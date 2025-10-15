יום רביעי, 15.10.2025 שעה 17:43
כדורגל ישראלי

"רומניה? הוא רוצה להתקדם, פה לא היה זימון"

אביו של עיסאת על ההחלטה של בנו לייצג את הנבחרת הרומנית: "הילד לא יחכה לאף אחד, הם אוהבים אותו שם. לא מאשים אף אחד, מישראל לא הייתה שיחה"

|
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

בלם מכבי חיפה, ליסב עיסאת, החליט לוותר על האפשרות לשחק בנבחרת ישראל על מנת לייצג את נבחרת רומניה. לאחרונה, ערך אפילו את הופעת הבכורה שלו בהרכב הרומנים מול מולדובה במשחק הידידות, כאשר הוא השלים 90 דקות וסייע לנבחרתו לנצח 1:2.

ההחלטה גררה תגובות רבות, ובצל כך אביו של ליסב עיסאת, אביב, התייחס לבחירת בנו לשחק בנבחרת רומניה: "לכל דבר יש טיימינג. ויש התקדמות של ילד, ואין מה לעשות. הילד לא יחכה לאף אחד ורוצה להתקדם. היה להם זמן מאירופה, שהרומנים הגיעו לאירופה, להונגריה, לפגוש אותו, והם הלכו לפולין ופגשו אותו ודיברו איתו”.

הוא המשיך: “ופה לא היה שום דבר, ולא היה זימון, לא הייתה שיחה טלפונית, לא היה שום דבר. והילד החליט מה שהחליט, ואנחנו איתו, ותומכים בו, והכול בסדר. אני לא מאשים פה אף אחד, אנחנו מסתכלים קדימה והקריירה של הבן שלי חשובה לי, היא גם חשובה לו באופן אישי, והוא לקח את ההחלטות ואני חושב שמפה אין מה לעשות כבר”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

אבא עיסאת הוסיף: “הם אוהבים אותו ברומניה מאוד, המאמן של הנבחרת מפרגן לו. הוא משחק עם הבוגרת ולא עם הצעירה, ולא יורד לצעירה, כמו שקשקשו ודיברו. הוא שחקן של הנבחרת הבוגרת. במשחק השני לא שיחק, כי הוא רצה להכניס אותו, חימם אותו אחרי המחצית, אבל היה לחץ. בסוף הוא לא נכנס, אבל הוא ייכנס במשחקים הבאים, במשחק הבא. הכול בסדר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */