ליגה לאומית 25-26
178-198מכבי פ"ת1
175-138מכבי הרצליה2
155-158מ.ס קריית ים3
149-158הפועל ר"ג4
149-118הפועל כפר שלם5
136-88הפועל ראשל"צ6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
129-88הפועל כפ"ס8
1010-118הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
713-128הפועל חדרה12
715-58הפועל רעננה13
621-128מכבי יפו14
314-78הפועל נוף הגליל15
318-58הפועל עפולה16

רשמית: יובל אשכנזי חתם בהפועל כפר שלם

אחרי שלא שיחק כדורגל בעונה שעברה, אקס מכבי חיפה, בני יהודה ונתניה חתם בקבוצה מהלאומית שפתחה את העונה בצורה טובה. את הפריצה שלו עשה במועדון

יובל אשכנזי (פרטי)
יובל אשכנזי (פרטי)

הפועל כפר שלם מתחזקת: במועדון החתימו אתמול (רביעי) את הקשר יובל אשכנזי, שחוזר לכדורגל הישראלי לאחר למעלה משנה ללא כדורגל. אשכנזי, חוזר בעצם למועדון בו פרץ וממנו עבר לבני יהודה עימה זכה בגביע המדינה.

בהמשך, הוא עבר למכבי חיפה עימה זכה באליפות, כאשר התחנות הבאות היו מכבי נתניה, בני סכנין ובית"ר ירושלים, בהן לא בלט. בעונה שעברה, הוא לא שיחק כדורגל והעונה נבחן באקריטס מהליגה הקפריסאית הראשונה, אך בסוף לא חתם במדיה. הוא מגיע כאמור על תקן שחקן חופשי ויוכל להירשם מיידית.

כפר שלם רושמת פתיחת עונה טובה, כאשר לאחר שמונה מחזורי ליגה היא מדורגת במקום החמישי בטבלה, כאשר במחזור האחרון היא ניצחה 0:1 את הפועל ראשל"צ. במחזור הקרוב היא תארח את עירוני מודיעין.

