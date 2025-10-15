רשמית: פרנקי דה יונג האריך חוזה עם ברצלונה

מאז שהאנזי פליק הגיע, נראה שברצלונה הולכת למקומות טובים ואחרי הדאבל שהמועדון זכה בו אשתקד, נראה שיש רצון גדול לשמור על השלד החשוב וצעד נוסף לכך קרה היום (רביעי). הקטלונים הודיעו באופן רשמי על הארכת חוזהו של אחד משחקני המפתח של הקבוצה, פרנקי דה יונג.

ההולנדי הגיע לברצלונה בעונת 2019/20, אחרי שהיה חלק מרכזי בקבוצה המדהימה ההיא של אייאקס שהגיעה עד לחצי גמר ליגת האלופות. מאז, הוא רשם במדי הבלאוגרנה 267 משחקים, בהם הוא כבש 19 שערים והוסיף 24 בישולים, אבל אין ספק שהתרומה שלו היא הרבה מעבר למספרים.

מאז שהגיע לברצלונה, הוא והקבוצה הצליחו לזכות פעמיים באליפות הליגה הספרדית, פעמיים בגביע המלך ועוד פעמיים בסופרקאפ הספרדי, וכמובן עונת השיא של הקבוצה הייתה בשנה שעברה, כאמור עם הזכייה באליפות, בסופרקאפ ובגביע, כולם על חשבונה של ריאל מדריד, היריבה המרה.