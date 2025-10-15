רשמית: יובל אשכנזי חתם בהפועל כפר שלם

הפועל כפר שלם מתחזקת: במועדון החתימו אתמול (רביעי) את הקשר יובל אשכנזי, שחוזר לכדורגל הישראלי לאחר למעלה משנה ללא כדורגל. אשכנזי, חוזר בעצם למועדון בו פרץ וממנו עבר לבני יהודה עימה זכה בגביע המדינה.

בהמשך, הוא עבר למכבי חיפה עימה זכה באליפות, כאשר התחנות הבאות היו מכבי נתניה, בני סכנין ובית"ר ירושלים, בהן לא בלט. בעונה שעברה, הוא לא שיחק כדורגל והעונה נבחן באקריטס מהליגה הקפריסאית הראשונה, אך בסוף לא חתם במדיה. הוא מגיע כאמור על תקן שחקן חופשי ויוכל להירשם מיידית.

כפר שלם רושמת פתיחת עונה טובה, כאשר לאחר שמונה מחזורי ליגה היא מדורגת במקום החמישי בטבלה, כאשר במחזור האחרון היא ניצחה 0:1 את הפועל ראשל"צ. במחזור הקרוב היא תארח את עירוני מודיעין.