הפועל ירושלים בשיתוף פעולה עם מכבי איכסאל

שיתוף פעולה בין הפועל ירושלים למכבי איכסאל. האדומים מעיר הבירה הודיעו אתמול (רביעי) על שיתוף פעולה נוסף, אחרי זה עם מעלה אדומים, כשהפעם מול מועדון מעמק יזרעאל. מדובר בהסכם בן שנתיים, בו הפועל ירושלים תזכה לקבל לידיה את הכישרונות הבולטים בכיתות ז׳ והלאה.

בהפועל ירושלים ציינו באופן רשמי: ״אנחנו שמחים לבשר על שיתוף פעולה נוסף של מחלקת הנוער האדומה. בדומה לקשר עם המחלקה הצעירה של מעלה אדומים, חתמנו על הסכם לשנתיים עם מועדון הכדורגל של מכבי איכסאל. במסגרת ההסכם, הכישרונות הבולטים בגילאי כיתות ז׳ ומעלה מהמועדון בעמק יזרעאל, יצטרפו להפועל ירושלים, תוך העתקת מגוריהם ולימודים באקדמיה לכדורגל שלנו”.

עוד נרשם: “זהו עוד צעד להרחבת תשתית מחלקת הנוער של הפועל ירושלים, שמקנה הזדמנות נהדרת לאופק מקצועני עבור שחקנים צעירים בצפון. מחלקת הנוער של איכסאל קמה לפני 4 שנים והיא מהמתפתחות באזור, עם מעל 200 שחקנים ו-100 ילדי בי״ס לכדורגל, בדו קיום של ערבים ויהודים. נודה לעו״ד אבידור לפיד, שהיה שותף להכנת ההסכם בין המועדונים”.