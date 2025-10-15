יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:22
כדורגל ישראלי

במשחק אימון: מכבי ת"א גברה 0:1 על כפר שלם

הדרבי מתקרב. הצהובים ערכו מפגש מול הקבוצה מהלאומית בקריית שלום, עידו שחר כבש (9') והכריע. דור פרץ ויחזקאל לא שותפו היות והם עדיין לא כשירים

|
אושר דוידה ועידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת
אושר דוידה ועידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

פגרת הנבחרות הסתיימה לה ונציגי הקבוצות שהיו חלק מנבחרת ישראל והנבחרות השונות, חוזרים אט אט למועדונים שלהם. המחזור הקרוב בליגת העל יספק לנו מפגש גדול שהכדורגל הישראלי התגעגע אליו, כאשר מדובר בדרבי התל אביבי בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב.

רגע לפני השיבה האמיתית לשגרה לקראת ההתמודדות, הצהובים ערכו היום (רביעי) משחק אימון בו גברו 0:1 על הפועל כפר שלם. המפגש מול היריבה מהליגה הלאומית נערך במתחם האימונים בקריית שלום והיה באורך מקוצר של 80 דקות. מי שכבש לזכות החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ היה עידו שחר, שבדקה ה-9 שלח כדור מקצה הרחבה לרשת של האורחים.

יש לציין כי שגיב יחזקאל ודור פרץ לא שותפו בהתמודדות נגד הכתומים של אלי לוי, כאשר השניים כזכור שוחררו מהסגל של רן בן שמעון בנבחרת בעקבות כך. גם הקשר וגם הקיצוני עדיין לא כשירים לרשות אלופת המדינה.

עידו שחר בפעולה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)עידו שחר בפעולה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי ת”א פתחה את העונה עם ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו לאחר שישה מחזורים, כשבמאזנה 14 נקודות מתוך 18 אפשריות. היא כבשה 15 שערים וספגה שלושה בלבד, ההגנה הטובה בליגה עד כה.

הרכב מכבי ת”א מול כפר שלם: רועי משפתי, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה (איתי בן חמו 55’), טייריס אסנטה (אבישי כהן 55’), כריסטיאן בליץ' (יואב חוניו 55’), איסוף סיסוקו (בן לדרמן 55’), עידו שחר, אלעד מדמון, סייד אבו פרחי, אושר דוידה (יונס מלדה 55).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */