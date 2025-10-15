יום רביעי, 15.10.2025 שעה 20:45
נוער: נקודה להוד השרון, ששבה מקפריסין

הפועל הוד השרון חזרה ממחנה אימונים בקפריסין. במשחק שנעל את המחזור החמישי בליגה הלאומית דרום, סיימה בתוצאת שוויון 1:1 את המשחק מול הכח עמידר

הוד השרון באימון בקפריסין (באדיבות המועדון)
הוד השרון באימון בקפריסין (באדיבות המועדון)

המחזור החמישי במחוז הדרומי של הליגה הלאומית לנוער הגיע הערב (רביעי) לסיומו, זאת לאחר המשחק בו אירחה הכח עמידר ר"ג את הפועל הוד השרון, ששבה בתחילת השבוע ממחנה אימונים בקפריסין, אליו יצאה במהלך השבוע שעבר.

במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה, בו שתי הקבוצות התקשו לפתח משחק ברמה טובה, בין היתר בשל מצב המשטח הסינטטי במגרש רמת השקמה, ונרשמה חלוקת נקודות.

בדקה ה-26 עלתה האורחת מהשרון ליתרון. ירין דהרי הגביה כדור מאגף ימין ומצא ברחבת הכח את דניאל מזרחי, שעצר את הכדור בחזהו ובעט לפינה הימנית וקבע יתרון 0:1 לזכות הוד השרון. שער ראשון העונה לחלוץ חריג הגיל של האורחת.

הוד השרון בשדה התעופה (באדיבות המועדון)הוד השרון בשדה התעופה (באדיבות המועדון)



שש דקות לאחר שספגה, הצליחה הכח עמידר ר"ג לכבוש. בעיטה שטוחה מ-25 מטרים מרגלו של עידו בובליסקי (2008) הסתיימה בשער שקבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם - שוויון 1:1. שער ראשון במדי קבוצת הנוער לשחקן שעלה מקבוצת נערים א' ורשם עד כה ארבע הופעות מלאות ועוד הופעה אחת בת 67 דקות.

בעקבות תוצאת המשחק הפועל הוד השרון מוצאת עצמה במקום הרביעי עם מאזן של שבע נקודות בארבעה משחקים. הקבוצה רחוקה חמש נקודות מסגנית המוליכה, הפועל כפר שלם ומהמוליכה, הפועל ירושלים, ששיחקה משחק אחד יותר משתיהן. הפועל הוד השרון תארח בשבת הקרובה, בשעה 18:00, את שמשון "פזטל" ת"א, אותה היא מקדימה בזכות יחס שערים עדיף.

הכח עמידר ר"ג משפרת עמדות בחלק התחתון של הטבלה. במאזנה של הקבוצה חמש נקודות והיא מקדימה בשתי נקודות ומשחק חסר את העולה החדשה, מכבי באר שבע, שמדורגת מתחת לקו האדום. בשבת הקרובה, בשעה 10:00 תתארח הכח עמידר ר"ג למשחק דרבי אזורי אצל השכנה מדרום מת"א, הפועל כפר שלם.

סיכום המחזור החמישי בליגות הלאומיות לנוער בכתבתו של יונתן גינזבורג.

