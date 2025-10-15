"הגדול בכל הזמנים, אבל אנחנו לא מסתדרים"

למרות שלא התחרה באופן קבוע כבר זמן מה, ניק קיריוס לא נעלם מאור הזרקורים התקשורתי של עולם הטניס, כשהתייחס אתמול (רביעי) בשני ראיונות לשניים מארבעת הגדולים של הענף במילניום הנוכחי, רפאל נדאל ואנדי מארי.

בראיון לפודקאסט של ג'וש מנסור, שחקן רוגבי לשעבר, האוסטרלי תמך בדבריו של דניל מדבדב, שבמהלך טורניר שנגחאי מתח ביקורת על השופט לאחר שנענש באזהרה על בזבוז זמן - וטען לאפליה לעומת נדאל, ובנוסף שיתף על היחסים עם השור ממיורקה.

במהלך משחקו מול לרנר טיין, פנה מדבדב לשופט מוחמד לחיאני ואמר: “מוחמד, כל הקריירה שלי חיכיתי לרפא נדאל 55 שניות לפני כל הגשה, ואף פעם לא קיבל אזהרה. שיחקתי מולו חמש פעמים, והוא מעולם לא היה מוכן בזמן. למה אני מקבל אזהרה בפעם הראשונה?”.

ניק קיריוס (IMAGO)

קיריוס הצטרף לדבריו של הרוסי בפודקאסט ואמר: “יש שעון של 25 שניות בין נקודות, ונדאל היה ידוע בכך שהוא חורג מזה באופן קבוע. לפעמים היה לוקח לו דקה וחצי להתחיל נקודה, ואף אחד לא אמר כלום. אבל אם אתה חורג בשנייה אחת, תקבל אזהרה. זה גרם לי לשאול את עצמי: ‘האם נדאל יכול לעשות מה שהוא רוצה?’”. עם זאת, קיריוס גם הפתיע בגילוי הערכה: “אני חושב שהוא הטוב מכולם, הגדול בהיסטוריה. אין בינינו יחסים טובים, אנחנו אנשים מאוד שונים, אבל אני מכבד אותו. הוא שחקן עצום”.

“הוא התנהג כאילו הוא חשוב מדי”

בריאיון נוסף, סיפר האוסטרלי על האכזבה מחברו הקרוב, אנדי מארי. "הייתה לנו מערכת יחסים קרובה, עכשיו אני אפילו לא יודע אם אנחנו עדיין חברים. אנחנו בקושי מדברים", הודה קיריוס. הוא גם הסביר שניסה לגייס את מארי לפודקאסט שלו, אך הרגיש זלזול: "הוא התנהג כאילו הוא חשוב מדי. אמרתי לו, 'נו באמת, אחי'".

אבל מארי לא היה המטרה היחידה. קיריוס גם התעסק ביאניק סינר, בעקבות מקרה הסמים האחרון שהשפיע על האיטלקי. "הם מנסים להגן עליו בצורה כלשהי... אחרי הכל, מנכ"ל ה-ATP ופקידים חשובים רבים אחרים הם איטלקים. כל זה נראה לי כמו פארסה", הצהיר בבוטות.

אנדי מארי וניק קיריוס (IMAGO)

למרות שעתידו על המגרש אינו ברור, קיריוס ממשיך לעורר סערות. הצהרותיו הגלויות ממשיכות לעורר מחלוקת בקרב אנשי עולם הטניס והאוהדים.