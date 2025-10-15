שר החוץ ביקש את מינוי פנינת ינאי לשגרירה ביוון

הפועל תל אביב אמנם קבוצה ישראלית, על אף העובדה שהמועדון גר בבולגריה כיום ומרכז הקבוצה בסופיה, אבל יש גם לא מעט יוונים במועדון. דימיטריס איטודיס, סטפנוס דדאס, ג’ורג’ חינאס ומאנוס פאפאדופולוס עובדים בקבוצה של עופר ינאי, וכעת אחותו תתחבר יותר דווקא לשורשים היוונים.

שר החוץ גדעון סער הגיש לפרופסור דניאל הרשקוביץ, מ”מ נציב שירות המדינה, את בקשתו לכינוס ועדת המינויים בראשותו למינוי עו”ד פנינת ינאי, אחות של עופר, לשגרירת ישראל ביוון.

השר סער פירט במכתבו כי הכוונה למנות את ינאי כשגרירת ישראל ביוון, נובעת ממגוון שיקולים הנוגעים ליכולותיה ולכישוריה של עו״ד ינאי, בין היתר על רקע יכולותיה הבינאישיות, בהופעה מול קהל ומול גופי תקשורת וביכולת ביטוי - מימד חיוני להצלחת שגרירי ישראל בעת הזאת.

בפנייתו למ״מ הנציב כתב שר החוץ סער: ״בעידן בו השפעתה של דעת הקהל והדיפלומטיה הציבורית על מקבלי ההחלטות ועיצוב מדיניות היא כה משמעותית, יכולותיה של ינאי בתחום, יחד עם שיקולים הנוגעים לגיוון הייצוג להם אני מייחס משקל רב לאורך כל שנות שירותי הציבורי, מקנים לה ערך מוסף לתפקיד בעת הזו״.