובים ביותר בעידן האחרון, אבל אין לו זכייה באליפות ולמרות שזה לא קרה, כעת הוא ינסה לעזור לקינגס, למרות שהקבוצה היא לא מהמועמדות הבכירות ללכת עד הסוף בעונה הקרובה.

בכל מקרה, זו הקבוצה השביעית בקריירה שלו הרכז, ששיחק לפני כן באוקלהומה, יוסטון רוקטס, וושינגטון, לוס אנג’לס לייקרס, לוס אנג’לס קליפרס וכאמור דנבר נאגטס.

