מרגש: עידן פרץ יעניק את גביע הטוטו בלאומית

הערב (רביעי, 19:00) ישוחק גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית בין בני יהודה למ.ס קריית ים באצטדיון נתניה. מנהלת הליגות הודיעה כי מי שיעניק את הגביע לזוכה הוא עידן פרץ שנפצע ב”מלחמת חרבות ברזל”.

פרץ בן ה-30 הוא לוחם בחטיבת כפיר, שגויס ב-7.10, שירת 280 יום באיו”ש ונפצע ברגלו. “מנהלת הליגות ממשיכה גם בעונה הנוכחית את הקשר עם ארגון נכי צה״ל, הארגון היציג היחיד במדינת ישראל מפעיל 4 בתי לוחם ו-5 מחוזות ומלווה באמצעותם את הפצועות והפצועים בשיקומם מעורר ההשראה”, נכתב בהודעת המנהלת.

“עד פרוץ מלחמת חרבות ברזל ליווה הארגון 53,369 פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון, אליהם הצטרפו למעלה מ-20,000 פצועות ופצועי מלחמה.

“אנו מוקירים את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ושבים ומציינים את תרומתם האינסופית על מנת שאנו בעורף נוכל להמשיך לנהל את חיינו הכוללים גם את הכדורגל. גם בימים האלה בהם שבו ארצה חטופים חיים וחללים, לא נשכח את אלה שעדיין אינם כאן איתנו ונמשיך להתפלל לשובם במהרה”.