יום שישי, 17.10.2025 שעה 17:48
גביע הטוטו לאומית
גביע הטוטו לאומית 25-26
 גביע הטוטו לאומית 
015-24הפועל עפולה1
 בית 1 
94-75מ.ס קריית ים1
96-84הפועל עכו2
55-44הפועל נוף הגליל3
09-54הפועל חדרה4
 בית 2 
71-64הפועל רעננה1
73-74מכבי הרצליה2
46-54הפועל כפ"ס3
 בית 3 
113-65בני יהודה1
96-84מכבי פ"ת2
45-64מכבי יפו3
36-54הפועל כפר שלם4
 בית 4 
81-64הפועל ראשל"צ1
72-54הפועל ר"ג2
45-34מ.ס כפר קאסם3
39-34עירוני מודיעין4

מרגש: עידן פרץ יעניק את גביע הטוטו בלאומית

הלוחם שגויס ב-7.10, שירת 280 יום ונפצע, יעניק את הגביע לזוכה בגמר בין בני יהודה לקריית ים. המנהלת: "מוקירים את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון"

|
גביע הטוטו לאומית (איציק בלניצקי)
גביע הטוטו לאומית (איציק בלניצקי)

הערב (רביעי, 19:00) ישוחק גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית בין בני יהודה למ.ס קריית ים באצטדיון נתניה. מנהלת הליגות הודיעה כי מי שיעניק את הגביע לזוכה הוא עידן פרץ שנפצע ב”מלחמת חרבות ברזל”.

פרץ בן ה-30 הוא לוחם בחטיבת כפיר, שגויס ב-7.10, שירת 280 יום באיו”ש ונפצע ברגלו. “מנהלת הליגות ממשיכה גם בעונה הנוכחית את הקשר עם ארגון נכי צה״ל, הארגון היציג היחיד במדינת ישראל מפעיל 4 בתי לוחם ו-5 מחוזות ומלווה באמצעותם את הפצועות והפצועים בשיקומם מעורר ההשראה”, נכתב בהודעת המנהלת.

“עד פרוץ מלחמת חרבות ברזל ליווה הארגון 53,369 פצועות ופצועי צה"ל וכוחות הביטחון, אליהם הצטרפו למעלה מ-20,000 פצועות ופצועי מלחמה.

“אנו מוקירים את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ושבים ומציינים את תרומתם האינסופית על מנת שאנו בעורף נוכל להמשיך לנהל את חיינו הכוללים גם את הכדורגל. גם בימים האלה בהם שבו ארצה חטופים חיים וחללים, לא נשכח את אלה שעדיין אינם כאן איתנו ונמשיך להתפלל לשובם במהרה”.

