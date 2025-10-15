במשחק אימון: מכבי ת"א גברה 0:1 על כפר שלם

פגרת הנבחרות הסתיימה לה ונציגי הקבוצות שהיו חלק מנבחרת ישראל והנבחרות השונות, חוזרים אט אט למועדונים שלהם. המחזור הקרוב בליגת העל יספק לנו מפגש גדול שהכדורגל הישראלי התגעגע אליו, כאשר מדובר בדרבי התל אביבי בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב.

רגע לפני השיבה האמיתית לשגרה לקראת ההתמודדות, הצהובים ערכו היום (רביעי) משחק אימון בו גברו 0:1 על הפועל כפר שלם. המפגש מול היריבה מהליגה הלאומית נערך במתחם האימונים בקריית שלום והיה באורך מקוצר של 80 דקות. מי שכבש לזכות החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ היה עידו שחר, שבדקה ה-9 שלח כדור מקצה הרחבה לרשת של האורחים.

יש לציין כי שגיב יחזקאל ודור פרץ לא שותפו בהתמודדות נגד הכתומים של אלי לוי, כאשר השניים כזכור שוחררו מהסגל של רן בן שמעון בנבחרת בעקבות כך. גם הקשר וגם הקיצוני עדיין לא כשירים לרשות אלופת המדינה.

עידו שחר בפעולה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי ת”א פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו לאחר שישה מחזורים, כשבמאזנה 14 נקודות מתוך 18 אפשריות. היא כבשה 15 שערים וספגה שלושה בלבד, ההגנה הטובה בליגה עד כה.

הרכב מכבי ת”א מול כפר שלם: רועי משפתי, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה (איתי בן חמו 55’), טייריס אסנטה (אבישי כהן 55’), כריסטיאן בליץ' (יואב חוניו 55’), איסוף סיסוקו (בן לדרמן 55’), עידו שחר, אלעד מדמון, סייד אבו פרחי, אושר דוידה (יונס מלדה 55).