"רומניה? הוא רוצה להתקדם, פה לא היה זימון"

בלם מכבי חיפה, ליסב עיסאת, החליט לוותר על האפשרות לשחק בנבחרת ישראל על מנת לייצג את נבחרת רומניה. לאחרונה, ערך אפילו את הופעת הבכורה שלו בהרכב הרומנים מול מולדובה במשחק הידידות, כאשר הוא השלים 90 דקות וסייע לנבחרתו לנצח 1:2.

ההחלטה גררה תגובות רבות, ובצל כך אביו של ליסב עיסאת, אביב, התייחס לבחירת בנו לשחק בנבחרת רומניה: "לכל דבר יש טיימינג. ויש התקדמות של ילד, ואין מה לעשות. הילד לא יחכה לאף אחד ורוצה להתקדם. היה להם זמן מאירופה, שהרומנים הגיעו לאירופה, להונגריה, לפגוש אותו, והם הלכו לפולין ופגשו אותו ודיברו איתו”.

הוא המשיך: “ופה לא היה שום דבר, ולא היה זימון, לא הייתה שיחה טלפונית, לא היה שום דבר. והילד החליט מה שהחליט, ואנחנו איתו, ותומכים בו, והכול בסדר. אני לא מאשים פה אף אחד, אנחנו מסתכלים קדימה והקריירה של הבן שלי חשובה לי, היא גם חשובה לו באופן אישי, והוא לקח את ההחלטות ואני חושב שמפה אין מה לעשות כבר”.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

אבא עיסאת הוסיף: “הם אוהבים אותו ברומניה מאוד, המאמן של הנבחרת מפרגן לו. הוא משחק עם הבוגרת ולא עם הצעירה, ולא יורד לצעירה, כמו שקשקשו ודיברו. הוא שחקן של הנבחרת הבוגרת. במשחק השני לא שיחק, כי הוא רצה להכניס אותו, חימם אותו אחרי המחצית, אבל היה לחץ. בסוף הוא לא נכנס, אבל הוא ייכנס במשחקים הבאים, במשחק הבא. הכול בסדר”.