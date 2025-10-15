"לא מתחשב": ההסתבכות החדשה של ויניסיוס

עוד אירוע מעורר מחלוקת אצל ויניסיוס ג’וניור. שחקן ההתקפה של ריאל מדריד הועמד לדין במערכת המשפט הברזילאית בשל טענה ל”פגיעה בעבודה או בשלוות הזולת”, במהלך מסיבת יום ההולדת הגדולה שארגן בריו דה ז’ניירו, נכתב היום (רביעי) בתקשורת הספרדית.

התיק מתנהל בבית המשפט הפלילי בריו, והוא מבוסס על תלונה שהגיש שכן מהמקום שבו חגג שחקן הכנף את יום הולדתו ה-25, בין ה-19 ביולי לשעות הבוקר של ה-21 באותו חודש. התובע התקשר למשטרה הצבאית, שהגיעה למקום וביקשה להנמיך את המוזיקה. תחילה ויניסיוס הקשיב, אך אחרי שהשוטרים עזבו הגביר שוב ל-”עוצמה קיצונית”.

החוק הברזילאי קובע כי עונש לעבירה זו, של “הפרעה לעבודה או לשלוות הזולת”, נושאת עונש של בין 15 ימי מאסר לשלושה חודשים, או לחלופין קנס כספי, כמו שנגמר ברוב המקרים עם כדורגלנים או אנשים מפורסמים. על פי דיווחים, המסיבה הענקית כללה הופעה חיה של הראפר טראוויס סקוט ומופעי זיקוקים.

ויניסיוס ג'וניור. עוד הסתבכות (IMAGO)

על פי העיתון ‘O GLOBO’, באירוע נכחו כ- 500 מוזמנים, בהם הקשר הצרפתי אדוארדו קמאבינגה, חברו הטוב של ויניסיוס מריאל מדריד, וכן מפורסמים נוספים, בניהם הזמרת הברזילאית אניטה, הנחשבת לאחת הכוכבות הגדולות בתחום בקרב הלטינים.