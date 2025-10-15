יום שישי, 17.10.2025 שעה 17:48
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יאסין הושעה, בסכנין חושדים שיש לו הצעה מקטר

בסביבת השוער טוענים שיצא לייצג את פלסטין באישור, אך מימר מתנגד להחזרתו ובשלב הזה המועדון החליט להשעות אותו עד להודעה חדשה. החשד: מחזיק בהצעה

|
עבד יאסין (עמרי שטיין)
עבד יאסין (עמרי שטיין)

פרשת עבד יאסין שנסע לנבחרת פלסטין למשחק מול אלג'יריה לא יורד בשלב זה מהכותרות. השוער שלטענת אנשי המועדון עזב את המועדון ללא אישור מתכוון היום (חמישי) לחזור לאימוני הקבוצה ולהסביר את ההחלטה שלו. בסביבתו של השוער טוענים שיצא עם אישור והיו כאלה בהנהלה שידעו על כך.

ובכל זאת, בבני סכנין החליטו להשעות את יאסין עד להודעה חדשה, ונראה שכרגע השוער נמצא בדרך החוצה מהצפוניים. בנוסף בבני סכנין חושדים שלעבד יאסין יש הצעה מקטר. לאנשי סכנין הגיע מידע שיאסין כנראה מחזיק בהצעה מקטר, אבל אין כל כוונה יהיה לשחררו ללא תמורה.

שרון מימר מבחינתו העביר מסר חד וברור להנהלה: "יאסין לא יכול לחזור לשחק אצלי אחרי ההתנהגות הלא מקצועית שלו”. מדובר בהחלטה לא פשוטה שמעמידה בערפל מוחלט את עתיד השוער שמבחינתו מחזיק בחוזה ואין לו שום מניעה מבחינה חוקית לשחק בנבחרת פלסטין ומצד שני להמשיך ולשחק בסכנין.

נראה שרק לקראת סוף השבוע תתבהר התמונה לגבי עתיד השוער. בינתיים, בסכנין יכולים להיות מרוצים שלקראת משחק הליגה הקרוב אוטאנגה גילד יחזור לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה.

