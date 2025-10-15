יאסין הושעה, בסכנין חושדים שיש לו הצעה מקטר

פרשת עבד יאסין שנסע לנבחרת פלסטין למשחק מול אלג'יריה לא יורד בשלב זה מהכותרות. השוער שלטענת אנשי המועדון עזב את המועדון ללא אישור מתכוון היום (חמישי) לחזור לאימוני הקבוצה ולהסביר את ההחלטה שלו. בסביבתו של השוער טוענים שיצא עם אישור והיו כאלה בהנהלה שידעו על כך.

ובכל זאת, בבני סכנין החליטו להשעות את יאסין עד להודעה חדשה, ונראה שכרגע השוער נמצא בדרך החוצה מהצפוניים. בנוסף בבני סכנין חושדים שלעבד יאסין יש הצעה מקטר. לאנשי סכנין הגיע מידע שיאסין כנראה מחזיק בהצעה מקטר, אבל אין כל כוונה יהיה לשחררו ללא תמורה.

שרון מימר מבחינתו העביר מסר חד וברור להנהלה: "יאסין לא יכול לחזור לשחק אצלי אחרי ההתנהגות הלא מקצועית שלו”. מדובר בהחלטה לא פשוטה שמעמידה בערפל מוחלט את עתיד השוער שמבחינתו מחזיק בחוזה ואין לו שום מניעה מבחינה חוקית לשחק בנבחרת פלסטין ומצד שני להמשיך ולשחק בסכנין.

נראה שרק לקראת סוף השבוע תתבהר התמונה לגבי עתיד השוער. בינתיים, בסכנין יכולים להיות מרוצים שלקראת משחק הליגה הקרוב אוטאנגה גילד יחזור לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה.