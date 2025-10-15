יום רביעי, 15.10.2025 שעה 20:30
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"לא מתחשב": ההסתבכות החדשה של ויניסיוס

שחקן הכנף של ריאל מדריד, שגם ככה ידוע בהתנהגות שנויה במחלוקת על המגרש, עורר סערה חדשה בארץ הולדתו מחוץ לכר הדשא. למה לא הקשיב למשטרה הצבאית?

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

עוד אירוע מעורר מחלוקת אצל ויניסיוס ג’וניור. שחקן ההתקפה של ריאל מדריד הועמד לדין במערכת המשפט הברזילאית בשל טענה ל”פגיעה בעבודה או בשלוות הזולת”, במהלך מסיבת יום ההולדת הגדולה שארגן בריו דה ז’ניירו, נכתב היום (רביעי) בתקשורת הספרדית.

התיק מתנהל בבית המשפט הפלילי בריו, והוא מבוסס על תלונה שהגיש שכן מהמקום שבו חגג שחקן הכנף את יום הולדתו ה-25, בין ה-19 ביולי לשעות הבוקר של ה-21 באותו חודש. התובע התקשר למשטרה הצבאית, שהגיעה למקום וביקשה להנמיך את המוזיקה. תחילה ויניסיוס הקשיב, אך אחרי שהשוטרים עזבו הגביר שוב ל-”עוצמה קיצונית”.

החוק הברזילאי קובע כי עונש לעבירה זו, של “הפרעה לעבודה או לשלוות הזולת”, נושאת עונש של בין 15 ימי מאסר לשלושה חודשים, או לחלופין קנס כספי, כמו שנגמר ברוב המקרים עם כדורגלנים או אנשים מפורסמים. על פי דיווחים, המסיבה הענקית כללה הופעה חיה של הראפר טראוויס סקוט ומופעי זיקוקים. 

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור. עוד הסתבכות (IMAGO)

על פי העיתון ‘O GLOBO’, באירוע נכחו כ- 500 מוזמנים, בהם הקשר הצרפתי אדוארדו קמאבינגה, חברו הטוב של ויניסיוס מריאל מדריד, וכן מפורסמים נוספים, בניהם הזמרת הברזילאית אניטה, הנחשבת לאחת הכוכבות הגדולות בתחום בקרב הלטינים.

